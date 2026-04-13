一気にたためる「Shupatto バッグ」から軽やかなメッシュタイプ「Drop 9L」に新色が登場

株式会社マーナ

https://marna.jp/shop/g/gS505BE/

生活雑貨メーカーの株式会社マーナ（東京都墨田区、代表取締役 名児耶 剛［なごや ごう］）は、一気にたためる「Shupatto（シュパット） バッグ」シリーズより、「Shupatto メッシュバッグ Drop 9L」の新色「ベージュ」を2026年4月13日より発売いたします。

「たたむのが面倒」というエコバッグに対する潜在的な不満を解消するために生まれた「Shupatto バッグ」は、2015年の発売以来、ポータブルバッグの新しいスタンダードを築いてきました。

2024年2月に数量限定で発売した「メッシュバッグ」は、両端を引っ張ると一気に帯状にたためる構造はそのままに、丈夫で細やかなメッシュ素材を採用し、通気性の良さと軽やかさを兼ね備えた人気ラインです。発売時より、たっぷり入る楕円形状の「25L」と、しずく形状でコンパクトな「Drop 9L」の2型で展開しており、ご好評につき現在はともに定番商品となっています。

十分な強度がありながら、中がほどよく透ける細やかなメッシュ素材両端を引っぱると一気に帯状にたためる

この度、ちょっとしたお買い物やサブバッグとして人気の高い「Drop 9L」に、新色「ベージュ」が登場。既存のブラックに加え、全2色からお選びいただけるようになりました。春夏シーズンの装いや、ユニセックスな着こなしにも馴染む「こなれ感」のあるベージュは、タウンユースからレジャーまで幅広いシーンで活躍します。

ベージュ、ブラックの2色に

製品概要

品名：Shupatto メッシュバッグ Drop 9L

税込価格：2,500円

材質：ポリエステル

容量：約9L 耐荷重：5kg

サイズ：バッグ使用時/約22×46cm、折りたたみ時/約直径6.5×7cm

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株式会社マーナ

キッチン・バス・ハウスケア・バッグ等を企画・製造・販売する生活雑貨メーカー。創業は1872年（明治5年）。「Design for Smile 暮らしを、いいほうへ。」を企業理念に、暮らすひとの一番近くに寄り添い、まだ出会っていないこころはずむ瞬間をおとどけします。



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