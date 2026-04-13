レザーブランド「Dakota」からリラックマのレザーアイテムが登場！2026年4月8日(水)より発売開始

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：千田 洋史））とのライセンス契約に基づき、キャラクター版権の仲介・販売等を行っています。

レザーグッズブランド「Dakota」からリラックマのデザインを使用したバッグや財布が新登場！2026年4月8日(水)より、Dakota取扱い店舗および、Dakota公式WEB SHOP 「FUKUROMONO STUDIO ONLINE SHOP」にて発売開始♪

※数量限定につき品切れの際はご容赦ください。

リラックマアイテム販売ページはこちら！ :https://fukuromono-studio.com/collections/rilakkuma-dakota

【商品詳細】

■キューブ：各29,700円（税込）

■シンピット：小サイズ 23,100円（税込）、大サイズ 26,400円（税込）

■長財布：22,000円（税込）■二つ折り財布：19,800円（税込）■チャーム：9,680円（税込）

【Dakota（ダコタ）について】

Dakota（ダコタ）は、1969年の誕生以来、“自然体で、飾らない美しさ”を大切にしてきたレザーグッズブランド。

半世紀以上の歴史を経て、Dakotaは変わらずひとつの願いを持ち続けています。それは、“私たちの製品が、使う人の人生に長く寄り添う相棒となること”。

あなたの仕事の日も、家族と過ごす休日も、旅に出る日も、ふと立ち止まる瞬間も。Dakotaはいつもあなたのそばにいて、日々を見守り続けます。革は時間とともに表情を変えます。それはあなたの人生の証であり、思い出であり、歩んできた軌跡です。

どうかDakotaの製品が、あなたの人生を豊かに彩る一つの“物語”になりますように。

Dakota トップページ：https://fukuromono-studio.com/collections/dakota

【サンエックスについて】

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

サンエックス公式HP：https://www.san-x.co.jp/

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

社名： アイピーフォー株式会社

本社所在地： 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋

代表取締役： 小濱 剛

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

設立： 2002年05月

電話番号： 03-5951-1940

HP： https://www.ip4.co.jp/

問合先：rights@ip4.co.jp



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