TOKYOROOMS展に、Brave groupが参画

株式会社Brave group

株式会社Brave group（本社：東京都港区、代表取締役：野口 圭登、読み：ブレイブグループ、以下「Brave group」）は、株式会社ソーシャルインテリア（TOKYOROOMS展実行委員会）の主催する「TOKYOROOMS展 ～40の部屋、40通りの生き方～」に参画します。本展覧会は2026年4月18日(土)より開催されます。

■イベント概要

本イベントは、株式会社ソーシャルインテリアが主催する、部屋と生き方をテーマにした体験型展覧会です。

6畳ワンルームの40部屋を多様なクリエイターが制作し、来場者がその表現を通じてさまざまな価値観や生き方と出会い、本当に自分が心地よいと思う部屋や価値観を発見する体験型展覧会です。

■「推しと生きる未来」

参画クリエイター／企業 :https://subsclife.com/tokyorooms/exhibition/rooms

Brave groupは、近未来での生活に寄り添う「推しと生きる未来」をテーマとした空間を構築しました。

今やメジャーカルチャーとなった「推し活」。 この先の未来、それはどんな進化を遂げるのか、推し活最前線にいる当社は「推し活の未来」を提案します。 それは、自分専用に組める「推し活専用賃貸」という未来の賃貸。ここで暮らす一人一人の人生は今より豊かに、さらに自分らしく生きる未来があります。

本展示では、グループ会社の協力をいただき、次世代Virtual esports Project「ぶいすぽっ！」や、VTuberプロジェクト「Neo-Porte」のグッズに囲まれた空間を設計しています。

■開催概要

TOKYOROOMS展 ～40の部屋、40通りの生き方～

会期：2026年4月18日（土）～2026年5月17日（日）

開催時間：10:00～20:00（最終入場 19:30）

会場：TOKYO NODE GALLERY A/B/C

料金：一般 1,900円（税込）／小人（3歳～小学生） 950円（税込）

公式サイト：https://subsclife.com/tokyorooms/exhibition

※2歳以下は無料

※こどもの日（5月5日）限定で小人は無料

※障がい者手帳をお持ちの方とその介助者（1名まで）は無料

オンラインチケットURL :https://link.artsticker.app/bravegroup

主催：株式会社ソーシャルインテリア（TOKYOROOMS展実行委員会）

お問い合わせ：info_tokyorooms@socialinterior.com

■会社概要

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点

・代表者：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company