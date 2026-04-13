“もしも”を一人で抱え込ませない。京都・伏見区のひかり調剤薬局、女性薬剤師によるアフターピル相談・販売を実施

株式会社ラサーナ

ひかり調剤薬局（京都市伏見区）は、女性薬剤師によるアフターピル（緊急避妊薬）の相談・販売を実施しています。事前に電話で対応可能な薬剤師の在席をご確認いただいたうえで来局いただき、状況のヒアリング、服用に関する説明、販売、必要時の受診案内までを一貫して行っています。店内では衝立を設置し、デリケートな相談でも落ち着いて話せるようプライバシーにも配慮。ひかり調剤薬局は、緊急時にただ薬を受け取る場所ではなく、女性が安心して相談できる地域の拠点を目指しています。

緊急避妊薬へのアクセスが広がるいま、必要なのは「相談できる安心」

日本では、緊急避妊薬へのアクセス向上に向けた動きが進み、日本初のOTC緊急避妊薬「ノルレボ(R)」は2026年2月2日に発売されました。処方箋なしで薬局やドラッグストアで購入できる環境が広がる一方で、実際に必要となったとき、「自分は服用すべき状況なのか」「服用後にどのような体調変化があるのか」「医療機関を受診したほうがよいのか」など、多くの不安や迷いを抱える女性も少なくありません。第一三共ヘルスケア(https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/newsroom/release/norlevo251218.html)

“販売”ではなく、“寄り添うこと”を大切にした対応体制

第一三共ヘルスケア公式情報ページより

ひかり調剤薬局では、アフターピルの相談・販売を、単なる薬の受け渡しで終わらせないことを大切にしています。まず電話で、対応可能な薬剤師が不在でないかをご確認いただいたうえで来局いただき、その後、状況のヒアリング、服用に関する説明、販売、必要時の受診案内までを一貫して実施しています。

また、対応は女性薬剤師が行い、店内には衝立を設置。周囲の視線や会話が気になりやすいテーマだからこそ、安心して話しやすい環境づくりに配慮しています。

実際に多いのは、「今の自分に必要かどうか」がわからないという不安

ひかり調剤薬局に寄せられる相談のなかでも多いのが、

「今の状況で服用するべきかどうか」

「服用後にどのような体調変化が起こるのか」

という内容です。

緊急避妊薬は、名前や制度を知っているだけでは不安が解消されるものではありません。必要なのは、その方の状況に応じて、いつまでに対応する必要があるのか、どのような点に注意すべきか、必要時には医療機関の受診も含めてどう考えるべきかを、落ち着いて理解できることだと、ひかり調剤薬局は考えています。

産科婦人科専門病院での経験を生かし、女性の不安に向き合う

一人ひとりの状況に合わせ説明を実施

ひかり調剤薬局の代表薬剤師・大塚光は、産科婦人科専門病院で薬剤部長を経験し、不妊カウンセラー資格を有しています。妊活、不妊治療、妊娠中、授乳中といった女性のライフステージに関わる薬の不安に向き合ってきた経験を生かし、アフターピルの相談においても「安心して話せること」を大切にしています。

代表薬剤師・大塚光 コメント

「生理周期も、そのとき置かれている状況も、感じている不安も、本当に一人ひとり違います。だからこそ、教科書通りの一般論をお伝えするのではなく、“いまのあなた”にとって必要な情報を、落ち着いて受け取っていただける場でありたいと考えています。ひとりで抱え込まず、まず相談していただける薬局でありたいです。」

女性の健康課題への関心が高まる中で、地域薬局の役割も変化

女性が安心して相談できる地域の拠点を目指す

女性の健康課題に対する社会的関心は年々高まっており、フェムケア＆フェムテック（消費財・サービス）市場は2024年に803億9,100万円、2025年には888億6,000万円が見込まれています。こうした流れのなかで、地域の薬局にも、薬を渡すだけではなく、女性が必要な情報にアクセスし、自分に合った選択をしやすくするための“相談拠点”としての役割が求められています。株式会社矢野経済研究所(https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3950)

女性の人生に光を灯す存在でありたい

ひかり調剤薬局は、2025年10月に京都市伏見区で開業しました。よくある無機質な薬局ではなく、あたたかく女性らしさを感じる上品な空間づくりにもこだわり、妊活相談、妊娠中・授乳中のお薬相談、生理・PMS相談、アフターピル相談・販売など、女性のライフステージに寄り添う薬局を目指しています。

薬局名に込めた「ひかり」という言葉には、一人ひとりの人生に光を灯す存在でありたいという想いがあります。アフターピルの相談においても、その想いは変わりません。必要なときに、必要な情報を、安心して受け取れる場所として、地域の女性に寄り添っていきます。

アフターピル相談・販売の流れ

店舗概要

あたたかく落ち着いた雰囲気の待合室- お電話で、対応可能な薬剤師が不在でないかをご確認- ご来局- 状況のヒアリング- 服用に関するご説明- 販売、または必要時の受診案内

薬局名：ひかり調剤薬局

所在地：京都市伏見区

開業：2025年10月

対応内容：調剤、妊活相談、妊娠中・授乳中のお薬相談、生理・PMS相談、アフターピル相談・販売

対応体制：女性薬剤師対応、衝立によるプライバシー配慮、必要時受診案内、日曜日営業