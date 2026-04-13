カフェスペース一体型コインランドリー「MAX WASH & CAFE 葛西駅前店」2026年4月13日（月）新規オープン！

株式会社リブ・マックス

株式会社リブマックス（本社：東京都港区）は、カフェスペース一体型のコインランドリー「MAX WASH & CAFE 葛西駅前店」（東京都江戸川区）を、2026年4月13日（月）にオープン致しました。

「MAX WASH & CAFE 葛西駅前店」は、ホテルリブマックス葛西駅前の1階に併設されたランドリースペースで、ご宿泊のお客様はもちろん、地域にお住まいの方にも日常的にご利用いただけます。

洗濯の時間を、より快適で有意義に過ごせる空間づくりを目指しています。

■ エリア特性と利便性

東京都江戸川区・葛西エリアは、都心へのアクセスに優れながらも落ち着いた住環境が広がる地域で、生活利便性の高さから幅広い層に利用されています。葛西駅周辺は日常利用からビジネス・観光の拠点としても利便性が高く、多くの人が行き交うエリアです。

■ 施設の魅力／特徴

本施設は、「MAX WASH」の使いやすさと機能性に、くつろぎの時間を楽しめる要素を加えた、カフェスペース一体型のコインランドリーです。

店内には、淹れたて感覚のコーヒーやドリンクを手軽に楽しめるカップ式自動販売機を設置。さらに、冷凍食品の自動販売機も備えており、軽食や食事を気軽に購入できる環境を整えています。

また、スマートロッカーを完備しているため、洗濯の待ち時間中に外出する際も安心してご利用いただけます。加えて、カプセルトイも設置し、ファミリー層やお子様にも楽しんでいただける空間を提供します。ランドリー機器、カフェ自動販売機、フード自動販売機、スマートロッカーは、すべてキャッシュレス決済に対応しており、スムーズで快適にご利用いただけます。

24時間営業のため、早朝や深夜などライフスタイルに合わせていつでもご利用可能です。日常の洗濯を、より便利で心地よい時間へと変える、新しいランドリー体験を提供します。

■ 施設概要

施設名：MAX WASH & CAFE 葛西駅前店

所在地：東京都江戸川区東葛西6-1-3 ホテルリブマックス葛西駅前 1F

営業時間：24時間営業

オープン日：2026年4月13日（月）

公式サイト：https://maxwash.jp/shop/kasaist/

■ リブ・マックスについて

ホテル・不動産を中心に、生活・観光・ビジネスをつなぐ多角的なサービスを展開。今回のM&Aにより、宿泊事業との連携やソリューション統合による グループ間シナジーを活かした利便性と快適性の向上を目指してまいります。

【お問合せについて】

お問合せフォーム：https://www.livemax.co.jp/contact/