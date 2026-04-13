【KREO/店頭予約もペーパーレス化】予約商品管理システム

株式会社クレオ

生活者視点をベースにマーケティングとプロモーションを提案する株式会社クレオ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横井 司）は、スーパーマーケットや小売店で導入が進む

予約商品管理システム『iYOYAKU（アイヨヤク）』において、店頭でお客様ご自身が直接予約入力を

行える「タブレット対応モード」を新たにリリースします。

『iYOYAKU』は、複数店舗でのリアルタイム在庫管理やWEB予約サイトの開設によって

業務時間削減・売上アップを支えています。今回の新機能により、店頭予約における

「紙の申込書からの転記作業」をゼロにし、さらなる店舗業務の効率化を実現します。

■ 予約商品の一元管理システム『iYOYAKU』とは

『iYOYAKU』は、クリスマスケーキやおせち、恵方巻などの季節商品から、オードブル・誕生日ケーキといった通期の予約商品まで、煩雑になりがちな予約情報をシステムで一元管理できるサービスです。

すでに全国のスーパーマーケット等で導入が進んでおり、アナログな管理からの脱却により、

成果を上げています。

複数店舗を一括管理

複数店舗の予約数や在庫状況を本部・店舗から

リアルタイムに把握可能。

在庫移動や増減も即時に反映され、予約締切直前の販促強化にも繋がります。

WEB予約サイトの開設が今すぐできる

お客様がご自身のスマホやPCから24時間注文

できる「WEB予約サイト」を即時開設。

新たな顧客獲得と受付業務の負担削減を同時に

実現します。

▼『iYOYAKU』の詳細はこちらをご覧ください。

https://kreo.jp/service/i-yoyaku

■ 【新機能】転記の手間をゼロにする「タブレット対応モード」

この度、『iYOYAKU』の新たな機能として、店頭での予約受付に特化した

「タブレット対応モード」をリリースいたしました。

タブレット対応モード：商品選択画面イメージタブレット対応モード：予約情報入力画面イメージ

【開発の背景：紙の申込書による「二度手間」と「ミス」の解消】

これまで店頭での予約受付は、お客様に「紙の申込書」へご記入いただき、後から店舗スタッフが

それをシステムやエクセルに手入力するという二度手間が発生していました。

このアナログな手法では、転記に膨大な時間がかかるだけでなく、「お客様の文字が読み取れない」「入力ミスによる予約漏れ」といったトラブルの原因にも繋がっていました。

【タブレット対応モードの特徴】

タブレット対応モードは、店頭に設置（またはスタッフからお渡し）したタブレット端末を使い、

お客様ご自身に直接予約情報を入力・注文していただく機能です。

「転記作業の完全撤廃」

お客様がタブレットで入力したデータは、即座に『iYOYAKU』のシステム（リアルタイム在庫）に

反映されます。スタッフによる裏での手入力作業が一切不要になります。

「お客様に配慮した見やすい画面設計」

スマートフォン操作に不慣れな方でも迷わず操作できるよう、

見やすく直感的な画面UI（デザイン）を採用しています。

「ペーパーレス化の促進」

紙の申込書の印刷コストや保管スペースが不要になり、個人情報の管理リスクも大幅に軽減されます。

『iYOYAKU』は、お客様自身のスマホから予約できる「WEB予約サイト」に加え、今回の

「店頭タブレット入力」への対応により、予約業務の完全デジタル化を強力にサポートいたします。

本件に関するお問い合わせ

株式会社クレオ 営業開発2部

E-mail：digital-info@kreo.jp（お問い合わせ専用）

会社概要

企業名：株式会社クレオ

所在地：東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル5F

代表者：代表取締役社長 横井 司

事業内容：マーケティング、広告・プロモーションのトータルソリューション

設立：1968年12月

資本金：8,284万円

URL：https://kreo.jp/