【仙台】来日したての特定技能外国人対応「介護職員初任者研修」令和8年度第1期の募集開始｜やさしい日本語×多言語教材で、採用後の戦力化と定着を支える

社会福祉法人あいの実

社会福祉法人あいの実（宮城県仙台市）は、あいの実オレンジアカデミーが実施する外国人向け「介護職員初任者研修」令和8年度第1期の受講者募集を開始します。

第1期は2026年6月8日（月）から6月26日（金）までの3週間で実施し、外国人材を受け入れる介護事業所からの団体申込みに加え、介護を学びたい個人の受講にも対応します。特定技能外国人以外の外国籍の方や日本人の方も受講できます。

オレンジアカデミーイメージ

本研修は、やさしい日本語、多言語教材、少人数運営を組み合わせ、日本語を母語としない学習者が、介護の基礎を「わかったつもり」で終わらせず、現場で使える理解として身につけられるよう設計した短期集中プログラムです。受講者本人の学びやすさだけでなく、受入れ事業所にとってのオンボーディングや定着支援まで見据えている点に特長があります。

開催概要

研修名：特定技能外国人向け 介護職員初任者研修（外国籍の方・日本人も受講可）

日程：2026年6月8日（月）～6月26日（金）

会場：社会福祉法人あいの実（宮城県仙台市泉区実沢中山北100‐2）

定員：10名（最小催行人数4名、定員に達し次第締切）

研修費：115,500円／人（受講料77,000円、テキスト代7,700円、翻訳テキスト代30,800円）

宿泊費：36,000円／人（希望制、マンスリーアパート想定）

対応言語：ネパール語、タガログ語、ミャンマー語、ベンガル語、中国語、英語

（他言語もご相談ください）

申込方法：公式ページ下部の申込み導線(https://oa.ainomi.com/tokuteigino-foreigners)より受付

令和8年度は年3回の開催を予定しています。

第1期：2026年6月8日～6月26日

第2期：2026年10月5日～10月23日

第3期：2026年12月7日～12月25日

この研修の特長

本研修は、日本語を母語としない学習者が、介護の基礎知識や専門用語を表面的に覚えるのではなく、現場で使える理解として身につけることを目指して設計されています。特に重視しているのは、日本社会や文化に根付いた介護理念や制度の学びです。また、漢字にふりがなを付けるだけでは届きにくい、介護の概念や状況判断に関わる理解にまで踏み込みます。

■やさしい日本語で学べる安心設計

専門用語にふりがなを付けるのではなく、言い換えや具体例を用いた講義を徹底しています

■多言語教材＋少人数制で専門用語の取りこぼしを防ぐ

母語教材に加え、外国人の対応に習熟したスタッフが一人ひとりの学習をサポートします

■短期集中＋宿泊サポートで時間と費用の負担を軽減

3週間の集中カリキュラムで資格を取得。遠方からの受講者向けに宿泊サポートも用意しています

■資格受講後の現場定着や、受入れ事業所のオンボーディングも見据えた設計

受講修了をゴールにせず、入職後に学びを現場で活かしやすいことを重視しています

過去の研修で、他県から宿泊サポートを利用して受講された方の実績があります。周辺にはイオン仙台中山店などがあり、滞在中の生活利便性が高い環境です。

なぜ今、この研修か

やさしい日本語と母語教材を組み合わせて実施した過去回の研修

介護業界の人材不足が続くなか、外国人材の受入れは重要性を増しています。一方で、現場で安全に働き続けるためには、単に人材を確保するだけでは十分ではありません。介護の基本、日本語での報告・連絡・相談、状況判断、リスクへの感度を、早い段階で育てることが欠かせません。

とりわけ訪問介護をはじめ、1対1の支援場面が多い現場では、理解の浅さがそのまま不安定さにつながります。だからこそ、受講修了そのものではなく、修了後に現場でどう定着していくかまで見据えた育成設計が求められています。

本研修は、外国人材の受入れを「採用できた」で終わらせず、「地域の介護を担う人材として育ち、働き続けられる状態をつくる」ための基礎づくりとして位置づけています。

第1回・第2回の修了実績

あいの実オレンジアカデミーでは、第1回にネパール人受講生4名が全課程を修了しました。続く第2回では、中国人1名、バングラディシュ人1名、ミャンマー人2名が全課程を修了しています。今回の募集は、これらの実績を踏まえた通算第3回目の実施となります。

オレンジアカデミーについて

第2回の研修では、国籍の異なる受講者が全課程を修了した

オレンジアカデミーは、社会福祉法人あいの実が運営する学びの拠点です。医療的ケア児者や難病患者へのサービス、施設運営、労務、チームコミュニケーションまで含め、質の高いケア環境を支える知見を共有しています。今回の外国人向け初任者研修も、その一環として実施するものです。

あいの実が現場で培ってきた知見を、研修というかたちで外部に開き、地域の介護を支える人材育成へつなげる。それが、オレンジアカデミーの役割です。

法人概要

法人名：社会福祉法人あいの実

所在地：〒981-3217 宮城県仙台市泉区実沢中山北100-2

TEL：022-785-9440