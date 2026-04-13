ｋｈｂグリーンキャンペーン ロゴを新たに２０２６年度もスタート！

株式会社東日本放送

ｋｈｂ東日本放送(本社：仙台市太白区)は、「緑豊かなみやぎの自然を未来の子どもたちに残したい」との願いから、１９９０年より番組やイベントを通して地域社会や環境の課題解決に向けた取り組みを推進するグリーンキャンペーンを行なっています。

２０２６年度はロゴも新たに、そして「ｋｈｂグリーンキャンペーン」の活動にご賛同いただいた『ＳＢＩ損害保険株式会社』様のご協力をいただき継続してまいります。

春は「ぐりりの森あそび」(宮城県利府町)、夏は「ぐりりの海かんさつ」(宮城県南三陸町)、秋には 「水源文化の森づくり」(宮城県七ヶ宿町)と、子どもたちと一緒に森の整備や自然環境を学ぶイベントを開催予定です。

ｋｈｂはこれからも、子どもたちに豊かな森や海を残すための取り組みを続けてまいります。

【ｋｈｂグリーンキャンペーンの主な取り組み】

https://www.khb-tv.co.jp/khbgreen/

◆「ｋｈｂグリーンキャンペーン」関連のこれまでの受賞

『みどりの日』自然環境功労者環境大臣表彰(2010年)

第2回いきものにぎわい企業活動コンテスト審査委員特別賞(2011年)

「第４８回全国育樹祭」にて宮城県緑化等功労者（次世代へ繋ぐ「森づくり」部門）(2025年)