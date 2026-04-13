細胞に着目した攻守のアプローチ。医療機関取扱サプリメント「アスタリール NMN＋アスタキサンチン」2026年4月15日（水）新発売！

アスタリール株式会社

アスタリール株式会社（本社：富山県中新川郡上市町、代表取締役社長：藤井貢）は、次世代の注目成分であるNMNと防御のエース成分アスタキサンチンを配合したサプリメント「アスタリール NMN＋アスタキサンチン」を、2026年4月15日（水）より医療機関取扱製品として新発売いたします。

本製品は、細胞の働きに着目した医療機関取扱サプリメントです。細胞は日々の活動に必要なエネルギーを作り出しますが、加齢やストレス、紫外線などの様々な原因によりその働きは衰えていきます。そんな細胞の働きをサポートするのが、次世代の注目成分である「NMN」と防御のエース成分といわれる「アスタキサンチン」です。これらを組み合わせることで、まだまだパワフルに自分らしく、見た目も若々しくありたい方の毎日を応援します。

製品特長

1．エネルギッシュに若々しく過ごすための3成分を配合

- ＮＭＮ（250mg）：β-ニコチンアミドモノヌクレオチドの略称。ビタミンB3からつくられ、体内でNAD⁺に変換されます。 NAD⁺は長寿遺伝子（サーチュイン遺伝子）と関りがあると研究されており、エネルギー産生をサポートする次世代の成分として注目されています。- アスタキサンチン（12mg）：緑黄色野菜に含まれるβ- カロテンやトマトに含まれるリコペンなどと同じカロテノイドの一種。さまざまな生物が環境から身を守るために利用していることで知られ、自らを守る力は天然成分の中でもトップクラスといわれています。- ヒシエキス（100mg）：ポリフェノールが多く含まれ、美容や健康維持が期待できる成分です。

※4粒当たりの配合量

２．国内GMP認証工場で製造

確かな品質をお届けするため、国内のGMP 認証工場で厳しい品質管理のもと製造しています。また、NMNとアスタキサンチンが製品に安定的に含まれていることを、外部機関により検証しています。

３．便利な個包装

1日の摂取目安量（4粒）を個包装にし、衛生的に保管できるほか、持ち運びにも便利です。

製品概要

アスタリール NMN+アスタキサンチン

商品名：アスタリール NMN+アスタキサンチン

内容量：120粒（4粒×30袋）

摂取目安：1日1袋（4粒）

希望小売価格：15,984円（14,800円＋税）

発売日：2026年4月15日（水）

アスタリールについて

アスタリールは、人々の健康に貢献したいという思いから、多様な働きを持つ天然アスタキサンチンにいち早く着目し、研究開発を続けてきたパイオニア企業です。アスタキサンチンが本来持つ可能性を健康管理やヘルスケアの専門家である医師や医療関係者に理解し活用いただくため、先進的な健康マネージメントやヘルスケアの現場で使用することができる高いレベルの学術的エビデンスと栄養科学に基づく配合バランスを備えた医療機関取扱アスタキサンチン製品を展開しています。

アスタリール株式会社：https://astareal.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ先

アスタリール株式会社

e-mail：pr@astareal.co.jp TEL：0120-770-245