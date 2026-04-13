株式会社Tieel(本社:東京都中央区)が運営する宝石・ジュエリー買取専門店「おもいお」は、ショーメ、ハリー・ウィンストン、ヴァンクリーフ&アーペル、カルティエをはじめとするハイブランドジュエリーの査定体制を強化しました。

背景には、フランス・パリで開催されたサザビーズのオークション「Joaillerie Paris」において、名門ジュエラーの作品が事前予想価格の2～3倍で落札されたことがあります。

■サザビーズ・パリの落札結果が示す市場の変化

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2026年3月、「Joaillerie Paris」では世界中のコレクターから入札が集まりました。19世紀後半のショーメのティアラやカルティエのヴィンテージ作品など、複数のロットが事前予想価格を大幅に上回る水準で落札されています。

不安定な世界情勢を背景に、「実物資産」としてのジュエリーへの投資意欲が高まっており、希少性の高いブランドピースの供給が世界的に枯渇していることも、価格上昇を後押しする要因となっています。

■国内市場への影響:眠れる資産の再評価ニーズが拡大

こうした海外市場の活況は、国内の中古ジュエリー市場にも影響を与えています。「遺品整理で出てきたジュエリーを正しく評価してほしい」「デザインが古いがブランド価値は残っているか」といった専門的な査定を求める声が増加しています。

また昨今の円安環境を背景に、日本国内の良質なジュエリーへの海外バイヤーの注目も増加。一般的な買取市場では貴金属の重量のみで評価されるケースもあり、ブランド価値や希少性が十分に反映されない場合もあるでしょう。専門的な視点による査定の重要性が、改めて注目されています。

■おもいおの取り組み

「おもいお」では国際的な市場動向を踏まえ、4大ハイブランドを中心とした査定体制を整備しています。GIA(米国宝石学会)認定資格「GIA-GG」を保有する専門鑑定士が在籍しており、宝石の品質・デザインの希少性・ブランドの歴史的価値を総合的に判断。

素材だけでは測れないジュエリー本来の価値を見極める査定を行っています。

■鑑定士コメント

「今回の落札結果は、歴史あるハイブランドの作品が時代を超えた価値を持ち続けることを示しています。デザインや状態に関わらず、多面的な視点で価値を見極める重要性が高まっているといえるでしょう。私たちは『売る・買う前に、まず価値を伝える』という姿勢で、お客様の本来の価値を責任を持って提示します。」

■買取専門店「おもいお」について

「おもいお」では、単に品物を買い取る枠組みを超え、ジュエリーが持つ歴史やお客様の想いを汲み取りながら、次の所有者へと価値をつなぐ買取サービスを提供しています。ダイヤモンド、ルビー、サファイア、エメラルドなどの宝石をはじめ、金・プラチナ製品、ブランドジュエリーまで幅広く対応しております。

国際市場が大きく動くこの局面において、透明性の高い情報提供と誠実な価格提示を通じ、健全なジュエリー市場の循環に寄与してまいります。

・店頭買取(銀座/築地/心斎橋) ・宅配買取(全国対応) ・出張買取(全国対応) ・LINE査定:https://lin.ee/FJYmS4C ・公式サイト:https://omoio.co.jp

■店舗・会社情報

＜おもいお＞ 営業時間 :10:00～20:00(年中無休) 電話番号 :03-6263-0835 公式サイト:https://omoio.co.jp 公式LINE :https://lin.ee/FJYmS4C

＜おもいお 東京銀座本店＞ 所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F

＜おもいお 築地店＞ 所在地:〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F

＜おもいお 大阪心斎橋店＞ 所在地:〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8

■会社概要

社名 :株式会社Tieel(ティール) 所在地:東京都中央区築地２丁目１－４ 銀座 PREX East 7F 設立 :2016年1月8日 代表者:代表取締役社長 高源 雅洋 事業 :リユース事業・EC事業 URL :https://tieel.jp