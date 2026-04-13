「運転免許トロッカ！」×「高嶺のなでしこ」新デザイン解禁！夏休み合宿免許の最新リーフレットがローソン店頭で配布開始！

株式会社インター・アート・コミッティーズ

アンバサダー「高嶺のなでしこ」の新ビジュアルが目印の夏休み合宿免許・最新リーフレットが、2026年4月12日（日）より全国のローソン店舗で順次配布中！

合宿免許なら、普通車ATは最短14日で卒業！その他、本リーフレットには他社より高い場合に同額提供する「最低価格保証」、入校21日前までなら「キャンセル料無料」といった「運転免許トロッカ！」独自の魅力を凝縮。全国106校から選べる温泉・グルメ満喫プラン など、夏休みの免許取得を「お得・安心・効率的」に叶える最新情報が満載です。期間中はローソンの店内放送にも「高嶺のなでしこ」が登場し、学生の皆様の免許取得を楽しくバックアップいたします。

運転免許トロッカ！公式WEBサイト

https://menkyo-torocca.jp/

「メンバーサイン入りフォト」が当たる！Xキャンペーン開催

公式Xにて「トロッカ!×高嶺のなでしこ 待望のSeason4！新リーフレット公開記念★春のXキャンペーン」を実施いたします。Xアカウントでキャンペーンに参加すると、抽選で9名様にメンバー直筆サイン入りフォトが当たります。この特別な機会をぜひお見逃しなく！また、特集ページではメンバーが様々なゲームにチャレンジする動画を随時公開していきます 。

・応募期間： 2026年4月13日（月）～2026年5月20日（水）

運転免許トロッカ！×高嶺のなでしこ 特集ページ

https://menkyo-torocca.jp/feature/takanenonadeshiko4.html

※応募条件の詳細は、運転免許トロッカ！公式WEBサイトにあるキャンペーンページをご確認ください。

運転免許トロッカ！公式X

https://x.com/menkyotorocca

■「高嶺のなでしこ」プロフィール

2022年8月結成。サウンドプロデュースは、ニコニコ動画やYouTube などの動画投稿サイトを中心に活動する、関連動画総再生回数 25 億回を超えるクリエイターユニット・HoneyWorks が担当。

高嶺の花のように多くの人から憧れられ手に入れることのできない、そして大和撫子のように日本女性の清楚な美しさとかわいらしさを持った、誇り高きアイドルグループを目指す。

オフィシャルサイト：https://takanenonadeshiko.jp

オフィシャル YouTube：https://www.youtube.com/@official_takaneko

オフィシャル X：https://x.com/takanenofficial

オフィシャル Instagram：https://www.instagram.com/takanenofficial/reels/

オフィシャル TikTok：https://www.tiktok.com/@takanenofficial

■合宿免許のご予約は「運転免許トロッカ！」にお任せください

「運転免許トロッカ！」は、株式会社インター・アート・コミッティーズが運営する合宿免許の予約サービスです。株式会社インター・アート・コミッティーズは、多彩なブランドで合宿免許をご紹介するカーライフサポート事業をはじめ、自動車教習所4校（茨城県内2校、石川県内1校、長野県内1校）を運営しています。また、レストランや自動車学校の学食を運営するフードサービス事業、音楽関連事業など幅広い分野で事業を展開しています。