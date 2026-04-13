新経営体制のお知らせ

株式会社サンブリッジ

「テクノロジーで仕事のあり方を変える」をミッションに掲げる株式会社サンブリッジ（東京都渋谷区、以下サンブリッジ）は、2026年3月27日（金）より新経営体制に移行したことを下記のとおりお知らせいたします。

これまで取締役兼最高執行責任者（COO）として、サンブリッジのクラウドインテグレーション事業を牽引してまいりました堀江 海志が新たに代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）に就任し、更なる事業成長と経営基盤の強化を推進いたします。

＜新経営体制＞

新任代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）堀江 海志のご紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7831/table/91_1_262a7aac27440d6615e511965de6f830.jpg?v=202604131151 ]経歴

2014年3月 早稲田大学商学部卒業

2018年5月 株式会社サンブリッジ入社

2022年4月 クラウドインテグレーション事業部長

2023年1月 常務執行役員

2025年3月 取締役兼最高執行責任者（COO）

その他役員につきましてはサンブリッジWebサイトの役員紹介(https://www.sunbridge.com/company/#boardMembers)のページをご覧ください。

◆株式会社サンブリッジについて

サンブリッジはセールスフォース・ジャパン日本法人設立時からのパートナーであり、これまで3,500プロジェクト以上のSalesforce の導入・活用を支援してきました。

さらにSalesforce Platformを活用したアプリケーション開発を手掛けるAppExchangeパートナーとして、Salesforce一体型名刺活用ソリューション「SmartVisca（スマートビスカ)」をはじめとする各種アプリケーション開発に加え、Amazon Web Servicesを活用したシステム連携や生成AI活用のソリューションを提供しています。

サンブリッジはSalesforce認定テクニカルアーキテクトおよびAWS認定プロフェッショナル資格保持者をはじめとするエンジニアチームによるコンサルティングサービス事業と、アプリケーション開発ビジネス事業の相互シナジーによるマルチクラウドソリューションを強みとしており、「テクノロジーで仕事のあり方を変える」というミッションを実現すべく、お客様のデジタルトランスフォーメーションを支援してまいります。