なごや名物！名古屋コーチンのひよこプリン「ぴよりん」をイメージした、キャラメル＆カスタード味の「ぴよりんポップコーン」が新登場！
人々がふと足を止める「シズル感あるモノづくり」を展開する株式会社レイニーブルー（本社：愛知県小牧市・代表取締役：鈴村直也）は、ぴよりん（ジェイアール東海フードサービス株式会社）をイメージした「ぴよりんポップコーン（キャラメル＆カスタード）」を発売いたします。
■商品概要
商品名：ぴよりんポップコーン（キャラメル＆カスタード）
価 格：972円（税込）
内容量：70g
発売日：2026年4月中旬 ※販売場所によって導入時期が異なる場合がございます。
販売エリア：東海エリアの駅、空港、高速道路ＳＡ・ＰＡ売店、他お土産店舗
ライセンス表記：(C)️2011 JRTFS
ぴよりんポップコーン（キャラメル＆カスタード）
お土産にもぴったりな、かわいいパッケージに入ってます！
※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。
名古屋コーチンのひよこプリン https://piyorin.com/
■会社概要
社 名：株式会社レイニーブルー
所在地：愛知県小牧市岩崎郷戸西1886B
代表者：代表取締役 鈴村 直也
事業内容：菓子、食品、調味料、食料品の企画、製造及び販売
資本金：9,800,000円
URL： https://www.rainy-blue.co.jp
【ヘソホールディングスグループ】
株式会社ヘソプロダクション https://www.heso-pro.com/
株式会社そもそもクリエイト https://somosomo.co.jp/
株式会社レイニーブルー https://www.rainy-blue.co.jp
株式会社ダイワトーイ https://daiwatoy.co.jp/
株式会社ねこのてプロダクション https://neko-pro.co.jp/
※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。
《本件に関するお問い合わせ先》
株式会社レイニーブルー
URL： https://www.rainy-blue.co.jp