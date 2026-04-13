パリのショコラティエ【ジャン＝ポール・エヴァン】5月1日ミュゲ（スズラン）の日を記念した「ミュゲ コレクション」

株式会社 JEAN-PAUL HEVIN JAPONジャン＝ポール・エヴァン「ミュゲ コレクション」

ジャン＝ポール・エヴァンは、2026年4月22日（水）から5月10日（日）までの期間、「ミュゲ コレクション」を発売します。

フランスでは毎年5月1日を「ミュゲ(スズラン)の日」と呼び、幸運を願って大切な人にスズランを贈る習慣があります。パリの街ではフローリストだけでなく、駅前やマルシェなどにもスズランの花が並び、人々は笑顔でスズランの花束を手に、愛する人へ感謝と幸せを届けます。

ジャン＝ポール・エヴァンはこの美しい文化にインスピレーションを得て、可憐なスズランをモチーフにしたコレクションをご用意しました。

ショコラを通じて、皆さまのもとに幸運の輪が広がりますように。

ジャン＝ポール・エヴァン 公式サイト :https://www.jph-japon.co.jp/

商品紹介

ブラン ドゥ ミュゲ

■ブラン ドゥ ミュゲ

アーモンドとヘーゼルナッツのプラリネにサクサクとしたビスキュイを合せ、ミルクチョコレートでコーティング。スズランのデコール。

【価格】 4,482円（税込）

トリュフ ブランシュ フランボワーズ 6個

■トリュフ ブランシュ フランボワーズ 6個

スズランをイメージした期間限定の白いトリュフを6個詰合せ。4個、9個の詰合せもご用意しています。

【価格】 3,294円（税込）

トリュフ ブランシュ フランボワーズ 9個

■トリュフ ブランシュ フランボワーズ 9個

スズランをイメージした期間限定の白いトリュフを9個詰合せ。4個、6個の詰合せもご用意しています。

【価格】 4,752円（税込）

コフレ ミュゲ

■コフレ ミュゲ

スズランをイメージした期間限定の白いトリュフ「トリュフ ブランシュ フランボワーズ 4個」と、焼菓子4個の詰合せ。

【価格】 4,245円（税込）

ムニュ フェット デュ ミュゲ

■ムニュ フェット デュ ミュゲ

スズランをイメージしたショコラ（ビターチョコレートのトリュフ、フランボワーズ風味のトリュフ、ペルル クラッカントゥ）とお好みのドリンクのメニュー。

【販売期間】 2026年4月22日から5月1日

【価格】 1,980円（税込）

※「バー ア ショコラ（イートイン）」限定

ミュゲ コレクション限定 ボンボン ショコラ

トリュフ ブランシュ フランボワーズ

■トリュフ ブランシュ フランボワーズ

スズランをイメージした期間限定の白いトリュフ。フランボワーズとミルクチョコレートのガナッシュをビターチョコレートでコーティング。

【価格】 486円(税込)

「ミュゲの日」を記念したデザインカード

「Mille mercis」カード

■Mille mercis

「Mille mercis（たくさんの感謝を込めて）」のメッセージが入った、スズランデザインのカードをお付けします。

【エヴァン エヌコロサン】（カメルーン産カカオ）について

パリのショコラティエ【ジャン＝ポール・エヴァン】持続可能なショコラの未来のために社会参画を誓う ――新プロジェクト「エヴァン エヌコロサン」始動

カメルーンのカカオ生産者とジャン＝ポール・エヴァンが切り拓く、高品質のカカオと社会貢献を両立させる未来への挑戦については、こちらをご覧ください。

「エヴァン エヌコロサン」について :https://prtimes.jp/story/detail/obeK5ZfmXnx

JEAN-PAUL HEVIN

1988年、フランス・パリで創業したチョコレートブランド。

ジャン＝ポール・エヴァンは、フランス・マイエンヌ出身の、国際コンクール優勝やフランス国家最優秀職人章(MOF)、ワールド・ペストリー・スターズ世界最優秀パティシエ・ショコラティエなど、数々の栄誉に輝く、世界を代表するショコラティエです。素材や味へのこだわり、あくなき探究心、独創的で遊び心あふれる感性、そして確かな技術から生まれるチョコレートは、まさに芸術品といえます。

1988年にパリでブティックをオープンし、2002年には日本国内に初出店。宝石のようなボンボン ショコラが並ぶ「カーヴ ア ショコラ」は、ショコラに最適な温度で管理されています。また、「バー ア ショコラ」では、ドリンクとのマリアージュもお愉しみいただけます。

現在、日本国内では新宿、日本橋、銀座、表参道、六本木、札幌、仙台、浦和、名古屋、京都、広島、福岡にてブティックを展開しています。

ジャン＝ポール・エヴァン

オンライン ブティック :https://www.jph-japon.co.jp/

ブティック インフォメーション :https://www.jph-japon.co.jp/main/shoplist/index.html

JEAN-PAUL HEVIN 公式SNS

【instagram】https://www.instagram.com/jeanpaulhevin_japon/

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