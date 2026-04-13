FRUITS ZIPPER、後藤真希、Juice=Juiceら23組が集結SNS総再生数60億回超の最強バズりアーティストが熱狂のパフォーマンス　“世代を超えたバズの祭典”『最強バズりソング歌謡祭』

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA」10周年を記念し、2026年4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。4月12日（日）午後7時からは、グランドフィナーレ企画として、SNS総再生数60億回超を誇る最強バズりアーティストたちによる『最強バズりソング歌謡祭』を開催しました。

『最強バズりソング歌謡祭』は、時代や世代を超えて“バズ”を生み出してきた楽曲と、これから“バズ”を巻き起こす次世代アーティストが一堂に会する、グランドフィナーレにふさわしい特別企画。誰もが一度は耳にしたことのある名曲から、SNSで爆発的に拡散された話題曲、さらには次なるヒットを予感させる最新楽曲まで、世代やジャンルを超えたラインナップによる一夜限りのスペシャルステージが展開されました。

イベントの幕開けを飾ったのは、トップランナーとして登場したFRUITS ZIPPER。人気曲「NEW KAWAII」を披露し、会場のボルテージを一気に引き上げます。続いて登場したのは、KAWAII LAB.所属の3組目のアイドルグループとして2024年1月に結成されたSWEET STEADY。最新曲「SWEET STEP」をパワフルに届け、序盤から熱気あふれるステージが続きました。

さらに、琳子の「中華料理屋の酢豚が食べたい」や、岩崎良美の名曲「タッチ」では、長浜広奈（ひな）ら『今日、好きになりました。』の高校生メンバーがダンサーとして参加。世代を超えて愛される楽曲をフレッシュにアップデートし観客を魅了。また、お笑い芸人・やじまりー。も登場し、会場の空気を一変させるパフォーマンスで観客を沸かせるなど、ジャンルを超えた“バズ”の魅力が次々と展開されていきます。

確かな歌唱力とライブパフォーマンスで人気を集めるJuice=Juiceは、真っ赤な衣装で登場。SNS総再生回数約4億5,000万回を記録した楽曲「盛れ！ミ・アモーレ」を披露し、会場は大きな熱狂に包まれました。iLiFE!の「アイドルライフスターターパック」では会場中でコールが巻き起こり、一体感あふれる空間を創出。

そして、全員10代の日本人5人組ボーイズグループ・VIBYは、2026年4月8日にリリースしたデビュー曲「Mi*light」を本ステージでメディア初披露。フレッシュさとエネルギーに満ちた爽快感あふれるパフォーマンスで観客を魅了し、会場のボルテージをさらに高めていきました。

数々の名曲や話題曲によるライブが続く中、ラストを飾ったのは後藤真希。平成を代表する名曲「LOVEマシーン」では、多くのアーティストがステージに集結し、世代やジャンルを超えた一体感のあるパフォーマンスでフィナーレを彩りました。

30時間にわたる生放送の締めくくりとしてふさわしい本企画は、終始熱気に包まれながら進行。出演者と観客が一体となる“バズ”の熱狂を生み出し、世代やジャンルの垣根を越えた音楽の力を強く印象づけるステージとなりました。『最強バズりソング歌謡祭』の模様は、「ABEMA」にて配信中です。ぜひご覧ください。

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

※番組ラインナップは今後追加発表を予定しています

『最強バズりソング歌謡祭』出演アーティスト

MC：

齊藤京子

岩田絵里奈

出演アーティスト：

I Don't Like Mondays.

iLiFE!

岩崎良美

WOLF HOWL HARMONY

KAZ（GENERATIONS／数原龍友）

Gyubin

後藤真希

CIRRA

Juice=Juice

SWEET STEADY

chay

Toi Toi Toi

ねぐせ。

ピラフ星人

fav me

FRUITS ZIPPER

VIBY

WHITE JAM

May J.

Mega Shinnosuke

ヤジマリー。

琳子

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