黒味噌×ニンニク×背油 黒い怪物、再び『嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER』4月8日より国内の花月嵐で期間限定販売！
グロービート・ジャパン株式会社(本社：東京都杉並区)が運営する「らあめん花月嵐」は、2026年4月8日(水)より『嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER』を全国211店舗(うち海外28店舗)にて期間限定販売しました。
嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER
■花月嵐でも大人気の商品が復活！
4月の期間限定ラーメンは、約7年ぶりの登場『嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER』嵐げんこつらあめんの人気企画【モンスターシリーズ】の第4弾として誕生したラーメンです。
最大の魅力は、黒味噌、背脂、ニンニクが織りなす唯一無二の一杯です。
【商品詳細】
・商品 ： 「嵐げんこつらあめんブラックモンスター」
・価格 ： 990円(税込価格)
・紹介ページ： https://www.kagetsu.co.jp/menu/newitem-242/
嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER
■衝撃の200％！「脳を揺さぶる激背脂」！！
通常の「嵐げんこつらあめん」の2倍の背脂を惜しみなく投入。
スープ全体に圧倒的なコクと厚みを与え、ひと口目からモンスター級のインパクトを叩き込みます。
商品紹介
■重厚スープに一閃！ニンニク×ブラックタレ野菜
刻み生ニンニクの刺激と、ブラックタレで味付けされたキャベツ＆モヤシ。
重厚スープの中で際立つ存在感とシャキシャキ食感が、重さの中にキレを生み出します。
■3種の味噌が生む「極旨黒味噌スープ」！！
独自ブレンドの3種の味噌が激背脂と融合。
ただの黒味噌ラーメンではおわらない、重厚で奥深い旨さを楽しめます。
■重量級スープを受け止める特製太麺！！
コシと弾力のあるモチモチ太麺が、スープと激背脂をガッチリ絡め取ります。
口いっぱいに広がる、一体感ある旨さを体感できます。