特定の仲間と共に成長を目指す新たな資金調達サービス「Value SHARE」を提供開始

ミュージックセキュリティーズ株式会社

ミュージックセキュリティーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表者：中園浩輝）は、事業に賛同する「特定の仲間」とともに事業成長を目指す新たな資金調達サービス「Value SHARE」の提供を開始いたしました。



これまで、当社は事業投資型クラウドファンディング「セキュリテ」により、「共感」を通じた全国の出資者（ファン）から挑戦する事業者への応援を募る仕組みをご提供してまいりました。

一方で近年、事業者の皆様より、

志を同じくする特定の仲間と同じ時間軸で事業成長を目指したい一方で従来は株式発行による資金調達手段で対応した場合、経営権の希薄化や、イグジット時の株価協議などの負担を避けたいといったニーズが高まっています。

こうした背景を受けて開発されたのが、「Value SHARE」です。



「Value SHARE」とは

Value SHAREは、第二種金融商品取引業者である当社が提供する、匿名組合契約を活用した事業に賛同する「特定の仲間」（経営者仲間や取引先など）とともに、同じ目標・同じ時間軸で事業成長を目指す“共創型資金調達サービス”です。

従来の株式発行を伴う資金調達と違い、経営権を維持したまま、「資金提供者と資金の受取り手」という関係を超え、会社（事業）に対して出資者が事業成長をともに担う「仲間」となる点に特徴があります。



サービスの主な特徴

1．株式発行不要による経営権の維持

株式を発行せずに資金調達が可能であり、経営権の希薄化を回避

2．出資者との関係を「仲間」へ転換

業績連動型の分配設計により、出資者は単なる投資家ではなく、事業成長を共に推進するパートナーとなる

3．イグジット時の協議・手続きの簡便化

株式発行による資金調達において課題となる株価評価やイグジット時の協議が不要となり、実務負担を軽減

4．同じ目標・同じ時間軸での成長

売上（利益）に連動した分配により、事業者と出資者が同じ視点・同じスピードで成長を目指すことが可能



今後の展開

今後は「Value SHARE」を通じて、経営者同士のネットワークを活用した共創常連顧客や取引先と目指す一体型の事業成長IPOに固執しない持続的な事業成長モデル

等の取組を支援し、新たな資金調達の選択肢としてサービスを提供してまいります。



（サービスURL）

http://www.musicsecurities.com



以上

本件の問い合わせ先

ミュージックセキュリティーズ

Email：mspr@musicsecurities.com

Tel：03-5948-7301



ミュージックセキュリティーズ株式会社

第二種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1791号

加入協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会





【ご留意事項】

当社が取り扱うファンドには、所定の取扱手数料（別途金融機関へのお振込手数料が必要となる場合があります。）がかかるほか、出資金の元本が割れる等のリスクがあります。

取扱手数料及びリスクはファンドによって異なりますので、詳細は各ファンドの匿名組合契約説明書をご確認ください。