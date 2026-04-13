【bunai × JOURNAL STANDARD relume】ブロックプリント、ジャムダニ織り、ハンド刺繍インドの伝統技法が織りなすコレクションを2ヶ月連続で展開

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が展開するJOURNAL STANDARD relume（ジャーナル スタンダード レリューム）より、エスニック要素を取り入れたスタイルを提案するコレクションが登場。インドの伝統技法「ブロックプリント」と「ジャムダニ織り」「ハンド刺繍」を用いたアイテムを、2か月連続でリリースします。

第一弾 4月中旬 bunai × JOURNAL STANDARD relume

約4500年の歴史を持つブロックプリントは、繊細な模様を彫った木版に染料をのせ、布に一つひとつ手作業で押し当てて柄を表現する技法。人の手によって生まれるわずかな歪みやムラが、温もりのある風合いを生み出します。本コレクションでは、その伝統技法を駆使し、すべて手刷りで仕上げたテキスタイルを採用。幾何学模様が連なる有機的なパターンは、自然界のリズムを感じさせる佇まいに。ブロックプリントならではの奥行きと表情を、日常のスタイリングに取り入れられるコレクションです。

■素材・技法・アジュラク（Ajrakh）：パキスタン・シンド州やインド・ラジャスタン州で受け継がれる伝統的なハンドブロックプリント。藍や茜などの天然染料を用い、木版を重ねていくことで生まれる幾何学模様が特徴です。・インド綿：通気性・吸水性に優れた軽やかな素材。蒸し暑い季節でも快適な着心地を実現します。

第二弾 5月上旬 bunai × JOURNAL STANDARD relume

・刺繍半袖シャツインド綿に施した刺繍は、職人がrelumeのために制作したオリジナルデザイン。色味も現代的に調整し、エスニックな要素を取り入れながらも、都会的なバランスに仕上げた一着です。

・長袖シャツインド・西ベンガル州を中心に受け継がれる伝統織物「ジャムダニ織り」を採用。平織りの生地に緯糸で模様を織り込む技法により、浮かび上がるような立体的な柄が特徴です。軽やかで柔らかな風合いとほのかな透け感を持ち、高級なサリーやショールにも用いられる素材です。今回relumeでは別注の長袖シャツとして展開し、グリーン、ブラック、イエローの3色でラインナップ。

AJRAK PRINT SHIRTS

発売時期/4月中旬

展開店舗/JOURNAL STANDARD relume 各店 /ベイクルーズ オンラインストア

Shirt｜Easy Pants/サイズ/M / L

カラー/Natural、Navy、Red、Black

価格/\10,450（税込）

商品お問い合わせ先

JOURNAL STANDARD relume 自由が丘/TEL03-5731-0504

HALF SLEEVE EMBROIDERY SHIRTS

発売時期/5月上旬

展開店舗/JOURNAL STANDARD relume 各店 /ベイクルーズ オンラインストア

サイズ/M / L

カラー/Gray、Light Blue、OffWhite

価格/\13,200（税込）

商品お問い合わせ先/JOURNAL STANDARD relume 自由が丘/TEL03-5731-0504

JAMDANI LONG SLEEVE SHIRTS

商品情報

発売時期/5月上旬

展開店舗/JOURNAL STANDARD relume 各店 /ベイクルーズ オンラインストア

サイズ/M / L

カラー/Yellow、Green、Charcoal Gray

価格/\16,500（税込）

商品お問い合わせ先/JOURNAL STANDARD relume 自由が丘/

TEL03-5731-0504

About：bunai（ブナイ）

インドの豊かな伝統文化に根ざしたテキスタイルと職人技をベースにした、サステナブルかつエシカルなファッションブランド。古くから受け継がれてきた手織り文化や染色技術を現代のデザインへと再構築し、時代を超えて価値を持つプロダクトを提案する。

Brand info

【JOURNAL STANDARD relume/ジャーナル スタンダード レリューム】

‘‘ just feeling ’’

Relumeは背伸びをしない「ちょうどよい」大人のファッションを提案するブランドです。

カジュアルでベーシックだけど品質にこだわったアイテムと、

ちょっと先を行くトレンドを「relumeらしく」独自に解釈したアイテムなどを提案します。

メンズ・レディス・ユニセックスと、全ての大人に楽しんで貰えるように

豊富なラインナップを取り揃えております。

HP： https://journal-standard.jp/relume/mens/concept/

Instagram： https://www.instagram.com/js_relume/

YouTube： https://www.youtube.com/@JOURNALSTANDARDrelumeChannel

NEW STORE OPEN & RENEWAL

JOURNAL STANDARD relumeは、4/24セレオ八王子に新店舗をオープン。同週4/25にはアミュプラザ博多店をリニューアルオープンいたします。両店舗にて限定アイテムや先行販売、再入荷アイテムを展開するほか、ノベルティ配布やInstagramライブ配信も予定。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002441.000011498.html

Company info

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP ：http://www.baycrews.co.jp/