永平寺の地に佇む宿＜歓宿縁 ESHIKOTO＞にて、禅の精神に触れる滞在プログラム「禅リトリートプラン」を販売開始

株式会社アクアイグニス写真提供元：大本山永平寺

このたび、株式会社アクアイグニス（本社：東京都中央区、代表取締役：立花哲也）が運営する、福井県永平寺町の温泉オーベルジュ〈歓宿縁 ESHIKOTO〉では、禅の精神に触れる特別な体験プランをご用意いたします。

曹洞宗大本山 永平寺 の精神が息づくこの地において、“調う”ひとときを求める方へ。静謐な学びと、美食・空間が調和する滞在をご提案いたします。

開発背景

〈歓宿縁 ESHIKOTO〉は、曹洞宗大本山 永平寺が佇む福井県永平寺町に位置する宿として、この土地に息づく禅の思想を、現代の滞在体験として昇華することを目的に本プランを企画いたしました。

情報や刺激に満ちた日常において、あえて余白を持ち、静けさの中で自らを見つめ直す時間の価値が見直されています。本プランでは、座禅や朝課、精進料理といった禅の実践を、滞在の中に寄り添うかたちで取り入れることで、心身を調え、自分自身と向き合う機会をご提供いたします。

また、宿泊・食・体験を一体とした滞在とすることで、禅が育んできた精神文化や食の思想を、単なる知識ではなく“体験”として感じていただくことを目指しております。歓宿縁ならではの空間と食を通じて、禅の里・永平寺町の新たな魅力を国内外へ発信してまいります。

プラン内容

■特徴１■ お部屋にて禅体験

ご滞在の客室には、禅の学びを深めるために設えた空間をご用意しております。座禅座布団や永平寺の禅にまつわる選書をしつらえ、静かにご自身と向き合うひとときへと誘います。

本プランは、座禅が組みやすい畳のある客室「RYUI,II,III」「ZENI,II」にてご予約いただけます。

■特徴２■ 朝課体験

翌朝は、まだ夜の名残を感じる時間に大本山永平寺へ。

僧侶による、道元禅師の教えや禅の心に触れる法話から始まり、堂内に一斉に響きはじめる僧侶の読経、静寂と緊張感が交錯する空気の中で執り行われる朝課諷経に身を置きます。その後、修行僧による館内拝観へとご案内いたします。

写真提供元：大本山永平寺写真提供元：大本山永平寺写真提供元：大本山永平寺

■特徴３■ < プラン限定 > 精進料理のお食事

ご夕食は「日本料理 えん」にて、北陸の食材を使用した精進料理のコースをご用意いたします。精進料理は、動物性食材を用いず、素材本来の持ち味を大切に仕立てています。

一品一品に込められた静かな滋味が、禅の教えに通じる食の時間を演出します。

朝課体験後のご朝食は、「Apero & Patisserie acoya」にて、永平寺の修行僧と同じ献立を基にお粥をご提供。朝課の余韻をそのままに、心と身体を静かに調えるひとときを。

プラン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72765/table/109_1_1a6c868a1e881f9186c3d8e8ba4296f5.jpg?v=202604131151 ]

施設のご紹介

■ 歓宿縁 ESHIKOTO（かんしゅくえん えしこと） https://kanshukuen.com/(https://kanshukuen.com/)

2024年11月に誕生した、お酒を軸に福井をはじめとする北陸の食と文化を発信するオーベルジュ。“日本の食文化の原点”とも呼べるこの土地で至極の滞在を演出するのは、創業二百余年の歴史を持ち、目の前を流れる九頭竜川の良質な伏流水から生み出された銘酒「黒龍」、そして福井を代表する実力派〈日本料理 えん〉と、気鋭のフレンチ〈cadre（カードル）〉。美酒と美食で皆様をお迎えいたします。

歓宿縁ESHIKOTO

総敷地面積｜約18,000平方メートル ｜駐車場：宿泊棟前に各1台、レストラン駐車場あり｜客室数：8棟

所在地｜〒910-1202 福井県吉田郡永平寺町下浄法寺第10号15番地1

アクセス｜

・えちぜん鉄道 勝山永平寺線「永平寺口駅」で下車、タクシーで約6分

・JR「福井駅」より車で約27分

・中部縦貫自動車道「永平寺参道IC」より車で約10分

施設についてのお問合せ： 0776-50-1323

ご宿泊専用ナビダイヤル ：0570-041923（9：00-20：00）

宿泊プラン一覧はこちら(https://reserve.489ban.net/client/kanshukuen/0/plan?_gl=1*pgd0jw*_gcl_au*MTc5NzIxOTI1OC4xNzcyNjkyNjQw)

instagram :https://www.instagram.com/kanshukuen/

■ 大本山 永平寺について https://daihonzan-eiheiji.com/(https://daihonzan-eiheiji.com/)

歓宿縁から車で15分ほどの距離にある永平寺。永平寺までの短い距離を歩く間にも、四季折々の自然や歴史的な風健を楽しむことができ、到着した瞬間からは永平寺の荘厳な雰囲気に包まれます。永平寺では、建物見学、座禅体験など様々な体験ができ、観光者にも人気のスポットとなっております。

写真提供元：大本山永平寺