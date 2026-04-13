折りたたみ傘の高機能化が加速する中、“たたむストレス”だけが取り残されていた──。アンベルが「VERYKAL HEATBLOCK 秒速プリーツ(TM)」で到達した4つ目の答え。

アンベル株式会社VERYKAL HEATBLOCK 秒速プリーツ(TM)

財務省貿易統計によると、2025年の折りたたみ傘の輸入金額は263億円、輸入数量は3,588万本に達し、いずれも過去最高を記録しました。一方、長傘は前年を下回り、両者の差は過去最大まで拡大しています。背景にあるのは、自動開閉・軽量化・遮光・遮熱といった高機能化の加速と、晴雨兼用傘を日常的に携帯する消費行動の定着です。

しかし、この急速な進化の中で置き去りにされてきた課題があります。「たたむ」行為そのもののストレスです。建物に入る際、濡れた生地をまとめきれず手間取る数十秒。バッグの中で整わないまま収まった傘。どれだけ服装や持ち物を整えていても、傘を閉じた後の「もたつき」だけが、その人の印象を損なうと言っても過言ではありません。

アンベル株式会社（代表取締役：辻野義宏／本社：名古屋市中区）は、こうした課題に正面から向き合い、自動開閉の晴雨兼用折りたたみ傘「VERYKAL HEATBLOCK 秒速プリーツ(TM)」を2026年4月13日（月）より発売いたします。希望小売価格は7,150円（税込・国内配送料込）。公式オンラインストアでの販売を開始するとともに、法人向けの卸売販売も行います。

開発背景 ─ 9割の支持と、1割の「あと一歩」が動かした開発

VERYKAL（ベリカル）シリーズは、「自動開閉なのに軽い」という常識を覆すコンセプトのもと、2016年の創業以来8モデルを展開し、公式オンラインストアを中心に累計16万本以上（※2026年4月時点）を販売してきたアンベルの代表シリーズです。

応援購入サービス「Makuake」では延べ16,862名のサポーターが支持し、「VERYKAL LARGE Flat」はMakuake Award 2024を受賞しました。折りたたみ傘の進化において、「自動開閉・超軽量・100%遮光」は三大課題とされてきました。アンベルは前作「HEATBLOCK VERYKAL」でこの3つを同時に解決し、多くの支持を得ました。

生地の折り目がしっかり残る、形状記憶プリーツ加工

しかし、アンベルに届いたのは、9割の支持と、1割の「あと一歩」を求める声でした。

「機能は最強。でも、やはり少したたみにくい」

「傘を閉じたあとのたたみ線が綺麗だと更にいい」

「閉じる力が弱く骨をまとめにくい」──。

高機能であるがゆえに生地の厚みや反発力が増し、閉じた後の「たたむ所作」にストレスが生じている。多くのメーカーが見過ごしてきたこの声を、アンベルは受け止めました。

業界の一般的なアプローチであれば、たたみやすさを優先して機能を削るか、機能を維持してたたみにくさを許容するか、どちらかを選ぶことになります。アンベルはそのどちらも選びませんでした。自動開閉のスプリング強度を0.1mm単位で微調整し、形状記憶繊維の芯と鞘のバランスを再設計するという途方もない手間をかけ、すでに完成していた3つの要件を損なうことなく、4つ目の要素を統合しました。

■ 製品の特長

1. 自動開閉 ─ 0.1mm単位で設計された専用スプリング

重い荷物を抱えていても、急な雨でも、ボタンひとつで傘が開く。この「片手で完結する操作感」こそが、VERYKALが一貫してこだわってきた自動開閉の価値です。

しかし、秒速プリーツ(TM)の特殊な生地は通常の傘生地より反発力が大きく、既存のスプリングでは閉じる際に力が弱くなるという課題がありました。自動開閉の利便性を損なわずに形状記憶プリーツを搭載するには、スプリング設計そのものから見直す必要がありました。

アンベルはこの生地の反発力に合わせ、スプリングの強度を0.1mm単位で微調整した専用設計のフレームを採用。閉じる際にかかる力を大きく軽減し、荷物が多い日でも片手で軽やかに操作できる設計としました。さらに、シャフトの突起部にはスリーブ状のパーツを設け、長期使用に耐える耐久性を確保しています。

- スプリング強度を0.1mm単位で微調整した専用設計フレームを開発- ボタンひとつで開閉が完結するワンタッチ自動開閉機構搭載- 第三者機関によるJIS規格準拠の開閉耐久試験にて、500回の連続開閉をクリア

2. 超軽量210g ─航空機にも使われるカーボンファイバーによる軽量設計

約210g、スマートフォン1台分にも満たない重さで、自動開閉・遮光・形状記憶プリーツのすべてが揃います。毎日バッグに入れていても存在を忘れるほどの携行性こそが、VERYKALが一貫して目指してきた「持ち歩ける高機能傘」の核心です。

自動開閉機構と遮光生地を搭載した折りたたみ傘は、構造上重くなりやすい傾向があります。アンベルは親骨の先端に、航空機にも使われる軽量かつ高い弾力性を備えたカーボンファイバーを採用することで、この課題を解決。すべての機能を搭載しながら約210g（傘袋含む）を実現しました。

- 親骨先端に航空機にも使われるカーボンファイバー採用- 重量：約210g（傘袋含む）- 使用時直径：約98cm。3段構造の最適化により、ゆとりのあるカバー範囲を確保- 耐風性能：風速15m/sに耐える高耐久フレーム（※一定方向からの風に対する試験値）カーボンファイバーによる軽量設計3. 100%遮光・遮熱 ─ 独自の「トリプルブロック」構造

自動開閉・超軽量を実現しながら、日差しや熱まで防ぐ。VERYKALが一本で満たすと決めた3つの要件のうちの一つが、この遮光・遮熱性能です。

太陽光は紫外線・可視光線・近赤外線の3つの波長で構成されています。本製品はポリエステル100%（裏面黒ラミネート加工）生地により、この3波長すべてを遮断。特に熱の主因となる近赤外線を99.9%カットすることで、遮熱効果率89%（Sunsetカラー）を実現します。

- UVカット率100% ／ 遮光率100% ／ 可視光線カット率100%- 近赤外線カット率99.9% ／ 遮熱効果率89%（Sunsetカラー）- 耐水度12,400mm以上 ／ C6撥水剤使用（PFOAフリー・環境配慮型）- 晴雨兼用。日傘・雨傘どちらにも対応※各数値は第三者検査機関による生地の検査結果（JIS規格準拠）

4. 秒速プリーツ(TM) ─収納時間を約半分に短縮する形状記憶生地

自動開閉・超軽量・100%遮光という3つの要件を備えた傘が、唯一抱えていた課題が「たたむ所作」でした。本製品は融点の異なる2種類のポリエステル糸を組み合わせた繊維を使用しています。

糸の外側でハリを保ち、糸の内側が熱加工により折り目を記憶する──。この二層構造（芯鞘構造）が、PETパネルなしで「整いやすさ」を実現する技術的根拠です。

傘を閉じ、折り目に沿って手を滑らせる。その動作だけで、広がっていた生地が元の折り目に沿って静かに整います。最後は40mm幅の幅広バンドが全体を確実にホールドし、鞄への収納まで美しい状態を保ちます。

- 収納時間を約半分に短縮（※個人差あり）- 折り目の効果は半永久的に持続- 500回開閉後もプリーツ保持性100%（第三者機関によるJIS規格準拠の試験にて実証）- PETパネル不使用。スリムかつ軽快な収納性を両立- 自動開閉対応。ボタンひとつで開閉が完結

傘に、妥協しない人へ。

VERYKAL HEATBLOCK 秒速プリーツ(TM)が届ける、丁寧な一日

これまで、折りたたみ傘は「妥協」の象徴でした。便利さを取れば重さに耐え、軽さを取れば日差しを我慢し、たたむ際のもたつきが所作を乱す。「VERYKAL HEATBLOCK 秒速プリーツ(TM)」は、そのすべての矛盾を設計で解消しました。

朝、家を出たときの「整った自分」のまま、夜、玄関で傘を置くその瞬間まで。あなたの美学を一度も裏切らない一本です。

「VERYKAL HEATBLOCK 秒速プリーツ(TM)」は、2026年4月13日よりアンベル株式会社の公式オンラインストアにて一般販売を開始するとともに、法人向けの卸売販売も行います。妥協のない一本を、ぜひ多くの方々にお手に取っていただきたいです。

【オンラインストア・商品詳細ページ】

https://www.umbrella-store.net/products/verykal-heatblock-pleats

■ 製品仕様

【VERYKAL HEATBLOCK 秒速プリーツ(TM) 】

価格：7,150円（税込）

＜使用時サイズ＞

親骨長さ：54cm

骨数：6本

直径：約98cm

全長：54.5cm

＜収納時サイズ・重量＞

高さ：約26.5cm （ストラップ部分は除く）

幅：約5cm

重量：約210g

※±3g程度の個体差がある場合があります。

※表示サイズは1%程度の差がある場合があります。

【本件に関するお問い合わせ先】

アンベル株式会社 広報担当：太刀野

メール：info@amvelmail.net