テントのような構造で驚きの軽さを実現。「プロテカ」から、上品な小紋柄の限定ソフトキャリー「フィーナRF LTD」登場

エース株式会社

エース株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森下宏明）は、日本製トラベルバッグブランド「PROTECA（プロテカ）」から、独自の軽量構造により、耐久性を保ちながら全サイズ2kg以下という驚きの軽さを実現した軽量ソフトキャリー「フィーナRF」に小紋柄ジャガード生地を採用した限定モデル「フィーナRF LTD」を発売。

直営店、オンラインストア、全国主要百貨店にて順次発売開始しました。

【商品特徴】

独自の軽量構造エアリムII

ポリカーボネートの支柱を用いた独自の軽量構造「エアリムII」を採用し、驚きの軽さを実現しました。ボディがしなることで衝撃を緩和し、上下のトラス状（※）プレートが形状安定性を高めます。

（※）三角形で構成された構造形式。強度が高く軽量化も図れ、木造住宅などに多く採用されています。

上品な小紋柄の本体生地

上品な光沢がある本体生地に、和服に用いられる伝統的な模様である小紋柄をあしらった特別感のある仕上がりです。

細部まで配慮された内装仕様

ファスナーポケットや荷物を固定するバンドを装備した充実の内装。

ソフトキャリーを立てた状態で開けた際にハーフオープン状態を維持するサイドストラップが付属しているので、移動中も容易に荷物を出し入れできます。

静かに走行できるキャスター

従来品に比べて体感音量を約50％軽減することが、公的機関の検査で証明された「サイレントキャスター(R)」を搭載。早朝や深夜の出発も安心です。

不意な走行を防ぐキャスターストッパー

揺れる電車内などで不意な走行を防ぐため、手元スイッチで簡単に車輪を固定できる独自開発・特許取得のキャスターストッパー機能「マジックストップ(R)」を搭載しました。

握りやすいワイドハンドル

両手でしっかり持てるワイド設計のトップハンドル。内側は手にやさしいソフトタッチ仕様です。

【商品詳細】

シリーズ： Feena RF LTD （フィーナRFリミテッド）

カラー： ベージュ、ブルーグレー

素材： ポリエステルジャガード

生産地： 日本（北海道・赤平工場）

サイズ規定／品番／外寸サイズ（H×W×Dcm）／重量／容量／税込価格:

機内持込／ 13061／45×31×19／1.8kg／18L／52,800円

機内持込／13062／47×35×25／1.9kg／24L／55,000円

機内持込／13063／55×35×25／2.0kg／29L／58,300円

エースオンラインストア商品ページ：https://store.ace.jp/shop/c/c01240/

【PROTECAとは】

2004年にデビューしたエースを代表する日本製トラベルバッグブランド。

北海道・赤平工場の徹底した品質管理の下で、高品質・高機能なスーツケースを製造しています。

プロテカのスーツケースは高品質さの証明として、3年間無制限の無償製品保証「プロテカ プレミアムケア」を備えます。〈航空会社による破損〉も保証対象内とする手厚い保証内容です。

プレミアムケア終了後も、7年間の製品保証が付く合計10年間の製品保証で、安心して旅をお楽しみいただけます。

https://www.proteca.jp/