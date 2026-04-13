ふるさと納税中間事業者の変更に関するお知らせ

宮崎県 国富町

宮崎県国富町は、ふるさと納税制度を通じた地域活性化をさらに加速させるため、2026年4月より、シフトプラス株式会社（本店：宮崎県都城市、代表取締役：中尾 裕也）を新たな中間事業者として選定し、運営体制を刷新することをお知らせいたします。

■変更の背景

本町ではこれまで、ふるさと納税を通じて多くの皆様から多大なるご支援をいただいてまいりました。昨今の寄附者ニーズの多様化や返礼品の品質に対する期待値の高まりを受け、より専門的かつ迅速な対応体制を構築し、寄附者の皆様の満足度向上と地域産業のさらなる発展を目指します。

■新たな運営体制の強化ポイント- 寄附受付および管理体制の高度化- 返礼品の品質管理および開発支援の強化- 寄附者対応（カスタマーサポート）の充実- 地域事業者との連携強化■地域経済活性化に向けた新たな取り組み- 資源の磨き上げと価値創造- 戦略的なPRサポート- 全国への魅力発信「関係人口・交流人口」の拡大- 効果的なプロモーションの実行

■今後の展望

今回のパートナーシップを通じて、寄附者の皆様にはこれまで以上に国富町の魅力を実感いただけるサービスを提供してまいります。また、地域事業者の皆様と共に地域資源の可能性を追求し、国富町のファンを全国に広げることで、持続可能な地域経済の活性化と地場産業の振興に邁進してまいる所存です。

宮崎県国富町は、これからも全国の皆様との絆を大切にし、皆様に愛されるまちづくりに取り組んでまいります。引き続き、温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

■国富町

宮崎県の中央部に位置する人口約17,000人の町。まち並みに溶け込むように点在する本庄古墳群（国指定史跡）など貴重な文化財が多くあり、美しい自然の中に歴史と文化が息づく人情豊かな町です。一年を通して温暖な気候が特徴で、南国宮崎の太陽に育てられたマンゴー、せんぎり大根（切り干し大根）、ピーマン、富有柿（ふゆうがき）、米などの農産物に加え、宮崎牛や鶏の炭火焼など食材の宝庫です。最近では、SiCパワー半導体を生産するローム株式会社が町内に新たな生産拠点の設立を目指すニュースや、町出身で演歌歌手の二見颯一さんが初のふるさと大使に就任するなど、商工業や芸能分野にも明るい話題があります。

■国富町ふるさと納税返礼品（マンゴー、切り干し大根、宮崎牛、鶏の炭火焼など）

町HP内の各サイトへのリンクから返礼品をご覧になれます。

https://www.town.kunitomi.miyazaki.jp/main/administration/hurusato/page001255.html

■問い合わせ先

国富町 総合戦略課 ふるさとＰＲ係

TEL：0985-75-3126

Email：kikaku@town.kunitomi.miyazaki.jp