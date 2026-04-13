パリのショコラティエ【ジャン＝ポール・エヴァン】「母の日 コレクション 2026」4月22日より発売開始

株式会社 JEAN-PAUL HEVIN JAPONジャン＝ポール・エヴァン「母の日 コレクション 2026」

ジャン＝ポール・エヴァンは、母の日に向けて期間限定の「母の日 コレクション 2026」を、4月22日（水）から5月31日（日）まで発売します。 ※母の日：5月10日（日）

今期のテーマ「夢、そしてカカオ」のもと、エレガントな蝶をモチーフにした華やかなショコラや新作ガトー、「Merci（メルシー）」のメッセージをあしらったボンボン ショコラなど、感謝の想いを込めた多彩なアイテムをラインナップしました。

夢や感謝は、いつも物語の始まりです。

フランスでは、時間を共有することも大切な贈り物とされており、上質なショコラとともに過ごす時間は、さらに特別な思い出となることでしょう。大切な方とショコラを囲み、幸せを分かち合うフランス流のひとときをお愉しみください。小さな感謝が、大きな物語の始まりになりますように。

ジャン＝ポール・エヴァン 公式サイト :https://www.jph-japon.co.jp/

商品紹介

ブーシェ クール ドゥ パピヨン

■ブーシェ クール ドゥ パピヨン

香り高いヘーゼルナッツをたっぷりと使用したプラリネを、ミルクチョコレートでコーティング。シリアルをチョコレートでコーティングしたペルル クラッカントゥ ショコラ入り。

【価格】 4,536円（税込）

※ブティック限定商品

ボンボン ショコラ 16個 メルシー

■ボンボン ショコラ 16個 メルシー

期間限定の「メルシー ノワール」と「クール レ ルージュ」を含む、ボンボン ショコラ 16個詰合せ。4個から50個の各種詰合せも

ご用意しています。

【価格】 7,949円（税込）

ガトー ティー タイム ショコラ フランボワーズ パピヨン

■ガトー ティー タイム ショコラ フランボワーズ パピヨン

フランボワーズのシロップをしみこませたビスキュイ、カメルーン産カカオのガナッシュ、フランボワーズのジュレの組合せ。

【価格】 4,320円（税込）

※ブティック限定商品

コフレ メルシー

■コフレ メルシー

期間限定の「メルシー ノワール」と「クール レ ルージュ」を含む、ボンボン ショコラ 9個と焼菓子 6個の詰合せ。

【価格】 7,485円（税込）

母の日 コレクション限定 ボンボン ショコラ

メルシー ノワール

レモン香るアールグレイ風味のガナッシュをビターチョコレートでコーティング。【価格】540円(税込)

クール レ ルージュ

ヘーゼルナッツのプラリネをミルクチョコレートでコーティング。バラを加えたチャイのほのかな香り。【価格】573円(税込)

【エヴァン エヌコロサン】（カメルーン産カカオ）について

パリのショコラティエ【ジャン＝ポール・エヴァン】持続可能なショコラの未来のために社会参画を誓う ――新プロジェクト「エヴァン エヌコロサン」始動

カメルーンのカカオ生産者とジャン＝ポール・エヴァンが切り拓く、高品質のカカオと社会貢献を両立させる未来への挑戦については、こちらをご覧ください。

「エヴァン エヌコロサン」について :https://prtimes.jp/story/detail/obeK5ZfmXnx

JEAN-PAUL HEVIN

1988年、フランス・パリで創業したチョコレートブランド。

ジャン＝ポール・エヴァンは、フランス・マイエンヌ出身の、国際コンクール優勝やフランス国家最優秀職人章(MOF)、ワールド・ペストリー・スターズ世界最優秀パティシエ・ショコラティエなど、数々の栄誉に輝く、世界を代表するショコラティエです。素材や味へのこだわり、あくなき探究心、独創的で遊び心あふれる感性、そして確かな技術から生まれるチョコレートは、まさに芸術品といえます。

1988年にパリでブティックをオープンし、2002年には日本国内に初出店。宝石のようなボンボン ショコラが並ぶ「カーヴ ア ショコラ」は、ショコラに最適な温度で管理されています。また、「バー ア ショコラ」では、ドリンクとのマリアージュもお愉しみいただけます。

現在、日本国内では新宿、日本橋、銀座、表参道、六本木、札幌、仙台、浦和、名古屋、京都、広島、福岡にてブティックを展開しています。

ジャン＝ポール・エヴァン

オンライン ブティック :https://www.jph-japon.co.jp/

ブティック インフォメーション :https://www.jph-japon.co.jp/main/shoplist/index.html

JEAN-PAUL HEVIN 公式SNS

【instagram】https://www.instagram.com/jeanpaulhevin_japon/

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