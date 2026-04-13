LTCCセラミック基板、2032年世界市場規模20.07億米ドルへ - CAGR 4.0%で成長
LTCCセラミック基板とは、低温同時焼成（Low Temperature Co-Fired Ceramic）プロセスで多層セラミックと導体パターンを一体化し、配線・受動回路・高周波機能を“基板内部”に取り込む高機能サブストレートである。複数層のセラミックグリーンシートに配線、ビア、電極を形成して積層し、低温で同時焼成することで、微細配線と三次元配線を両立する。結果として、実装面積の圧縮、寄生成分の抑制、熱・環境耐性の確保、量産での再現性を同時に狙える。モジュール小型化と高周波化が同時進行する領域で、設計自由度と信頼性を提供する“中核材料・中核工法”の一つである。
「緩やかだが確度の高い成長線」を描く
LP Information調査チームの最新レポートである「世界LTCCセラミック基板市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/579290/ltcc-ceramic-substrates）によると、グローバルLTCCセラミック基板市場は2026～2032年の予測期間でCAGR 4.0%の成長が見込まれ、2032年に20.07億米ドルへ到達する見通しである。このレンジは、急拡大というより“用途の裾野が広がりながら、採用が積み上がる”タイプの市場性格を示唆する。成長率が過熱していない点は、短期の投機的需要よりも、設計採用・認証・量産移行という時間を要するプロセスに沿って需要が形成されることと整合的である。結果として、需要側の設計サイクルに連動し、供給側も計画的に能力・技術を積み上げやすい。市場規模が20億米ドル台に乗るという見立ては、特定用途だけでなく複数用途で“中規模の安定市場”として存在感を強める局面に入ることを意味する。
採用を押し上げるのは「高周波×高密度×信頼性」の同時達成である
LTCCセラミック基板が選ばれる背景は、単一性能の優位ではなく、トレードオフになりがちな要件を同時に満たす点にある。まず高周波領域では、配線・接続の寄生成分が性能を支配しやすく、部品点数や実装長の削減がそのまま性能安定と歩留まりに効く。LTCCセラミック基板は多層内部に回路要素を取り込めるため、モジュールを“短く、薄く、少ない接続点で”構成しやすい。次に高密度実装では、基板上の混載が限界に近づくほど、三次元配線と内部接続の価値が増す。さらに信頼性面では、環境変動や熱ストレスを前提とする用途で、材料・接合・構造の一体化が長期安定に寄与する。これらが重なるほど、設計・量産・品質保証の全体最適としてLTCCセラミック基板が採用されやすくなり、市場が緩やかでも確実に拡大する土台になるのである。
図. LTCCセラミック基板世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346739/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346739/images/bodyimage2】
図. 世界のLTCCセラミック基板市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
上位企業に需要が集約する「寡占型サプライ構造」
LP Informationのトップ企業研究センターによると、LTCCセラミック基板の世界的な主要製造業者としてMurata Manufacturing、TDK、Kyocera（AVX）、Walsin Technology、Bosch、Mini-Circuits、ACX Corp、SEMCNS、Yokowo、Shenzhen Sunlord Electronicsが挙げられ、2025年のトップ5は売上ベースで約65.0%、トップ10は約77.0%を占める。これは、技術・品質保証・量産再現性・顧客認証といった参入障壁が複合的に効いた結果として、市場が上位企業へ集中しやすい構造であることを示す。特にトップ10で8割弱まで集約する形は、顧客側が供給安定性と長期供給を重視し、実績あるサプライヤーへ調達を寄せる力学を映す。したがって競争は、単純な価格勝負よりも、材料設計・積層/焼成プロセス・高周波特性・品質データの蓄積といった“総合力”の差として表れやすい。
「緩やかだが確度の高い成長線」を描く
LP Information調査チームの最新レポートである「世界LTCCセラミック基板市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/579290/ltcc-ceramic-substrates）によると、グローバルLTCCセラミック基板市場は2026～2032年の予測期間でCAGR 4.0%の成長が見込まれ、2032年に20.07億米ドルへ到達する見通しである。このレンジは、急拡大というより“用途の裾野が広がりながら、採用が積み上がる”タイプの市場性格を示唆する。成長率が過熱していない点は、短期の投機的需要よりも、設計採用・認証・量産移行という時間を要するプロセスに沿って需要が形成されることと整合的である。結果として、需要側の設計サイクルに連動し、供給側も計画的に能力・技術を積み上げやすい。市場規模が20億米ドル台に乗るという見立ては、特定用途だけでなく複数用途で“中規模の安定市場”として存在感を強める局面に入ることを意味する。
採用を押し上げるのは「高周波×高密度×信頼性」の同時達成である
LTCCセラミック基板が選ばれる背景は、単一性能の優位ではなく、トレードオフになりがちな要件を同時に満たす点にある。まず高周波領域では、配線・接続の寄生成分が性能を支配しやすく、部品点数や実装長の削減がそのまま性能安定と歩留まりに効く。LTCCセラミック基板は多層内部に回路要素を取り込めるため、モジュールを“短く、薄く、少ない接続点で”構成しやすい。次に高密度実装では、基板上の混載が限界に近づくほど、三次元配線と内部接続の価値が増す。さらに信頼性面では、環境変動や熱ストレスを前提とする用途で、材料・接合・構造の一体化が長期安定に寄与する。これらが重なるほど、設計・量産・品質保証の全体最適としてLTCCセラミック基板が採用されやすくなり、市場が緩やかでも確実に拡大する土台になるのである。
図. LTCCセラミック基板世界総市場規模
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図. 世界のLTCCセラミック基板市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
上位企業に需要が集約する「寡占型サプライ構造」
LP Informationのトップ企業研究センターによると、LTCCセラミック基板の世界的な主要製造業者としてMurata Manufacturing、TDK、Kyocera（AVX）、Walsin Technology、Bosch、Mini-Circuits、ACX Corp、SEMCNS、Yokowo、Shenzhen Sunlord Electronicsが挙げられ、2025年のトップ5は売上ベースで約65.0%、トップ10は約77.0%を占める。これは、技術・品質保証・量産再現性・顧客認証といった参入障壁が複合的に効いた結果として、市場が上位企業へ集中しやすい構造であることを示す。特にトップ10で8割弱まで集約する形は、顧客側が供給安定性と長期供給を重視し、実績あるサプライヤーへ調達を寄せる力学を映す。したがって競争は、単純な価格勝負よりも、材料設計・積層/焼成プロセス・高周波特性・品質データの蓄積といった“総合力”の差として表れやすい。