ガチャのダイヤルを回すと“ぷっくり”立体型シールが完成 立体シールメーカー「キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ」 2026年８月1日（土）発売

株式会社タカラトミー（代表取締役社長：富山彰夫／所在地：東京都葛飾区）は、ガチャマシン型立体シールメーカー「キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ」（希望小売価格：３,999円／税込)を、2026年8月1日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」(takaratomymall.jp/)等にて発売します。





当社はこれまで「Cella（セラ）」（1996 年発売）をはじめ、「おはじきシール」（2011 年発売）や「キラ★ガチャシール」（2020 年発売）など、平成から現在に至るまで30 年にわたり、各年代のトレンドを取り入れた数多くのシールメーカーを開発してきました。本商品は、近年再び高まりを見せているシール人気のトレンドを反映し、「キラ★ガチャシール」シリーズの最新作として発売するものです。





「キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ」は、付属のシールパーツとドロップパーツをガイドプレートに配置し、本体にセットしてハンドルを回すと、表面が“ぷっくり”とした立体的なシールが簡単に作成できるシールメーカーです。思わず何度も回したくなる“ガチャ” (※１)風のハンドルを搭載し、ハンドルを“ガチャっ”と回すと、 “ぷっくり”とした立体型のシールが完成します。ガチャマシンのような見た目と動きで、作る過程もお楽しみいただけます。ハートやイチゴ、うさぎなど5種類の形の“ぷっくり”としたドロップパーツを使って、48個のシールを作成できます。

同時発売の専用別売りセットでは、サンリオキャラクターズのハローキティをはじめ、ハートや、イチゴ、ねこなどバリエーション豊かなシールづくりが楽しめます。さらに付属のブリスターパーツと専用台紙を使って、作ったシールをブリスターパッケージ風のチャームにすることができ、シール完成後もオリジナルのカスタマイズを幅広くお楽しみいただけます。

現在、雑貨店「キデイランド」ではシールの売れ行きが前年比161％増 (※２)と大きなブームとなっています。本商品は、ご家族や友だちと一緒にお気に入りのシールを作ってコレクションしたり、完成したシールをノートやシール帳など好きなものに貼ったり、シール交換を楽しんだりと、日常のコミュニケーションのきっかけとして様々なシーンでご使用いただけます。子どもだけでなく、親世代も幼少期に親しんだシール遊びへの懐かしさを思い出し、親子で楽しんでいただきたいという想いで開発しました。

(※１) 「ガチャ」「GACHA」は株式会社タカラトミーアーツの日本国登録商標です。

(※２）雑貨店「キデイランド」（専門店を含む全68店舗展開）販売状況調べ（2025年4月～2026年2月時点）

「キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ」使用例

本体上部は開閉可能なため、シールやパーツを収納する際にも便利

ノートや手紙など好きなものに貼って楽しめる※小物は含まれません



作品例①



作品例②



作品例③ ※専用別売りセット ハローキティ使用

商品概要

商 品 名：「キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ」

希望小売価格： 3,999円 （税込）

商品内容：本体、ドロップパーツランナー3種各１、ガイドプレート3種各１、

シールパーツ用スティック，専用シールシート，本体用ラベル、取扱説明書

商品サイズ：（W）112ｍｍ×（H）193ｍｍ×（D）94mm（本体サイズ）

著作権表記 ：© ＴＯＭＹ



商品パッケージ



専用別売セットはブリスターパッケージ風のチャームでさらなるオリジナルカスタマイズが可能

「キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ 専用別売りセット」として、ぷっくりとした立体感のあるシールを作成できるほか、ブリスターパーツと専用台紙を使って、作ったシールをブリスターパッケージ風のチャームにすることもできます。

● キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ 専用別売りセット

ハートやイチゴなど5種類のドロップパーツと、専用シールシートで、48個のシールを作ることができます。ブリスターパッケージ風チャーム専用台紙はシールシートのデザインに合わせた4種類が付属します。

希望小売価格 ：1,799円 （税込）

著作権表記：© ＴＯＭＹ



シール例



ブリスターパッケージ風チャーム例



● キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ 専用別売りセット ハローキティ

「ハローキティ」やイチゴ、ハートなど４種類のドロップパーツと、専用シールシートで、48個のシールを作ることができます。ブリスターパッケージ風チャーム専用台紙はシールシートのデザインに合わせた4種類が付属します。

希望小売価 格：1,799円 （税込）

著作権表記：© ＴＯＭＹ © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670577



シール例（ハローキティ）



ブリスターパッケージ風チャーム例（ハローキティ）



＜共通事項＞

発 売 日：2026年8月1日（土）

対象年齢：6歳以上

取扱場所：

全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、オンラインストア、

タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」(takaratomymall.jp/)等

ホームページ：www.takaratomy.co.jp/products/kiragachaseal/