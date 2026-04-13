2032年、高調波減速機市場は2927百万米ドル規模へ｜2026-2032年CAGR 29.5%予測
高調波減速機とは
高調波減速機（ストレインウェーブギア）は、サーキュラスプライン、フレクスプライン、ウェーブジェネレーターの3要素から構成される精密伝動装置である。弾性変形の原理を利用することで、高い減速比、優れた位置決め精度、低バックラッシ、高トルク密度を実現する。これらの特性により、サーボ閉ループ制御システムにおいて、モーターの高速・低トルク出力を低速・高トルクへと変換しつつ、高い再現性と安定性を確保することが可能となる。
2025年の生産量は約241万台、平均販売価格は1台あたり223.5米ドルと推定されており、需要の急増が市場拡大を強力に後押ししている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346737/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346737/images/bodyimage2】
図. 高調波減速機の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「高調波減速機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、高調波減速機の世界市場は、2025年に539百万米ドルと推定され、2026年には620百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）29.5%で推移し、2032年には2927百万米ドルに拡大すると見込まれています。
応用分野の拡大
高調波減速機の主要用途は産業用ロボットおよび協働ロボットの関節部であるが、近年では半導体製造装置、フラットパネルディスプレイ設備、リチウム電池・太陽光発電製造装置、医療機器、航空宇宙、防衛分野へと応用が拡大している。特にヒューマノイドロボット市場の急成長により、高精度かつ軽量な減速機への需要が急速に高まっている。過去6か月間では、複数のロボットメーカーが統合アクチュエーターの採用を進めており、高調波減速機の需要を一層押し上げている。
製品タイプと統合化の進展
製品は主にカップ型、ハット型、パンケーキ型に分類され、用途や設置スペースに応じて選択される。近年の高調波減速機は、クロスローラーベアリング、エンコーダ、ブレーキを統合したモジュラー関節や統合アクチュエーターへと進化しており、システム全体の小型化と高性能化を実現している。このような統合ソリューションは、装置メーカーにとって設計自由度と付加価値を高める重要な要素となっている。
コスト構造と技術的課題
高調波減速機のコストは、高強度合金鋼、精密ベアリング、熱処理および歯形加工などの上流材料と製造プロセスに大きく依存する。特にフレクスプラインの成形精度と疲労寿命、歯形加工の精度、組立予圧の制御は、品質と歩留まりを左右する重要な技術課題である。成熟した生産ラインでは年間3万～8万台の生産能力を有するが、全数検査や寿命試験の効率化が依然としてボトルネックとなっている。
競争環境と主要企業
高調波減速機市場は、グローバルリーダーがハイエンド市場を主導し、中国を中心とした新興メーカーがコスト競争力を武器に中価格帯市場でシェアを拡大する二層構造を呈している。主要企業には、HDSI、Leaderdrive、ILJIN Motion & Control GmbH、Zhejiang Laifual、Shenzhen Han's Motion Technology、Nidec-Shimpo、OVALO GmbH、TC Drive、Beijing CTKM Harmonic Drive、Hiwin Corporationなどが含まれる。主流製品の粗利益率は25％～40％、ローエンド製品では18％～28％とされている。
高調波減速機（ストレインウェーブギア）は、サーキュラスプライン、フレクスプライン、ウェーブジェネレーターの3要素から構成される精密伝動装置である。弾性変形の原理を利用することで、高い減速比、優れた位置決め精度、低バックラッシ、高トルク密度を実現する。これらの特性により、サーボ閉ループ制御システムにおいて、モーターの高速・低トルク出力を低速・高トルクへと変換しつつ、高い再現性と安定性を確保することが可能となる。
2025年の生産量は約241万台、平均販売価格は1台あたり223.5米ドルと推定されており、需要の急増が市場拡大を強力に後押ししている。
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図. 高調波減速機の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「高調波減速機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、高調波減速機の世界市場は、2025年に539百万米ドルと推定され、2026年には620百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）29.5%で推移し、2032年には2927百万米ドルに拡大すると見込まれています。
応用分野の拡大
高調波減速機の主要用途は産業用ロボットおよび協働ロボットの関節部であるが、近年では半導体製造装置、フラットパネルディスプレイ設備、リチウム電池・太陽光発電製造装置、医療機器、航空宇宙、防衛分野へと応用が拡大している。特にヒューマノイドロボット市場の急成長により、高精度かつ軽量な減速機への需要が急速に高まっている。過去6か月間では、複数のロボットメーカーが統合アクチュエーターの採用を進めており、高調波減速機の需要を一層押し上げている。
製品タイプと統合化の進展
製品は主にカップ型、ハット型、パンケーキ型に分類され、用途や設置スペースに応じて選択される。近年の高調波減速機は、クロスローラーベアリング、エンコーダ、ブレーキを統合したモジュラー関節や統合アクチュエーターへと進化しており、システム全体の小型化と高性能化を実現している。このような統合ソリューションは、装置メーカーにとって設計自由度と付加価値を高める重要な要素となっている。
コスト構造と技術的課題
高調波減速機のコストは、高強度合金鋼、精密ベアリング、熱処理および歯形加工などの上流材料と製造プロセスに大きく依存する。特にフレクスプラインの成形精度と疲労寿命、歯形加工の精度、組立予圧の制御は、品質と歩留まりを左右する重要な技術課題である。成熟した生産ラインでは年間3万～8万台の生産能力を有するが、全数検査や寿命試験の効率化が依然としてボトルネックとなっている。
競争環境と主要企業
高調波減速機市場は、グローバルリーダーがハイエンド市場を主導し、中国を中心とした新興メーカーがコスト競争力を武器に中価格帯市場でシェアを拡大する二層構造を呈している。主要企業には、HDSI、Leaderdrive、ILJIN Motion & Control GmbH、Zhejiang Laifual、Shenzhen Han's Motion Technology、Nidec-Shimpo、OVALO GmbH、TC Drive、Beijing CTKM Harmonic Drive、Hiwin Corporationなどが含まれる。主流製品の粗利益率は25％～40％、ローエンド製品では18％～28％とされている。