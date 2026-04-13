【叡啓大学】文部科学省「大学入学者選抜における好事例」に選定　全国９件のモデル事例として評価

広島県公立大学法人

叡啓大学（学長 有信睦弘、広島市中区）は、2026年３月31日、文部科学省が公表した「令和６年度大学入学者選抜における好事例集」において、本学の入学者選抜の取組が選定されたことをお知らせします。本事例は、令和３年７月に文部科学省が取りまとめた「大学入試のあり方に関する検討会議提言」を踏まえ選定したもので、他大学の模範となる取組として全国で９件が選定されています。

本学は、「総合型選抜（春入学）」の取組が、「高校との連携をはじめとする高大接続改革の推進」の観点から評価され、選定されました。本選抜は、高校での学びや経験を踏まえた主体的な学修意欲を重視するとともに、入学後の教育との接続を意識した設計としており、高校から大学への円滑な学びの移行を促す取組です。文部科学省は、本事例を含む好事例について、大学入学者選抜の改善に向けた参考として広く共有することとしており、本学の取組も全国の大学における入試改革の一助となることが期待されています。

叡啓大学は今後も、「Creating Shared Futures 未来をつくる仲間と出会う」のブランドメッセージのもと、社会と接続した教育を推進するとともに、高校での学びや経験、主体性などを重視した入学者選抜を通じて、学びの意欲を持った学生の受入れに取り組んでまいります。



１ 関連リンク

文部科学省 大学入試情報提供サイト https://www.mext.go.jp/nyushi/

令和６年度 大学入学者選抜における好事例集

https://www.mext.go.jp/content/20260327_mxt_daigakuc02_000005144_1.pdf



２ 入試情報 春入学（2027年４月入学）

https://admissions.eikei.ac.jp/info/(https://admissions.eikei.ac.jp/info/)

（1）総合型選抜（専願枠）

出願期間 2026年９月１日（火）～９月７日（月）正午

２次選考実施日2026年10月17日（土）

合格発表 2026年11月1日（日）正午

（2）総合型選抜・留学生選抜（併願枠）

出願期間 2026年10月26日（月）～11月４日（水）正午

２次選考実施日 2026年12月７日（月）・12月８日（火）

合格発表 2026年12月18日（金）正午

(3) 学校推薦型選抜（広島県内の高等学校卒業見込みのみ）

出願期間 2026年11月１日（日）～11月６日（金）正午

２次選考実施日 2026年12月10日（木）・12月11日（金）

合格発表 2026年12月18日（金）正午

（4）一般選抜

大学入学共通テスト 2027年１月16日（土）・17日（日）

出願期間 2027年１月25日（月）～２月３日（水）正午

２次選考実施日 2027年３月４日（木）

合格発表 2027年３月12日（金）正午

叡啓大学のウェブサイトはこちら

https://www.eikei.ac.jp(https://www.eikei.ac.jp)