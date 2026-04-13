【母の日ギフトや春の贈り物に】５月に咲く桜で、自宅で花見酒が楽しめる「おうちでお花見 ～梅酒と盆栽セット～」が発売

中埜酒造株式会社

日本酒「國盛（くにざかり）」の醸造元・中埜酒造株式会社（本社：愛知県半田市、代表取締役社長：中埜温子）は、「おうちでお花見 ～梅酒と盆栽セット～」を発売しました。梅酒、桜のミニ盆栽、桜のグラスがセットになり、自宅で本物の桜を見ながらお酒が楽しめます。桜は５月に咲くよう開花調整を行っているので、母の日ギフトや、今年お花見に行けなかった方にもおすすめです。

オンラインショップ（https://www.kunizakari-onlineshop.jp/）での限定発売です。

◆「おうちでお花見 ～梅酒と盆栽セット～」について

「梅酒」「桜のミニ盆栽」「桜のグラス」がセットになったお花見セットができました。

満開の桜を愛でながら、梅酒をゆっくり味わう。そんな春ならではのひとときをご自宅でも楽しめる商品です。

可憐に咲く桜の盆栽、自社農園で育てた梅で仕込んだ梅酒、お酒を注ぐと桜が浮かび上がるグラスをセットにしました。

外の天候に左右されず、お好きな時間に季節の美しさと和の趣を気軽に楽しめます。

ご自宅用の癒しの時間にはもちろん、春の贈り物やお祝いギフトにもおすすめです。

自宅にいながら‟本物の桜”で味わう季節のひとときをお楽しみください。

◆セット内容

梅酒：國盛 知多梅酒

自家農園「國盛FARM」で収穫した完熟南高梅・紅南高梅・青南高梅のベストミックスでできた梅酒です。梅の実をひとつひとつ丁寧に熟度を見極めて収穫しました。それぞれの特徴が調和する味わいになりました。アルコール分14%の濃醇タイプでロック、ソーダ割りがお勧めです。

容量：300ml

桜盆栽：桜のミニ盆栽 白波和鉢（盆栽妙）

冷蔵室で12月から温度管理を行い、開花時期ではない5月に花が咲くように調整しました。

ミニ盆栽なので省スペースで始められます。植え替えなどの難しい作業もなく、すぐに盆栽が始められます。満開から散りゆく姿も自然の姿と同じように楽しめ、花が終わるにつれ、美しい新緑が芽吹きます。

盆栽の基本的な育て方を分かりやすく解説した説明書も同梱。

グラス（１個）：桜のグラス（丸モ高木陶器）

冷蔵庫で良く冷やした飲み物を注ぐと桜が咲きます。

※17℃以下で図柄が浮かび上がります。

◆盆栽妙とは

株式会社妙興が運営する「盆栽妙」は、“はじめて盆栽を楽しむ人のための専門店”として初心者向け盆栽を中心に展開するオンライン盆栽ショップです。香川県高松市は国内最大の盆栽生産地として知られ、「盆栽妙」はその産地に拠点を置くショップとして、初心者でも育てやすいミニ盆栽や苔玉などを全国へ届けています。盆栽を難しい趣味ではなく、暮らしの中で四季を感じるインテリアや癒しとして提案し、初めて盆栽を楽しむ人の入口となることを目指しています。

◆担当者コメント

私たちは、お酒は“人の想いを届けるきっかけになるもの”だと考えています。母の日は、日頃の感謝を伝える大切な機会ですが、言葉にするのが少し照れくさいという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回、「母の日に桜が咲く」という特別な体験を通じて、感謝の気持ちを形にできるギフトを企画しました。

桜の盆栽は、母の日に合わせて開花するよう丁寧に調整されており、その瞬間を楽しむ“特別な時間”をお届けします。さらに、やさしい甘みと香りが特徴の梅酒と、梅酒を注ぐと桜の花びらが浮かび上がる酒器を組み合わせることで、視覚でも味わいでも春を感じていただける内容に仕上げました。

“咲く瞬間を贈る・味わう時間を贈る・想いを贈る”-

この3つが一つになったギフトとして、大切な方へ気持ちを届けるお手伝いができれば嬉しく思います。（中埜酒造株式会社 EC課 矢冨）

◆商品概要

商品名：おうちでお花見 ～梅酒と盆栽セット～

セット内容：

●梅酒：國盛 知多梅酒（300ml）

●盆栽：盆栽妙 桜のミニ盆栽 白波和鉢

●酒器：丸モ高木陶器 桜のグラス（1個）

販売価格：10,800円（消費税・送料込）

ご購入：弊社オンラインショップ（https://www.kunizakari-onlineshop.jp/SHOP/158036.html）よりご購入頂けます

※母の日ギフトのご予約締切日：5月6日（水）

※販売は５月末までを予定しておりますが、予定数に達し次第、販売終了となります。

「おうちでお花見 ～日本酒と盆栽セット～」も発売中

日本酒がお好きな方には、「日本酒」「桜のミニ盆栽」「桜咲く盃」がセットになった、「おうちでお花見 ～日本酒と盆栽セット～」（10,800円／消費税・送料込）もございます。

詳細はこちら（https://www.kunizakari-onlineshop.jp/SHOP/158034.html）からご確認ください。

◆会社概要

会社名：中埜酒造株式会社

所在地：愛知県半田市東本町二丁目24番地

代表者：中埜 温子

URL：https://www.nakanoshuzou.jp/(https://www.nakanoshuzou.jp/)

事業内容：酒類、食品の製造・販売

【お客様からのお問い合わせ先】

中埜酒造株式会社

TEL：0569-23-1231（土・日・祝日除く9：00～17：00）

お問い合わせURL：https://www.nakanoshuzou.jp/contact/(https://www.nakanoshuzou.jp/contact/)