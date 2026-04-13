株式会社AGENCIA（アジェンシア）（本社：愛知県名古屋市東区東桜1-1-1 アーバンネット名古屋ネクスタビル4F、代表取締役CEO：ジャン ピエール、以下「AGENCIA」）の株主として、新たに伊藤忠商事株式会社および伊藤忠エネクス株式会社が参画しました。AGENCIAが展開する中古車向け「360°Car®」をはじめとする360度画像生成技術とAI解析を活用したSaaS型業務支援サービスと、伊藤忠グループの事業基盤・顧客接点を活かし、自動車流通・販売領域におけるデジタル活用の拡大を目指します。

伊藤忠商事株式会社および伊藤忠エネクス株式会社がAGENCIAの株式を取得し、新たに株主として資本参画したことをお知らせいたします。

中古車流通・販売の現場では、顧客接点のオンライン化が進む一方で、車両情報の伝達精度向上、商談の効率化、業務負荷の軽減など、現場運用に直結する課題への対応が求められています。こうした中、デジタル技術を活用し、販売現場の生産性と顧客体験の双方を高める取り組みの重要性が高まっています。

AGENCIAは、360°画像とAI技術を融合した独自のプラットフォームを開発し、中古車検索ポータルサイト、中古車オークション、不動産など、多様な領域に向けてソリューションを展開しています。主なサービスとして、中古車向け「360°Car®」、不動産向け「360°Homes®」、バイク流通向け「360°Bike®」を提供しており、中でも「360°Car®」は、中古車の状態や特徴をオンラインでより立体的に伝えることで、販売現場や流通現場における情報伝達の高度化を支援するサービスです。

今回の資本参画により、AGENCIAが有する360度画像解析およびAIを活用したサービス開発力と、伊藤忠商事および伊藤忠エネクスが持つ事業基盤・顧客接点を活かし、自動車流通・販売領域におけるデジタル活用の拡大を目指します。伊藤忠商事は総合商社として幅広い事業を展開しており、伊藤忠エネクスはエネルギー・カーライフを中心とした事業を展開しています。

本連携を通じて、AGENCIAは自動車流通・販売領域におけるDX支援の展開を一層強化してまいります。また、サービス提供の拡大にとどまらず、事業基盤の強化を通じて、継続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指します。

【CEOコメント】

AGENCIA 代表取締役CEO ジャン ピエール

「自動車流通・販売の現場では、オンライン上での情報伝達力の向上と業務効率化の両立が、ますます重要になっています。今回の資本参画は、伊藤忠商事様および伊藤忠エネクス様との連携を通じて、当社がこれまで培ってきた360度画像生成技術とAI解析を活用した業務支援を、より幅広い事業領域で展開していくための重要な一歩です。今後も、現場で実際に活用されるサービスの提供を通じて、自動車流通・販売領域におけるデジタル活用と業務高度化に貢献してまいります。」

【株式会社AGENCIAについて】

会社名：株式会社AGENCIA（アジェンシア）

所在地：愛知県名古屋市東区東桜1-1-1 アーバンネット名古屋ネクスタビル4F

代表者：代表取締役CEO ジャン ピエール

事業内容：AIと360度画像解析を融合させたSaaS型業務支援サービスの開発・提供

ウェブサイト：https://www.agencia.co.jp



主なサービス：

・中古車向け「360°Car®」

・バイク流通向け「360°Bike®」

・不動産向け「360°Homes®」



株主：

伊藤忠商事株式会社

伊藤忠エネクス株式会社

TOPPANホールディングス株式会社

合同会社HR Tech Fund（株式会社リクルートホールディングス 100%子会社）

【参考情報】

ギネス世界記録™認定

AGENCIA「360°Car®」が360°車両画像で世界No.1を達成

・正式記録名：Largest online album of 360° car views

・認定日：2025年10月31日

※詳細は公式サイトをご参照ください。

https://www.agencia.co.jp/news/guinnessworldrecords.html

【伊藤忠商事株式会社について】

会社名：伊藤忠商事株式会社

代表者：代表取締役会長CEO 岡藤 正広

東京本社：東京都港区北青山2丁目5番1号

事業内容：繊維、機械、金属、エネルギー、化学品、食料、住生活、情報、金融の各分野において、国内、輸出入および三国間取引を行うほか、国内外における事業投資など、幅広いビジネスを展開しています。

ウェブサイト：https://www.itochu.co.jp/ja/

【伊藤忠エネクス株式会社について】

会社名：伊藤忠エネクス株式会社

代表者：代表取締役 社長 田畑信幸

本店所在地：東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング27階～29階

事業内容：全国のネットワークを通じ、石油製品・LPガス・電力などのエネルギーを法人や消費者向けに供給するとともに、新車・中古車販売などのモビリティ関連事業を展開しています。

ウェブサイト：https://www.itcenex.com/ja/