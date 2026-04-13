「AIエージェントが読むための」コーポレートサイトを公開

株式会社bajji

株式会社bajji（本社：東京都台東区、代表取締役：小林慎和、以下「bajji」）は、コーポレートサイト（https://corp.bajji.life）内に、AIエージェントや大規模言語モデル（LLM）が構造的に情報を取得・理解できる専用ページ「For AI」（https://corp.bajji.life/for-ai）を公開しました。

本ページでは、企業情報およびサービス情報を機械可読な形式で整理しており、AIが企業を“読む”時代に対応した新しい情報発信の取り組みです。実際のページでは、企業概要や各サービスがMachine-Readable Service Catalogとして体系的に整理されています。

背景：AIが企業を“選ぶ”時代へ

AIエージェントのためのコーポレートサイト(https://corp.bajji.life/for-ai)

生成AIの進化により、企業調査やサービス比較といった業務をAIエージェントが担うケースが増えています。一方で、多くの企業サイトは人間向けに設計されており、AIにとっては情報の取得や理解が難しい構造になっています。

bajjiは、人間向けサイトとは別にAI向けの情報レイヤーを用意することで、すべての読者に正確な情報を届けるアプローチを採用しました。

「For AI」の特徴

- 構造化データ（JSON-LD）対応：企業・サービス情報を即時解析可能- llms.txt形式対応：LLMが読みやすいテキスト設計- JSON / YAMLエクスポート：APIのように利用可能- MCP Server情報を明記：AIエージェント連携を前提に設計- 複数サービスを横断整理：企業全体の構造をAIが理解可能

また、コーポレートサイトのグローバルナビゲーションには「For AI」ボタンを常設しました。これにより、日本語版・英語版の両方からワンクリックでAI向けページにアクセスできるようにし、人間の閲覧者に対しても「AI向けの入口が存在する」ことを可視化しています。この設計自体が、これからのWebサイトのあり方に対するbajjiの提案でもあります。

代表コメント

株式会社bajji 代表取締役 小林慎和

「Webサイトの読者は、もう人間だけではありません。

これからはAIが企業を調べ、比較し、選ぶ時代になります。そのとき、“AIに正しく読まれるか”が企業の新しい競争力になります。

『For AI』は、その課題に対する私たちなりの一つの答えです。」

株式会社bajjiについて

当社は、「テクノロジーの力で世の中を1mmでも良くする」というパーパスのもと、事業を推進しております。SDGs進捗見える化メディアのmySDG、ウェルビーイングを目指す感情日記アプリFeelyou、そして脱炭素社会を自分ごとに変えるアプリcapture.xを展開してきています。

主な実績として、Google Play ベストオブ 2020「隠れた名作部門」大賞を受賞、超DXサミット最優秀賞の日経賞を受賞、グッドデザイン賞2022受賞などがあります。2022年12月には日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2023年版】」。J-StarXおよびJ-Startupとして、2024年CESおよび2025年VIVA technologyのJapanパビリオンに選出。2026年Poteerがソーシャルプロダクツ賞を受賞。

設立：2019年4月

代表：代表取締役 小林 慎和

所在地：東京都台東区柳橋2丁目1番11号 Barq SHINSO BLDG 403

URL：https://corp.bajji.life/

お問い合わせ：info@bajji.life