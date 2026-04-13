オロ、AI検索最適化（AIO）戦略を支援する 【Semrush Enterprise AIO】を携え「マーケティング Week 春」に出展。4/24（金）にはセミナーにも登壇

株式会社オロ

競合分析ツール『Semrush（セムラッシュ、https://semrush.jp/）』の国内総代理店を務める、株式会社オロ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長執行役員：川田 篤 以下、オロ）は、2026年4月22日（水）～4月24日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて開催される「第26回 マーケティング Week -春 2026-（通称：MaS）」に出展します。

第26回 マーケティング Week -春 2026- オロ（Semrush）ブースイメージ（南展示棟 S26-2）■展示会・セミナー出展の背景：Webマーケティングの「地殻変動」への対応

現在、Webマーケティング業界は大きな転換期を迎えています。GoogleのAIによる概要（AI Overviews）やChatGPT、Gemini、PerplexityといったAI検索（回答エンジン）の普及により、従来の検索結果からの自然流入トラフィックが大幅に減少するなど、企業のデジタル接点における「地殻変動」が顕在化しています。このような環境下、マーケターには自社ブランドがAIにどのように認識され、引用されているかを可視化し、最適化する「AIO（AI検索最適化）」という新たな戦略が不可欠となっています。

オロは、この喫緊の課題を解決すべく、日本市場において『Semrush Enterprise AIO』の本格的な販売を開始いたしました。

本プラットフォームは、AI検索における現状を可視化できるだけでなく、改善に向けた具体的なアクションを実行できる次世代のAIOソリューションです。

Semrushの予測によれば、AI検索トラフィックは2028年に従来の検索エンジンを超えるとされ、AIの回答に自社が選ばれるかどうかが、ブランドの認知に大きく影響します。また、AI経由でサイトに訪問したユーザーのCVRは従来の検索エンジンよりも高い傾向があり、ユーザーの購買行動に直接影響を与えています。AI検索からの成果を最大化するために、Semrush Enterprise AIOは、主要AI（ChatGPT、Gemini、Google AI Overviews、Perplexity、Copilotなど）への対応を含む以下の機能を提供します。

【Semrush Enterprise AIO の主な機能】

- ブランドのメンション数、引用数、順位などの日次トラッキング- サブドメイン、ディレクトリや製品単位での分析- 自社が弱いトピックやプロンプトを可視化- ブランドのポジティブ・ネガティブ分析- コンテンツ改善の提案- 競合と比較した強み・弱みをトピック別に分析- プロンプトの検索ボリュームや、上位で言及されているブランドを調査- カスタムレポートの作成

※『Semrush』日本公式サービスサイト：https://semrush.jp

■『マーケティング Week（通称：MaS）』について

マーケティング Week（通称：MaS）は、9つの専門展で構成される日本最大級のマーケティングの総合展示会です。売上アップ、ブランディング、集客力向上など、企業の課題解決につながるビジネスマッチングの場です。

今回、オロ（Semrush）が出展するのは、認知拡大・ブランド強化のヒントが見つかる専門展『ブランド戦略・PR EXPO』です。

SEO、AIO（AI検索対策）、広告、SNSなど、Web集客/デジタルマーケティングにご関心や課題をお持ちの方は、ぜひ当日お気軽にSemrushブースまでお立ち寄りくださいませ。

【展示会開催概要】

■展示会名称：第26回 マーケティング Week -春 2026-（通称：MaS）

■会期：2026年4月22日(水)、23日(木)、24日(金) 10:00-17:00

■会場：東京ビッグサイト 南展示棟（※ブランド戦略・PR EXPOは南4ホール）

■当社ブース：S26-2

■主催：RX Japan株式会社

■公式サイト：https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/about.html

■アクセス：https://www.bigsight.jp/visitor/access/

■セミナー登壇について

オロは、会期中に開催されるセミナーに登壇いたします。

【セミナー開催概要】

登壇テーマ：AI検索に投資すべきか？分析フレームワークとKPIを解説

登壇者：株式会社オロ Semrushチーム カスタマーサクセスマネージャー 藤澤 康二

登壇日時：4月24日（金）14:15～14:45

会場：東京ビッグサイト 南展示棟 特設会場（南4ホール内）

参加費：無料

本セミナーのポイント：

・LLMのビッグデータ分析から見えてきたAI検索の現状とトレンド

・AI検索における自社・競合分析フレームワークとKPI

・AI検索最適化 （AIO / GEO / LLMO）の具体的な施策と実践方法

参加事前申し込みはこちらから：セミナー |(https://biz.q-pass.jp/f/11985/mas_spring_seminar26/seminar_register#seminar112825)第26回 マーケティング Week -春 2026-（通称：MaS）(https://biz.q-pass.jp/f/11985/mas_spring_seminar26/seminar_register#seminar112825)

■出展プロダクト

・Semrush（セムラッシュ）(https://semrush.jp/)

Semrushは全世界1,000万以上のユーザーが利用する、オールインワン競合分析ツールです。

SEO、AIO、広告、SNSなど、デジタルマーケティングの様々な領域における競合調査・分析が可能です。

このツールひとつで、自社サイトや競合サイトの分析、戦略立案、施策実行、効果検証まで効率的に行えます。

■Semrushは日本国内/国外、いずれもマーケターの皆さまから高い評価をいただいております！

●国外でのレビューサイトにおける『Semrush』の評価

・G2.com SEOツール部門においてユーザー人気度/満足度 ともにNo.1を獲得（2026年4月時点）(https://www.g2.com/categories/seo-tools)

・G2.com AEO（※）ツール部門においてG2スコア No.1を獲得（2026年4月時点）(https://www.g2.com/categories/answer-engine-optimization-aeo)

※AEOはAnswer Engine Optimizationの略

●国内でのレビューサイトにおける『Semrush』の評価

・ITreview Grid Award 2026 Spring SEOツール部門/広告運用部門/競合サイト分析ツール部門 Leader獲得（2026年4月時点）(https://www.itreview.jp/products/semrush/reviews)

※『Semrush』日本公式サービスサイト：https://semrush.jp

オロは『Semrush』の国内総代理店です。

★7日間無料トライアル実施中です！上記サービスサイトからお申し込みいただけます。

※Semrush Holdings, Inc. 会社概要

社名 ：Semrush Holdings, Inc.

設立 ：2008年

所在地 ：800 Boylston Street Suite 2475 Boston, MA 02199

代表者 ：Bill Wagner

事業内容：Semrushの開発、運用、管理、サポート

■本サービスに関するお問い合わせ先

株式会社オロ Semrush担当：永井

TEL：050-5783-5103 / E-mail：info_semrush@jp.oro.com

■報道に関するお問い合わせ先

株式会社オロ 広報担当

TEL：050-5497-8643 / E-mail：info@jp.oro.com