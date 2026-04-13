国内最大規模を誇るアカデミア共催創業成長支援プログラム、第14回「1stRound」に採択

ルーパーツ株式会社

東北大学発スタートアップのルーパーツ株式会社（本社：宮城県仙台市青葉区、代表取締役 滝本康平、以下「LOOPARTS」）は、東京大学協創プラットフォーム開発株式会社（本社：東京都文京区本郷、代表取締役社長 植田浩輔、以下「東大IPC」）が運営する国内最大規模を誇る大学・研究機関共催型創業成長支援プログラム「1stRound」の第14回支援先として採択されました。

アルミニウム、他金属のアップグレードリサイクル実装を加速

LOOPARTSは「新しい金属資源リサイクル技術」を開発しています。

その１つ目が「アルミニウムのアップグレードリサイクル技術」です。

アルミニウムは鉄に次ぐ世界第2位の生産量を誇り、その需要は2040年に現在の約1.5倍に達すると見込まれています。

また、高いリサイクル率から「リサイクルの優等生」とも称されますが、実際には銅やシリコンなどを含む多様な合金として流通しており、リサイクルを重ねるごとに品質が低下する「ダウングレード」の問題が存在します。

そのため、高純度のアルミニウムを得るには新地金の製錬に依存せざるを得ず、日本ではその全量を輸入に頼っています。

LOOPARTSは、東北大学 朱鴻民教授の技術シーズをもとに開発した独自技術「UPLOOP」（特許出願中）により、この課題に取り組んでいます。UPLOOPは溶融塩電解技術を応用し、従来は困難であった「スクラップから高純度のアルミニウムを直接製錬すること」を可能にします。従来工程比で電力消費量を約3分の1に抑えられる省エネルギー性を備え、分離した不純物元素（シリコン・銅等）も個別に回収し再資源化可能です。

当社は現在、ラボスケールの約20倍の規模となるベンチスケールでの実証を進めており、さらにその約10倍の規模での検証を経て、2028年以降の工業化を目指しています。

なお、UPLOOP技術はアルミニウムに加え、当社はレアアース等、他重要資源への応用、展開を見据えています。

「1stRound」による資金支援、事業連携、各専門家によるサポート等の多面的な支援を通じて技術実証の加速および事業化体制の強化を図り、資源循環における新たな産業基盤の確立を目指してまいります。

技術シーズの社会実装を支援、大学・研究機関横断・Non-Equity型、国内最大規模の創業成長支援プログラム

「1stRound」は、大学に関連する優れた技術や着想の事業化、社会実装を支援する国内最大のアカデミア横断型創業成長支援プログラムです。初動を加速させるためのNon-Equity資金支援をはじめ、その事業価値が算定可能な事業体・スタートアップとなるためのハンズオン支援を行うべく、2017年より東京大学を母体に「起業支援プログラム」としてスタートしました。2019年より名称を「1stRound」とし、コーポレートパートナーの参画も得たコンソーシアム形式で展開、その後国公立・私立大学、国立研究機関が参画し、国内最大規模を誇るアカデミア共催プログラムへと進化しています。

過去採択企業の資金調達成功率は約90%、大手企業との協業も拡大

「1stRound」では、過去98年半年で累計11093チームを採択し、会社設立・資金調達を支援してまいりました。支援後1年以内の資金調達成功率は約90％以上、大型助成金の採択率50%以上を達成しております。また、コーポレートパートナーを中心とする大手企業との協業関係の創出にも注力しており、各回半数を超えるチームが協業に至っております。採択企業とコーポレートパートナーをはじめとする様々なステークホルダーを繋げ、双方の知見を活かしたより良いスタートアップ創出のためのコミュニティの醸成とともに、技術シーズを活用したスタートアップビジネス促進の加速を目指します。

「1stRound」：https://www.1stround.jp

LOOPARTS 代表取締役 滝本 康平 コメント

このたび、『1stRound』第14回支援先として採択いただき、大変光栄に存じます。

今回の採択を機に、『1stRound』による資金支援、事業連携、専門家の皆様からのご支援を最大限に活用し、技術実証と事業化の両面をさらに前進させてまいります。

『循環のパーツを、共に担う』というミッションのもと、資源循環の新たな選択肢を社会に実装できるよう、工業化に向けた歩みを加速してまいります。

東京大学協創プラットフォーム開発株式会社 パートナー（CIO）河合 将文 総評

品質の低下を前提としてきたアルミニウムのリサイクルですが、東北大学の革新的な溶融塩電解技術によって、世界で初めて品質を上げるリサイクルを実現しています。スクラップが大量に余るアルミニウム危機を解決して、新たな資源循環社会の可能性を切り拓きます。

高純度アルミへのリサイクル実現だけでなく、従来手法に比べて大幅なコスト削減が見込まれるほか、モジュール型でリスクを抑えたスケールアップ方式を採用するなど、経済合理性も追求しています。

会社概要

名称：ルーパーツ株式会社

所在地：宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 マテリアル・イノベーション・センター 青葉山ガレージ

代表取締役：滝本康平

設立：2025年

URL：https://www.looparts.co.jp/

お問合せ、採用について：https://www.looparts.co.jp/contact