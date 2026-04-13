【新刊】六本木レディースクリニック 六本木院院長・小松保則氏も推薦！『マネするだけの妊活ごはん：40代で2度の出産を叶えた食事術』

株式会社食べもの通信社

「株式会社食べもの通信社」（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：古家裕美）は、『マネするだけの妊活ごはん:40代で2度の出産を叶えた食事術』（小山田明子・著）を2026年4月13日、Amazonや楽天ブックス、全国の書店などで刊行します。

不妊治療が保険適用になり、妊活が身近に。その一方で、「結果が出ない」と悩む方は少なくありません。本書は、東洋医学の「望診法」と実践的な食養生を融合させた、新しい妊活サポート本です。

本書の特徴

・顔を見るだけで体質がわかる「望診法」チェックリストを掲載

・「体質別レシピ」を見開きで紹介

・著者が実践した「１週間まるっとメニュー」を公開

・五臓別の「妊活レシピ集」を巻末付録に

1）心 エネルギーチャージ＆不眠改善ごはん

2）脾 胃腸を整えて消化力アップごはん

3）肺 免疫力アップ＆乾燥対策ごはん

4）腎 妊娠力を高める！ 精の蔵を補うごはん

5）肝 ストレス＆デトックスケアごはん

＊詳細は、本書をご参照ください。

食養生の基礎「望診法」

顔に現れているサイン（シミ・ホクロ・ニキビ・顔色など）を観察し、今の体の状態や負担がかかっている臓器を読み取るのが「望診法」です。

これにより、陰性（冷えやすい体質）か陽性（熱がこもりやすい体質）かもわかり、食事の改善ポイントがつかみやすくなります。

脾・胃タイプの診断ページ。「オススメの食材」「控えたい食材」もあわせて掲載

体質のタイプごとにレシピをご紹介

「陰性」「陽性」それぞれ２レシピを見開きで。

「脾陽性タイプ」向けはこちら

著者が実際に食べて体質改善につなげた「1週間まるっとメニュー」も！

作りおきを活用し、「忙しくても毎日回せる」食事ばかり。

ポイントは次のとおりです。

●調理法

「煮る・ゆでる・蒸す・焼く」といった和食の基本を中心に。

油をたくさん使わず、味つけもシンプル。

●調味料

基本調味料（しょうゆ・みそ・みりん・酒・塩・酢・砂糖）は、本来の製法で作られているものを。

料理の味が安定し、体への負担も減ります。

●食材

その土地や季節に合ったものを選ぶと、体調が整いやすくなります。

主食はお米を基本に、時々分づき米にしたり、雑穀を混ぜたりして、飽きずに続けられる工夫を。

●どうしようもない日

たまにレトルトが登場しても構いません。大事なのは「選び方」。

余計な添加物が少なく、信頼できるメーカーのものを選ぶだけで、体への影響は大きく変わります。

次ページからは、各曜日ごとに具体的に紹介



【著者プロフィール】

小山田 明子

不妊カウンセリング&子宝食事相談室コウノトリごはん 代表



36歳で不妊治療を開始。39歳のとき、望診法の大家・山村塾でマクロビオティックの食養生を実践し、3カ月で体調が改善。40歳と43歳で出産。

この経験から「台所からできる食事と生活習慣の見直し」だけで、誰もが妊娠力を高められると確信。子宝カウンセリングは、これまで1000名以上に実施。

著書は『「妊活食事法」コウノトリごはん:不妊カウンセラーが40代で2度出産できた理由』(セルバ出版)がある。

【書籍情報】

書名：『マネするだけの妊活ごはん:40代で2度の出産を叶えた食事術』

著者：小山田明子

定価：本体1,700円＋税

四六判／184ページ

ISBN：978-4-7726-7726-4

●Amazon

https://amzn.asia/d/g5Ikdfp

●楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18459375/

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