パリのショコラティエ【ジャン＝ポール・エヴァン】5月1日ミュゲ（スズラン）の日を記念した「ミュゲ コレクション」
ジャン＝ポール・エヴァン「ミュゲ コレクション」
ジャン＝ポール・エヴァンは、2026年4月22日（水）から5月10日（日）までの期間、「ミュゲ コレクション」を発売します。
フランスでは毎年5月1日を「ミュゲ(スズラン)の日」と呼び、幸運を願って大切な人にスズランを贈る習慣があります。パリの街ではフローリストだけでなく、駅前やマルシェなどにもスズランの花が並び、人々は笑顔でスズランの花束を手に、愛する人へ感謝と幸せを届けます。
ジャン＝ポール・エヴァンはこの美しい文化にインスピレーションを得て、可憐なスズランをモチーフにしたコレクションをご用意しました。
ショコラを通じて、皆さまのもとに幸運の輪が広がりますように。
ジャン＝ポール・エヴァン 公式サイト :
https://www.jph-japon.co.jp/
商品紹介
ブラン ドゥ ミュゲ
■ブラン ドゥ ミュゲ
アーモンドとヘーゼルナッツのプラリネにサクサクとしたビスキュイを合せ、ミルクチョコレートでコーティング。スズランのデコール。
【価格】 4,482円（税込）
トリュフ ブランシュ フランボワーズ 6個
■トリュフ ブランシュ フランボワーズ 6個
スズランをイメージした期間限定の白いトリュフを6個詰合せ。4個、9個の詰合せもご用意しています。
【価格】 3,294円（税込）
トリュフ ブランシュ フランボワーズ 9個
■トリュフ ブランシュ フランボワーズ 9個
スズランをイメージした期間限定の白いトリュフを9個詰合せ。4個、6個の詰合せもご用意しています。
【価格】 4,752円（税込）
コフレ ミュゲ
■コフレ ミュゲ
スズランをイメージした期間限定の白いトリュフ「トリュフ ブランシュ フランボワーズ 4個」と、焼菓子4個の詰合せ。
【価格】 4,245円（税込）
ムニュ フェット デュ ミュゲ
■ムニュ フェット デュ ミュゲ
スズランをイメージしたショコラ（ビターチョコレートのトリュフ、フランボワーズ風味のトリュフ、ペルル クラッカントゥ）とお好みのドリンクのメニュー。
【販売期間】 2026年4月22日から5月1日
【価格】 1,980円（税込）
※「バー ア ショコラ（イートイン）」限定
ミュゲ コレクション限定 ボンボン ショコラ
トリュフ ブランシュ フランボワーズ
■トリュフ ブランシュ フランボワーズ
スズランをイメージした期間限定の白いトリュフ。フランボワーズとミルクチョコレートのガナッシュをビターチョコレートでコーティング。
【価格】 486円(税込)
「ミュゲの日」を記念したデザインカード
「Mille mercis」カード
■Mille mercis
「Mille mercis（たくさんの感謝を込めて）」のメッセージが入った、スズランデザインのカードをお付けします。
【エヴァン エヌコロサン】（カメルーン産カカオ）について
パリのショコラティエ【ジャン＝ポール・エヴァン】持続可能なショコラの未来のために社会参画を誓う ――新プロジェクト「エヴァン エヌコロサン」始動
カメルーンのカカオ生産者とジャン＝ポール・エヴァンが切り拓く、高品質のカカオと社会貢献を両立させる未来への挑戦については、こちらをご覧ください。
「エヴァン エヌコロサン」について :
https://prtimes.jp/story/detail/obeK5ZfmXnx
JEAN-PAUL HEVIN
1988年、フランス・パリで創業したチョコレートブランド。
ジャン＝ポール・エヴァンは、フランス・マイエンヌ出身の、国際コンクール優勝やフランス国家最優秀職人章(MOF)、ワールド・ペストリー・スターズ世界最優秀パティシエ・ショコラティエなど、数々の栄誉に輝く、世界を代表するショコラティエです。素材や味へのこだわり、あくなき探究心、独創的で遊び心あふれる感性、そして確かな技術から生まれるチョコレートは、まさに芸術品といえます。
1988年にパリでブティックをオープンし、2002年には日本国内に初出店。宝石のようなボンボン ショコラが並ぶ「カーヴ ア ショコラ」は、ショコラに最適な温度で管理されています。また、「バー ア ショコラ」では、ドリンクとのマリアージュもお愉しみいただけます。
現在、日本国内では新宿、日本橋、銀座、表参道、六本木、札幌、仙台、浦和、名古屋、京都、広島、福岡にてブティックを展開しています。
ジャン＝ポール・エヴァン
オンライン ブティック :
https://www.jph-japon.co.jp/
ブティック インフォメーション :
https://www.jph-japon.co.jp/main/shoplist/index.html
JEAN-PAUL HEVIN 公式SNS
【instagram】https://www.instagram.com/jeanpaulhevin_japon/
【Facebook】 https://www.facebook.com/jeanpaulhevin.jp/