【フォーシーズンズホテル東京大手町】フレンチシェフが描く、フランス初夏のアフタヌーンティー

フォーシーズンズ ジャパンコレクション

フォーシーズンズホテル東京大手町「THE LOUNGE （ザ ラウンジ） 」（所在地：東京都千代田区、総支配人：ウデイ ラオ）では、2026年5月11日(月)より、フランスの爽やかな初夏をお届けする期間限定「フランス初夏のアフタヌーンティー」が始まります。

また、このアフタヌーンティーにはゲストシェフとして招いたシャルルアンリ シェフが、アスパラガスを主役にした鮮やかな緑のタルトをお届けします。

■ フランス初夏のアフタヌーンティー

フォーシーズンズホテル東京大手町のエグゼクティブパティシエシェフ ミケーレ・アッバテマルコによる、フランスの初夏の果物イチゴ、ピーチやラズベリーを使って鮮やかなマジェンダーカラーの心躍るスイーツの数々を、さらに、フランスでは希少なビワを使った特別な一品もお披露目いたします。

スイーツハイライト

イチゴとルバーブのジュレ、アールグレイムース、ビスキュイバニーユ

瑞々しいイチゴとルバーブのジュレの、ほどよい酸味と甘みが織りなすスイーツです。香り高いアールグレイの風味を閉じ込めたムースを重ねることで、紅茶の芳醇な香りと果実の鮮やかさが静かに溶け合います。小さなスイーツの中に広がるディセール並みの完成度から奥行きのある味わいを感じてください。

コンフィチュール ビワ、クレームシトロン、ムースアマンドミルク

優しく芳醇な甘みをもつビワに、爽やかなシトラスを合わせることで、その瑞々しい味わいをより一層引き立たせました。

フランスでは希少とされるビワは、南仏を中心に初夏の果実としてコンフィチュールやコンポートとして大切に楽しまれています。

本デザートでは、ミケーレが過ごした南仏の思い出の味わいを、

一品のデセールとして皆様にお届けいたします。

スイーツ 5種

・イチゴとルバーブのジュレ、アールグレイムース、

ビスキュイバニーユ

・ペッシュドヴィーニュムース、コンフィチュールペッシュ、

アーモンドダクワーズ

・タルトミルティーユ、シャンティラズベリー

・ピーチとアマレットのババ

・コンフィチュール ビワ、クレームシトロン、

ムースアマンドミルク (イメージは別途）

■ 新緑と眩しい春色に彩られたセイボリー

フォーシーズンズホテル東京大手町のアフタヌーンティーと見事に調和した、シャルルアンリ シェフの瑞々しく鮮やかな緑のアスパラガスを主役にしたタルトをお楽しみいただけます。

フランスで培った厳格なクラシック技術を基盤に、日本の豊かな旬の食材を繊細に取り入れることで、伝統と革新が調和するシャルルアンリ シェフの世界感をご賞味下さい。

セイボリーハイライト

タルト アスペルジュ by ゲストシェフ シャルルアンリ

タルト・サレの香ばしく丁寧に焼き上げられた生地と、パンナコッタの滑らかな口当たりが重なり、味わいと食感にエレガントなコントラストが生まれます。パイの香りと夏野菜の恵みを、時間と温度を丁寧に重ねて引き立たせるため、ひととき冷やしてお出ししております。

シャルルアンリ シェフよりコメント

ミケーレシェフ、そしてフォーシーズンズホテル東京大手町とのコラボレーションを心より嬉しく思っております。ミケーレシェフは、常に鮮やかで彩り豊かなアフタヌーンティーを追求され、その卓越した技術によって独自の美しい世界観を表現されていると存じます。東京で最も美しいアフタヌーンティーのひとつであるフォーシーズンズホテル東京大手町にて、多くの皆さまにシャルルアンリの作品をお楽しみいただけましたら幸いです。

セイボリー 5種

・ 枝豆のブランマンジェ レタスのジュレと豆乳クリーム

・ ビーフリエットとパプリカムース

・ パンプキンムースとラディッシュのタルトレット

ピスタチオとゴルゴンゾーラクリームチーズ

・ ジャンボンブランとズッキーニクリームのサンドイッチ

・ タルト アスペルジュ (イメージは別途）

焼き菓子: デニッシュ・ア・ラ・クレーム/フロランタン/餡子と味噌のパウンドケーキ

お飲み物 : 日本茶2種/紅茶４種/ハーブティ-４種/コーヒー6種/季節のティーモクテル2種

フランス初夏のアフタヌーンティー 期間＆お一人様 料金：

2026年5月11日(月)～7月12日（日）

・ 平日 11:00 - 13:00/ 13:30 - 15:30/18:30～ 9,300円

・ 平日 16:00 - 18:00 8,300円

・ 週末・祝日 9,300円*～

（お飲み物のL.O.は 終了時間30分前)

提供場所：フォーシーズンズホテル東京大手町39階 THE LOUNGE

ウエブサイト: https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/dining/lounges/the-lounge/

お問い合わせ・ご予約

TEL 03-6810-0655(ダイニング代表)

オンライン予約はこちらから(https://www.tablecheck.com/shops/four-seasons-hotel-tokyo-otemachi-the-lounge/reserve?menu_lists%5B%5D=67d798b1d6384dc0fb944795)

■ 季節のデザート「ルバーブムース」- フランス初夏のアフタヌーンティーとご一緒に

このデザートは、ヴィンヤードピーチ、ルバーブ、チェリーが織りなす爽やかで繊細な果実のムースです。カンパリのほろ苦いソースがアクセントを添え、フレッシュなルバーブのシャキッとした食感で爽快に締めくくります。

一口ごとに、甘酸っぱい果汁がじゅわっと溢れ出し、ピスタチオの濃厚なナッツ感とクリーミーな柔らかさが絶妙に溶け合い、奥行きのある上品な余韻が心地よく広がります。

フランス初夏のアフタヌーンティー ルバーブムース付き

お一人様 料金： 10,600円～

*総額は本体価格に消費税と15%のサービスチャージが含まれております。

*営業時間や価格は変わる場合はございます。

*写真はイメージです。イメージに映り込んでいるお花は撮影用で、実際には提供はされません。

■ シェフのご紹介

（右：シャルルアンリ ルブーグ氏、左：ミケーレ アッバテマルコ）

ゲストシェフ シャルルアンリ・ルブーグ 氏

フランスのノルマンディー出身。

パリのロブションをはじめ、ロンドン、ローマ、サンフランシスコ、東京など世界各国のミシュラン星付きレストランを経験し、クラシックな調理技術をフレンチモダンに昇華させる独自のスタイルを確立。繊細な美的センスに定評があり、ピンクとゴールドを基調とした店内装飾、オリジナルの花々をアレンジしたパッケージ、宝石のようなタルト等、こだわり尽くした「美」と「美味」に出会えるカフェを代官山に2024年4月にオープン。

フォーシーズンズホテル東京大手町 エグゼクティブペストリーシェフ ミケーレ・アッバテマルコ

イタリア生まれ。ゴ・エ・ミヨにてベストパティシエ賞を受賞、また、フォーシーズンズホテル東京大手町にて5年連続ミシュランの星に輝くフレンチダイニングestのペストリーシェフでもありフォーシーズンズホテル東京大手町のペストリー全体を仕切るエグゼクティブペストリーシェフ。フランスにてエコール・ルノートルとデュグラン ショコラ ヴァローナ校を卒業後、フランスのミシュランレストラン ルカ・カルトンやアンティカ・オステリア・デル・ポンテにてパティシエの研鑽を積み日本に来日。東京ではキュイジーヌミッシェル ・トロワグロを経て、2020年フォーシーズンズホテル東京大手町のestオープニングメンバーのペストリーシェフに就任。

■ THE LOUNGE (ザ ラウンジ)

39階のフロアへ降り立つと、天井から床までの窓一面からは緑豊かな皇居の森、そして晴れた日には富士山まで見渡せる絶景が広がります。ザ ラウンジでは、ティーソムリエが選ぶ日本茶のセレクションとともに、エグゼクティブペストリーシェフによるスイーツや和の食材を取り入れたセイボリーが美しく盛り付けられたアフタヌーンティー、創造性溢れるパフェやデセール、カクテルタイムなど、時間帯やシーンに合わせて、美しい眺望とダイニング体験をお楽しみいただけます。

場所： フォーシーズンズホテル東京大手町39階

席数： 70席

営業時間： 11:00～23:00 （L.O 22：30 お飲み物）

* 営業時間は変わる場合はございます。

お問合せ・ご予約： 03 6810 0655 （レストラン予約）/オンラインは予約はこちらから(https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/dining/lounges/the-lounge/)

■ フォーシーズンズホテル東京大手町について

フォーシーズンズホテル東京大手町は、2020年9月に東京・大手町に開業したラグジュアリーホテル。地下鉄「大手町」に直結するOtemachi Oneタワーの最上6フロアに位置しています。

2025年ミシュランガイドのホテル・旅館版にあたるミシュランキーで、2年連続最高峰レベル「3キー」、「コンデナスト・トラベラー 2025 リーダーズ ・チョイス・アワード」日本で1位、世界のべストホテル部門では14位の評価を頂きました。

49平方メートル から283平方メートル の広さを誇る、スイート28室を含む全190室の客室は、東京のダイナミックなシティビューや皇居の緑を臨み、機能性と快適さを兼ね備えた空間です。最上階39階には、ジャパニーズフレンチ「est」、ルーフトップテラスを備えるイタリア料理「PIGNETO」、パリと東京が出会うバー「VIRTÙ」、アフタヌーンティーをお楽しみいただける「THE LOUNGE」の4つのレストラン＆バー、トリートメントルーム、スイミングプール、フィットネスジムのある天空のサンクチュアリ「THE SPA」など充実した施設が集結しています。3階にはご宴会やウェディングに最適なボールルームやミーティングルームを備えております。

フォーシーズンズホテル東京大手町ウエブサイト

https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/



▼ フォーシーズンズホテル東京大手町プレスリリースや高画質お写真のダウンロードは下記より▼

https://press.fourseasons.com/otemachi