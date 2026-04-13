大手企業のDX部門に直接届く。AI×人のハイブリッド型1to1アウトバウンド支援サービス「セールスリクエストAI」を成果報酬型で提供開始

株式会社セールスリクエスト

インサイドセールスの支援代行を提供する株式会社セールスリクエスト（本社：東京都世田谷区、代表取締役：原秀一、以下 当社）は、DX投資に積極的な企業のキーマンに対し、文脈のある1to1アプローチで商談創出を実現する「セールスリクエストAI」を固定費のリスクを抑えて導入できる成果報酬型のパッケージプランとして正式に提供開始いたします。

■ リリース背景：従来のアウトバウンド営業が抱える課題

多くのBtoB企業が大手企業への新規開拓において、有効な接点創出に苦戦する要因は、主に以下の2つに集約されます。

- 無駄打ちの多いターゲット選定と一律のアプローチ広くリストへアプローチする手法では、相手企業の投資状況やニーズと合致していないケースが多く、結果として営業リソースが浪費されてしまいます。- テンプレート量産による、刺さらないメッセージこのような「誰に・なぜ・今連絡してきたのか」という文脈がない画一的なメッセージでは、キーマンの関心を惹きつけることができず、営業リソースが浪費されてしまいます。

当社ではこれまで、この課題を解決すべく、一部のクライアント様に対してAIと人の力を組み合わせ、適切な相手に適切な文脈でアプローチする支援を提供してまいりました。その結果、非常に高い確率で商談獲得に結びつくことが実証されたため、この度、より多くの企業様の営業活動を支援すべく「セールスリクエストAI」として正式にパッケージ化し、リリースする運びとなりました。

■ サービス概要：「セールスリクエストAI」

本サービスは、DX投資に積極的な企業の「DX部門・情報システム部門・事業企画」などのキーマンに対して、企業・部門・役割ごとに仮説を設計し「Why you / Why now」が伝わる1to1メッセージを継続的に届けるAI＋BPOのハイブリッド型サービスです。また、料金体系として成果報酬型を採用しているため、無駄なコストをかけることなく、確実な商談獲得にコミットします。

＜提供内容＞

- DX投資企業リサーチ（生成AI活用）IR・中期経営計画でのDX言及や他社DX事例・導入実績などの外部シグナルから、「DXに投資している企業」のみを抽出します。- DX部門・キーパーソン特定（生成AI活用）抽出した企業に対して、DX推進部門、情報システム部門、事業企画・デジタル推進担当などの役割単位でキーパーソンを特定します。- 文脈設計（生成AI活用）企業ごとの関心テーマや、部門・役割ごとの課題仮説をもとに、「なぜ今連絡したのか」が伝わる導入文など、パーソナライズを前提とした1to1文面の骨格を生成AIで設計します。- 人力による最終アプローチ（品質担保）表現の微調整、トーンの統一、過度な営業感の排除など、最終的なアプローチは人が行います。AIによる自動感や誤ったアプローチを防ぎ、信頼を損ねない品質を担保します。

短期的な当たりを狙うのではなく、適切な相手に、適切な理由で、適切なタイミングで接点を積み上げることで、検討の土俵に残り続ける関係構築と商談創出を実現します。

■ 提供実績・事例

本サービスは、これまで既存クライアント様へ数多くの商談創出を実現し、好評を得ていた支援内容をより導入しやすい形に体系化したものです。既存クライアント様において、継続的な商談創出を実現しており、以下は提供実績・事例の一部です。

- エンタープライズ向けデータ活用基盤SaaS提供企業（シリーズA）ターゲット選定～アウトバウンド設計により、月商談10件（6ヶ月間で58件）を獲得- モビリティプラットフォーム提供企業（大手・JV）大手企業向け新規開拓アウトバウンドにて、月商談15件（12ヶ月間で170件）を獲得- 社内DXを支援するAIチャットボット提供企業（大手グループ）マルチチャネルによる定期接点から、月商談15件（3ヶ月間で47件）を獲得- ERP導入・業務システム構築を行うITソリューション企業（大手グループ）ABM設計＋マルチチャネル施策により、月商談12件（6ヶ月間で68件）を獲得

■ セールスリクエストAIサービス詳細ページ

https://www.sales-request.com/service/sales-request_ai

■ まずはお気軽にご相談ください

本サービスに関する無料相談・導入をご希望の企業様は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム :https://www.sales-request.com/contact

■株式会社セールスリクエストについて

株式会社セールスリクエストは、インサイドセールスのプロフェッショナルファームとして、 インサイドセールス代行を中心に、インサイドセールス立ち上げコンサルティングからSalesforce・HubSpotの活用までを一気通貫で提供しています。スタートアップから大手企業まで、幅広い業界の営業体制構築・商談創出・売上拡大を支援しており、直近はインサイドセールス組織の立ち上げ支援、エンタープライズ企業への販路拡大戦略ご支援にも注力しています。

会社名：株式会社セールスリクエスト

所在地：東京都世田谷区駒沢公園1-1 Tote 駒沢公園 307

代表者：代表取締役 原 秀一

会社サイト：https://www.sales-request.com/

事業内容：インサイドセールス代行業務／Salesforce構築・コンサルティング業務

本件に関するお問い合わせ先：https://www.sales-request.com/contact