日本を元気にする情報をお届けする番組『Powered by TV ～元気ジャパン～』2026年4月11日(土)配信回では、お見送り芸人しんいちとカカロニ栗谷が“元気になれる”と話題の「焼肉とバニーガール」を取材しました。





お見送り芸人しんいち・カカロニ栗谷がSNSで話題の焼肉とバニーガールで元気に？！





「焼肉とバニーガール」とは、バニーガールと一緒に焼肉を楽しめる新感覚のエンターテイメント焼肉店。注文はタブレットで行え、安心の会計システムも導入されています。





番組では、バニーガールがお肉を食べさせてくれるサービスや、◯◯ゲームを体験！

お見送り芸人しんいちとカカロニ栗谷が、超元気に...！？





番組配信内容は、公式YouTube・FOD・ビデオマーケット・カンテレドーガからご覧いただけます。





焼肉とバニーガール 池袋西口店(1)

焼肉とバニーガール 池袋西口店(2)









＜焼肉とバニーガール 池袋西口店＞

所在地 ：東京都豊島区西池袋3-29-4 ジェスト7ビル 2F

営業時間：17:00～25:00

電話番号：03-6914-2009

公式Instagram(池袋西口店)： https://www.instagram.com/yakinikubunny_ikebukuro/

公式TikTok(池袋西口店) ： https://www.tiktok.com/@bunny.yakiniku





＜焼肉とバニーガール 難波店＞

所在地 ：大阪府大阪市中央区難波2-3-3 寿ビル1F、2F

営業時間：17:00～24:00

電話番号：06-6226-7745

公式Instagram(難波店)： https://www.instagram.com/yakinikubunny_namba

公式TikTok(難波店) ： https://www.tiktok.com/@bunny_yakiniku









■『Powered by TV ～元気ジャパン～』とは？

キーワードは「日本を元気に！」。元気になる情報やネタ、人物をお届けする新感覚情報バラエティ。今旬の話題な人や人気芸人などをゲストに迎え入れ最新情報あり、ドキュメントあり、笑いありの盛り沢山で「元気ジャパン」として日本を元気にする情報を発信していきます。









■番組概要

番組名 ： 『Powered by TV ～元気ジャパン～』

放送日時 ： 毎月第2土曜日夜7時～8時(TOKYO MX)

配信日時 ： 毎月第2・第3土曜日夜8時

(YouTube・FOD・ビデオマーケット・カンテレドーガ)

番組出演者： ハリウッドザコシショウ、薄幸、TiiiMO、Seven Deuce 他

番組HP ： https://powered-by-tv.com

企画 ： インバースホールディングス株式会社

制作著作 ： インバースホールディングス株式会社





＜YouTube 公式チャンネル＞

URL： https://www.youtube.com/@poweredbytv

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