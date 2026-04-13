結婚式にも物価高対策！Z世代に選ばれるメリハリ消費・コスパ重視の“セルフメイドウェディング”が名古屋でリリース！

株式会社Loving

ウェディングコンサルティングサービス「NORN WEDDING」を展開する株式会社Loving（所在地：愛知県名古屋市、代表：鳥居紗歩、設立：2023年5月）は、止まらない物価高・インフレを背景に結婚式費用への不安が高まる中、コスパ(費用対効果)・メリハリ消費を重視するZ世代の価値観に正面から応えるセルフメイドウェディングを提供しています。フルオーダーメイドでありながら相場の半額を実現する新たな結婚式の選択肢として、2026年4月18日（土）に名古屋にて実施されます。

社会背景──物価高・インフレ対策が結婚式にも

止まらない物価高・インフレにより家計に不安を感じる人は9割に達し（400F調査）、食費・光熱費から娯楽まで「無駄なお金は使わない」という意識が急速に浸透。その節約志向の波は今、結婚式にも及んでいます。



また、現在結婚式市場のメインターゲットとなるZ世代の約30%が日常的に「コスパを意識する」と回答（SHIBUYA109 lab.調査）。普段は節約し、本当に価値あるものだけに投資する「メリハリ消費」が主流（Mintel調査）。一つずつの買い物に「なぜこの金額なのか」を徹底的に問うZ世代から、結婚式の高額かつ不透明な価格構造に疑問を持つ声が上がっています。



その結果、結婚したカップルのうち式を実施済みなのは40.4%にとどまり（マイナビウエディング「2025年 結婚・結婚式の実態調査」）、「式を挙げない・予定なし」が前年比4.6pt増。結婚式離れが加速しています。

「結婚式離れ」を止める解決策として相場の半額を約束

今回リリースされた「セルフメイドウェディング」は名古屋の有名式場で1000件以上の結婚式に関わった代表が、費用面でネガティブに捉えられていることによる結婚式離れに危機感を感じ、独立。「結婚式という最高の体験が一部の人にしか届かないのはもったいない！結婚式を諦めそうになっている人に届けたい」──その一念で立ち上げた。より手に届きやすい価格帯でありながら唯一無二のフルオーダーメイドウェディングを実現可能にした。

サービス概要──「あなたにとってそれ必要？」結婚式にもメリハリ消費

「セルフメイドウェディング」は、新郎新婦自身が会場・カメラマン・引き出物などを直接発注することで式場の仲介マージンを無くし、相場の半額（目安200～250万円）でのフルオーダーメイドウェディングを実現するサービスです。

結婚式のおいても好きなことにはお金をかけ、不要なところは節約する。メリハリ消費を好むZ世代に好評。結婚式をつくる過程には、1000件超の施行経験を持つプロが当日まで完全伴走。内容やタスク管理は完全お任せでOK。披露宴もセルフメイドだからこそやりたいことを詰め込めて、クオリティ面も安心と好評。

二人で結婚式を作るプロセスは、これからの結婚生活そのものの予行練習。発注先の選定・予算管理・優先順位の決断──その過程で生まれる夫婦の対話は、式が終わった後もふたりの財産になります。

結婚式を「消費」から「投資」に

セルフメイドウェディングを運営する株式会社Lovingは、「結婚式は新郎新婦の未来に対する投資であるべき」と考えています。その日限りの非日常体験だけでなく、これから先続く日常の幸せにも役に立つべき。人生設計の一部としての新しいウェディングスタイルがここにあります。

直近の施行概要（2026年4月18日）

■ 日時：2026年4月18日（土）11:00～20:00

■ 会場：TT" a Little Knowledge Store 星が丘テラス （名古屋市）

会社概要

■ 会社名：株式会社Loving（ウェディングサービス名：NORN WEDDING）

■ 所在地：愛知県名古屋市

■ 代表者：鳥居紗歩

■ 設立：2023年5月

■ 事業内容：セルフメイドウェディングのプランニング・プロデュース/カップルカウンセリング などに付随するプロダクト販売

■ Instagram：@self.madewedding





本件に関するお問い合わせ

■ 担当：代表・鳥居紗歩

■ Email：loving.inc.001@gmail.com