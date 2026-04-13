黒ミャクミャクがもなかになりました！EXPO2025 公式ライセンス商品『ミャクミャク 黒 もなか』が新発売
株式会社高山堂（創業：大阪市中央区、現本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：竹本洋平）は、大阪・関西万博公式キャラクター 黒ミャクミャク の新商品『ミャクミャク黒もなか』を4/12（日）～大丸梅田店6Fの「2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア」および京阪淀屋橋駅構内の「高山堂 京阪淀屋橋店」にて先行販売いたします。その後、2025 大阪・関西万博オフィシャルストア あべのハルカス店、MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店、ジュンク堂書店堂島アバンザ店においても随時販売します。
『ミャクミャク黒もなか』2個入 918円（税込み）
お手づくりタイプのもなか
『ミャクミャク黒もなか』は、お手づくりタイプですので、お客様自身で粒あんとお餅をはさんでいただき、できたてのもなかをお楽しみいただけます。一手間かけることで、国産餅米の香ばしい風味はもちろんのこと、サクサクとした軽い食感とたっぷり入った北海道小豆粒あん、さらにやわらかなお餅の相性の良さを存分に味わってください。
お手づくりタイプの楽しいもなか
黒ミャクミャクの愛らしさそのまま
大阪・関西万博の会場内外で販売され大好評いただいた『ミャクミャクもなか』が、黒ミャクミャク バージョンになって帰ってきました！
黒ミャクミャクを立体的にあしらった『ミャクミャク黒もなか』は、愛らしさそのままで再現性が高く、思わず食べるのをためらってしまいます。
食べるのをためらってしまう可愛らしさ
黒ミャクミャクの写真を使ったパッケージ
『ミャクミャク黒もなか』はライセンス商品の中で、黒ミャクミャクのイラストではなく写真をパッケージデザインに使った初めてのお菓子です。
モノクロのID（デザインエレメント）と一緒にレイアウトされたパッケージは、可愛らしさもありつつシックな装いのため、お手土産としても相手を選ばずにご利用いただけます。
黒ミャクミャクの写真を使ったデザインパッケージ
側面も黒ミャクミャクがニッコリ
もなか種（皮）・粒あん・お餅、それぞれ個包装で安全安心
『ミャクミャク黒もなか』は、もなか種（皮）・粒あん・お餅を別々に個包装した、お手づくりタイプのもなかです。お召し上がりの際に開封し、できたてのもなかをお楽しみください。
黒ミャクミャクを表現するためには、炭末（たんまつ）と呼ばれる植物性の黒い天然色素を用いました。炭末は無味無臭のため、もなかの味には影響いたしません。どうぞ安心してお召し上がりください。
個包装されたもなか種（皮）
個包装された北海道小豆粒あん
お餅は2個セット
○商品概要
商品名：ミャクミャク黒もなか
内容量：2個入り
販売者：株式会社高山堂
販売価格：税込918円（本体価格 850円）
賞味期限：製造より90日
(C)Expo 2025
お手づくり『ミャクミャクもなか』
○先行販売店舗
＜2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア 大丸梅田店＞
期間：2026年4月12日(日)～
場所：2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア 大丸梅田店
（大丸梅田店 6F 大阪市北区梅田3-1-1）
時間：10時～20時
＜高山堂 京阪淀屋橋店＞
期間：2026年4月12日(日)～
場所：高山堂 京阪淀屋橋店
（京阪淀屋橋駅 B1F 西改札外 大阪市中央区北浜3丁目1-25）
時間：10時～21時
＜高山堂 箕面店＞
期間：2026年4月13日(月)～
場所：高山堂 箕面店
（大阪府箕面市桜ヶ丘3丁目9-15）
時間：9時30分～18時
○今後の販売予定
・2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア あべのハルカス店
・2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店
・2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア ジュンク堂書店堂島アバンザ店
・大阪国際空港 伊丹空街
・大阪国際空港 JAL PLAZA
その他、大阪を中心とした土産売店、土産コーナーにて随時販売予定です。
◆会社概要
社 名：株式会社高山堂
代表者：代表取締役社長 竹本洋平（五代目）
所在地：〒663-8233 兵庫県西宮市津門川町2-36（本部）
創 業：明治20年（1887年）
創業地：大阪府大阪市東区（現・中央区）平野町
◆お問合せ先
株式会社高山堂
担当 ： 竹本 洋平
TEL ： 0798-37-0088（木土日 休み）
EMAIL ： expo2025@takayamado.com