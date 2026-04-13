株式会社播重は、大阪・道頓堀の老舗黒毛和牛専門店「はり重」にて、お客様アンケートをきっかけに誕生した「コールビーフ希少部位キャンペーン」の第３弾として、「マルシン」を使用したコールビーフを数量限定で販売いたします。

本企画では希少部位ごとに使用し、それぞれの個性をお楽しみいただける特別企画です。





マルシンコールビーフ





【第1弾・第2弾は完売、第３弾は希少部位「マルシン」】

第1弾として販売した「サーロイン・コールビーフ」、第2弾として販売した「ヒウチ・コールビーフ」は、ご好評につき数量に達して完売いたしました。第３弾となる今回は、牛一頭からわずかしか取れない希少部位「マルシン」をご用意しました。

きめが細かくやわらかな口当たりと、赤身ならではの旨味をおたのしみいただけます。





「サシが強すぎるのは苦手だけれど、やわらかさや上質感はしっかり味わいたい」

そんな方におすすめしたいコールビーフです。









【1919年創業、道頓堀で愛され続ける はり重】

はり重は1919年(大正8年)、初代社長・藤本喜蔵が創業した、黒毛和牛の雌牛だけを使用する専門店です。すき焼き、日本料理、洋食、精肉販売を通じて、大阪ミナミの食文化とともに歩んできた老舗です。





はり重 道頓堀本店





【熟成した黒毛和牛の雌牛だけを使用、細部までこだわり】

はり重の大きなこだわりは、「国産黒毛和牛の雌牛のみ」を扱うことです。

黒毛和牛の雌牛は、肉のきめが細かく、脂の融点が低いため、口の中でとろけるような食感が楽しめます。

さらに、創業当時から受け継がれる独自の目利きに加え、一頭買いした肉を熟成させて提供することで、素材の持つ旨みを引き出しています。

3日間かけて丁寧に仕上げるコールビーフにも、はり重のお肉へのこだわりがしっかりと生かされています。









【コールビーフは、はり重を代表する人気商品のひとつ】

はり重のコールビーフは、テレビ、雑誌、新聞など、各種メディアで紹介されてきました。

人気商品のひとつとして、通販やお持ち帰りでも多くのお客様に親しまれています。









【全3回で楽しむ、希少部位の食べ比べ企画】

本キャンペーンは、「全3回」にわたるリレー形式で販売される企画です。

「濃厚 → あっさり」の食べ比べを楽しめ、第1弾の「サーロイン」、第2弾の「ヒウチ」に続き、最後を締めくくる第３弾は「マルシン」。

部位ごとに異なる旨み、脂の入り方、口あたりの違いを味わいながら、黒毛和牛の奥深さを楽しめる特別企画です。









【販売概要】

・商品名 ： 希少部位キャンペーン 第三弾「マルシン・コールビーフ」

・内容量 ： 400g(タレ2本付き)

・価格 ： 6,480円(税込)

・数量 ： 30個限定

・受注期間： 4月13日(月)～4月22日(水)

・発送 ： 4月24日(金)限定

・お届け日： 4月25日(土)

・消費期限： 発送日を含めて3日

・配送方法： クール便(冷蔵配送、一部地域は冷凍配送)

※売り切れ次第、受注終了となります。









【ご購入について】

ご購入は、はり重公式オンラインショップの商品ページにて受け付けております。

https://shop.harijyu.co.jp/products/detail/274









【会社ホームページ】

はり重の店舗情報やブランドについては、公式ホームページをご覧ください。

https://www.harijyu.co.jp/









【はり重について】

はり重は、大阪・道頓堀に本店を構える1919年創業の黒毛和牛専門店です。

国産黒毛和牛の雌牛にこだわり、独自の目利きと熟成を通じて、すき焼き、日本料理、洋食、精肉販売など幅広く展開しています。

これからも、素材の良さを活かした「はり重の味」を通じて、お客様に上質な食の時間を届けてまいります。