黒ミャクミャクがもなかになりました！EXPO2025 公式ライセンス商品『ミャクミャク 黒 もなか』が新発売

株式会社高山堂

株式会社高山堂（創業：大阪市中央区、現本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：竹本洋平）は、大阪・関西万博公式キャラクター 黒ミャクミャク の新商品『ミャクミャク黒もなか』を4/12（日）～大丸梅田店6Fの「2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア」および京阪淀屋橋駅構内の「高山堂 京阪淀屋橋店」にて先行販売いたします。その後、2025 大阪・関西万博オフィシャルストア あべのハルカス店、MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店、ジュンク堂書店堂島アバンザ店においても随時販売します。

『ミャクミャク黒もなか』2個入 918円（税込み）お手づくりタイプのもなか

『ミャクミャク黒もなか』は、お手づくりタイプですので、お客様自身で粒あんとお餅をはさんでいただき、できたてのもなかをお楽しみいただけます。一手間かけることで、国産餅米の香ばしい風味はもちろんのこと、サクサクとした軽い食感とたっぷり入った北海道小豆粒あん、さらにやわらかなお餅の相性の良さを存分に味わってください。

お手づくりタイプの楽しいもなか黒ミャクミャクの愛らしさそのまま

大阪・関西万博の会場内外で販売され大好評いただいた『ミャクミャクもなか』が、黒ミャクミャク バージョンになって帰ってきました！

黒ミャクミャクを立体的にあしらった『ミャクミャク黒もなか』は、愛らしさそのままで再現性が高く、思わず食べるのをためらってしまいます。

食べるのをためらってしまう可愛らしさ黒ミャクミャクの写真を使ったパッケージ

『ミャクミャク黒もなか』はライセンス商品の中で、黒ミャクミャクのイラストではなく写真をパッケージデザインに使った初めてのお菓子です。

モノクロのID（デザインエレメント）と一緒にレイアウトされたパッケージは、可愛らしさもありつつシックな装いのため、お手土産としても相手を選ばずにご利用いただけます。

黒ミャクミャクの写真を使ったデザインパッケージ側面も黒ミャクミャクがニッコリもなか種（皮）・粒あん・お餅、それぞれ個包装で安全安心

『ミャクミャク黒もなか』は、もなか種（皮）・粒あん・お餅を別々に個包装した、お手づくりタイプのもなかです。お召し上がりの際に開封し、できたてのもなかをお楽しみください。

黒ミャクミャクを表現するためには、炭末（たんまつ）と呼ばれる植物性の黒い天然色素を用いました。炭末は無味無臭のため、もなかの味には影響いたしません。どうぞ安心してお召し上がりください。

個包装されたもなか種（皮）個包装された北海道小豆粒あんお餅は2個セット○商品概要

商品名：ミャクミャク黒もなか

内容量：2個入り

販売者：株式会社高山堂

販売価格：税込918円（本体価格 850円）

賞味期限：製造より90日

(C)Expo 2025

お手づくり『ミャクミャクもなか』○先行販売店舗

＜2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア 大丸梅田店＞

期間：2026年4月12日(日)～

場所：2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア 大丸梅田店

（大丸梅田店 6F 大阪市北区梅田3-1-1）

時間：10時～20時

＜高山堂 京阪淀屋橋店＞

期間：2026年4月12日(日)～

場所：高山堂 京阪淀屋橋店

（京阪淀屋橋駅 B1F 西改札外 大阪市中央区北浜3丁目1-25）

時間：10時～21時

＜高山堂 箕面店＞

期間：2026年4月13日(月)～

場所：高山堂 箕面店

（大阪府箕面市桜ヶ丘3丁目9-15）

時間：9時30分～18時

○今後の販売予定

・2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア あべのハルカス店

・2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店

・2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア ジュンク堂書店堂島アバンザ店

・大阪国際空港 伊丹空街

・大阪国際空港 JAL PLAZA



その他、大阪を中心とした土産売店、土産コーナーにて随時販売予定です。

◆会社概要

社 名：株式会社高山堂

代表者：代表取締役社長 竹本洋平（五代目）

所在地：〒663-8233 兵庫県西宮市津門川町2-36（本部）

創 業：明治20年（1887年）

創業地：大阪府大阪市東区（現・中央区）平野町

◆お問合せ先

株式会社高山堂

担当 ： 竹本 洋平

TEL ： 0798-37-0088（木土日 休み）

EMAIL ： expo2025@takayamado.com