黒ミャクミャクがもなかになりました！EXPO2025 公式ライセンス商品『ミャクミャク 黒 もなか』が新発売

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株式会社高山堂

株式会社高山堂（創業：大阪市中央区、現本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：竹本洋平）は、大阪・関西万博公式キャラクター 黒ミャクミャク の新商品『ミャクミャク黒もなか』を4/12（日）～大丸梅田店6Fの「2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア」および京阪淀屋橋駅構内の「高山堂 京阪淀屋橋店」にて先行販売いたします。その後、2025 大阪・関西万博オフィシャルストア あべのハルカス店、MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店、ジュンク堂書店堂島アバンザ店においても随時販売します。



『ミャクミャク黒もなか』2個入 918円（税込み）

お手づくりタイプのもなか

『ミャクミャク黒もなか』は、お手づくりタイプですので、お客様自身で粒あんとお餅をはさんでいただき、できたてのもなかをお楽しみいただけます。一手間かけることで、国産餅米の香ばしい風味はもちろんのこと、サクサクとした軽い食感とたっぷり入った北海道小豆粒あん、さらにやわらかなお餅の相性の良さを存分に味わってください。



お手づくりタイプの楽しいもなか

黒ミャクミャクの愛らしさそのまま

大阪・関西万博の会場内外で販売され大好評いただいた『ミャクミャクもなか』が、黒ミャクミャク バージョンになって帰ってきました！
黒ミャクミャクを立体的にあしらった『ミャクミャク黒もなか』は、愛らしさそのままで再現性が高く、思わず食べるのをためらってしまいます。



食べるのをためらってしまう可愛らしさ

黒ミャクミャクの写真を使ったパッケージ

『ミャクミャク黒もなか』はライセンス商品の中で、黒ミャクミャクのイラストではなく写真をパッケージデザインに使った初めてのお菓子です。
モノクロのID（デザインエレメント）と一緒にレイアウトされたパッケージは、可愛らしさもありつつシックな装いのため、お手土産としても相手を選ばずにご利用いただけます。



黒ミャクミャクの写真を使ったデザインパッケージ


側面も黒ミャクミャクがニッコリ

もなか種（皮）・粒あん・お餅、それぞれ個包装で安全安心

『ミャクミャク黒もなか』は、もなか種（皮）・粒あん・お餅を別々に個包装した、お手づくりタイプのもなかです。お召し上がりの際に開封し、できたてのもなかをお楽しみください。
黒ミャクミャクを表現するためには、炭末（たんまつ）と呼ばれる植物性の黒い天然色素を用いました。炭末は無味無臭のため、もなかの味には影響いたしません。どうぞ安心してお召し上がりください。



個包装されたもなか種（皮）


個包装された北海道小豆粒あん


お餅は2個セット

○商品概要

商品名：ミャクミャク黒もなか


内容量：2個入り


販売者：株式会社高山堂


販売価格：税込918円（本体価格 850円）


賞味期限：製造より90日


(C)Expo 2025



お手づくり『ミャクミャクもなか』

○先行販売店舗

＜2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア 大丸梅田店＞


期間：2026年4月12日(日)～


場所：2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア 大丸梅田店
（大丸梅田店 6F　大阪市北区梅田3-1-1）


時間：10時～20時



＜高山堂 京阪淀屋橋店＞


期間：2026年4月12日(日)～


場所：高山堂 京阪淀屋橋店
（京阪淀屋橋駅 B1F 西改札外　大阪市中央区北浜3丁目1-25）


時間：10時～21時



＜高山堂 箕面店＞


期間：2026年4月13日(月)～


場所：高山堂 箕面店
（大阪府箕面市桜ヶ丘3丁目9-15）


時間：9時30分～18時


○今後の販売予定

・2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア あべのハルカス店


・2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店


・2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア ジュンク堂書店堂島アバンザ店
・大阪国際空港 伊丹空街


・大阪国際空港 JAL PLAZA



その他、大阪を中心とした土産売店、土産コーナーにて随時販売予定です。


◆会社概要

社　名：株式会社高山堂
代表者：代表取締役社長　竹本洋平（五代目）
所在地：〒663-8233　兵庫県西宮市津門川町2-36（本部）
創　業：明治20年（1887年）
創業地：大阪府大阪市東区（現・中央区）平野町


◆お問合せ先

株式会社高山堂　 　


担当 ： 竹本 洋平


TEL ： 0798-37-0088（木土日 休み）


EMAIL ： expo2025@takayamado.com