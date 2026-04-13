グロービート・ジャパン株式会社(本社：東京都杉並区)が運営する「らあめん花月嵐」は、2026年4月8日(水)より『嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER』を全国211店舗(うち海外28店舗)にて期間限定販売しました。





嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER





■花月嵐でも大人気の商品が復活！

4月の期間限定ラーメンは、約7年ぶりの登場『嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER』嵐げんこつらあめんの人気企画【モンスターシリーズ】の第4弾として誕生したラーメンです。

最大の魅力は、黒味噌、背脂、ニンニクが織りなす唯一無二の一杯です。





【商品詳細】

・商品 ： 「嵐げんこつらあめんブラックモンスター」

・価格 ： 990円(税込価格)

・紹介ページ： https://www.kagetsu.co.jp/menu/newitem-242/





嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER





■衝撃の200％！「脳を揺さぶる激背脂」！！

通常の「嵐げんこつらあめん」の2倍の背脂を惜しみなく投入。

スープ全体に圧倒的なコクと厚みを与え、ひと口目からモンスター級のインパクトを叩き込みます。





商品紹介





■重厚スープに一閃！ニンニク×ブラックタレ野菜

刻み生ニンニクの刺激と、ブラックタレで味付けされたキャベツ＆モヤシ。

重厚スープの中で際立つ存在感とシャキシャキ食感が、重さの中にキレを生み出します。









■3種の味噌が生む「極旨黒味噌スープ」！！

独自ブレンドの3種の味噌が激背脂と融合。

ただの黒味噌ラーメンではおわらない、重厚で奥深い旨さを楽しめます。









■重量級スープを受け止める特製太麺！！

コシと弾力のあるモチモチ太麺が、スープと激背脂をガッチリ絡め取ります。

口いっぱいに広がる、一体感ある旨さを体感できます。