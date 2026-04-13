『BADON』のトレーディング原作コマアクリルキーホルダー、トレーディング原作コマ缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『BADON』の商品6種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『BADON』の商品の受注を4月8日（水）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1910?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング原作コマアクリルキーホルダー

チーロ・ハート、アント・ラズ、リコ・ダイス、エルモ・クラップスの原作コマイラストをアクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 原作コマアクリルキーホルダー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \8,580(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（最大約）62×49mm 厚み：3mm 特典：（約）62×58mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング原作コマ缶バッジ

チーロ・ハート、アント・ラズ、リコ・ダイス、エルモ・クラップスの原作コマイラストを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「チーロ・ハート 原作コマ缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \5,940(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング原作コマブロマイド

チーロ・ハート、アント・ラズ、リコ・ダイス、エルモ・クラップス、リリー・ハウジー、ジャコモ、マルティ、ドナ、ルカの原作コマイラストをブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 原作コマブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,950(税込)

種類 ：全18種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼トレーディング原作コマポストカード

チーロ・ハート、アント・ラズ、リコ・ダイス、エルモ・クラップス、リリー・ハウジー、ジャコモ、マルティ、ドナ、ルカの原作コマイラストをポストカードに仕上げました。

ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 原作コマポストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,950(税込)

種類 ：全18種

サイズ：（約）14.8×10cm

素材 ：紙

▼BIGアクリルスタンド

※画像は「チーロ・ハート カラーイラスト BIGアクリルスタンド」を使用しております。

チーロ・ハート、アント・ラズ、リコ・ダイスのカラーイラスト、エルモ・クラップスの原作イラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全4種（チーロ・ハート カラーイラスト、アント・ラズ カラーイラスト、リコ・ダイス カラーイラスト、エルモ・クラップス）

サイズ：本体：（約）15.2×11cm 台座：（約）11×3.3cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼カラーイラスト A3マット加工ポスター

※画像は「カラーイラスト A3マット加工ポスター ver.A」を使用しております。

カラーイラストをA3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全3種（ver.A、ver.B、ver.C）

サイズ：A3

素材 ：紙

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)Natsume Ono／SQUARE ENIX

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1910?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━