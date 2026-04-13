総合職採用における通年採用導入のお知らせ

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区代表取締役会⾧兼社⾧：似鳥昭雄以下：ニトリ）は、2026年度より総合職採用において、採用選考を随時受け付ける通年採用を導入いたします。

入社時期については、従来の4月・10月に加え、7月および1月を新設いたしました。

近年、学生のキャリア観や就職活動の在り方は多様化しており、より柔軟なキャリアの選択が求められ

るようになっています。

こうした時代の変化を踏まえ、当社は、多様化する学生一人ひとりの価値観やライフスタイルに寄り添

い、より柔軟なキャリアの選択肢を提供したいという想いから、通年採用を導入いたしました。

学業や留学などに力を注ぎ、大学4年から本格的に就職活動に臨む学生や既卒の方にも、それぞれの挑戦や成⾧のタイミングにあわせて柔軟に対応いたします。社会人としての一歩を踏み出す環境を整えることで、主体的にキャリア形成に取り組んでいただけると考えております。

当社は今後も、「なりたい姿」に向かって挑戦し続ける人材を支援し、一人ひとりが最大限に力を発揮

できる環境づくりに取り組んでまいります。

採用情報について

ニトリの会社情報や社員の働き方など、さまざまな情報を掲載しています。

詳細は下記サイトよりご覧ください。

ニトリの新卒採用サイトはこちら :https://www.nitori.co.jp/recruit/newgraduate/