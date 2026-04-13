アンジェ web shop オリジナル！元祖「吊り下げバッグインバッグ」に大きめサイズが新登場。A5手帳も入るサイズで収納力UP！

セレクチュアー株式会社

セレクチュアー株式会社が運営するECサイト「アンジェ web shop」では4月13日（月）、オリジナルブランドbon moment（ボンモマン）より「吊り下げバッグインバッグ」のLサイズを発売。

バッグのハンドルに引っかけるだけで、ポケットを“ちょい足し”できる革命的アイテム。

その画期的なアイディアは他社からも模造され類似商品が発売されていますが、アンジェ web shopが元祖のオリジナル商品です。

▲定番「Mサイズ」

2025年1月の登場以来、すでに多くの方のバッグで活躍中の「吊り下げバッグインバッグ」。

今回の新作登場で、ますます人気が加速しそうです。

□ バッグ内の迷子がなくなる『ちょい足しポケット』

▲新作 収納力がアップした「Lサイズ」

収納がないバッグをもっと快適に使いたい。

そんな思いから、アンジェ web shop のバイヤーが企画・開発した「ちょい足しポケット」こと吊り下げバッグインバッグ。

※Mサイズ

仕切りやポケットのないバッグにも後づけで収納スペースをつくることができ、迷子になりがちな鍵やリップなども“定位置収納”が叶います。

バッグ内の“小物大捜索”から卒業できる、ちょっと技ありなアイテムです。

※新作Lサイズ

取り付け方も簡単で、バッグの左右の持ち手それぞれに、ナスカン付きの紐を通して留めればOK。

外すのも簡単なので、バッグを変えたい時もラクに付け替えできます。

取り付け紐は目立ちにくいように、細めのベルトを使用。

バッグの見栄えを損なわずに使えるのも嬉しいデザインです。

□ 収納力UP！『Lサイズ』が新登場

発売から何度も完売続出の吊り下げバッグインバッグ。

愛用者のお客様からは「もう少し大きなサイズが欲しい」との声も。

そんなニーズに応えて今回発売されたのがLサイズ。A5サイズが入るくらいの大きさで、さらに収納力が高くなりました。

定番のMサイズは、コンパクト設計とメッシュ素材で「軽さ」を追求したモデル。

身軽にお出かけしたい方におすすめのサイズです。

新作のLサイズはナイロン素材で見た目も一新。大きめのバッグを使う方や、収納力重視で選びたい方におすすめのサイズです。

▲左：Mサイズ 右：新作Lサイズ

どちらも薄型スリムな設計ながら、外ポケットと内ポケットで仕切られていることで、小物の仕分けやすさも◎。

バッグインバッグ内でしっかりと持ち物の整理ができ、小さなものが迷子になりにくくなります。

バリエーションは全５種類。

Mサイズは「ライトグレー」「チャコールグレー」の2色、Lサイズは「ライトウォームグレー」「ベージュ×ピンクベージュ」「ネイビー×ダスティベージュ」の3色展開。

どのカラーも大人のバッグに馴染むニュアンスカラーで仕上げています。

＜商品概要＞

・bon moment（ボンモマン） bon moment 吊り下げバッグインバッグ

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=164385

□ 元祖が誇る「使いやすさ」はアンジェだけ

人気アイテムは他社からも模造品がつくられ、競争も激しいEC業界。

そんな中でもアンジェweb shopのオリジナル品が選ばれ続けている理由は、他社に負けない品質が担保されていることが理由です。

今回のLサイズ発売も、お客様の声をもとにした「使いやすさ」「満足度」の追求から。

今年で26周年を迎えるアンジェ web shopに根付いた「お客様ファースト」の精神が、他社には負けないクオリティを実現し続ける秘訣です。

■bon moment (ボンモマン）

アンジェ web shop のオリジナルブランド。幸せなひとときは、心地いい暮らしの中に宿るもの。だからこそ、非日常ではなく「日常」をちょっと便利にしてくれるアイテムがあったらもっと良い。「あ、こんなの探してた」を叶え、暮らしをシンプルに整える。そんな幸せなひとときへの想いを込めたモノ作りを目指しています。

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductList.aspx?cat=brdk61500

■セレクチュアー株式会社

「アンジェweb shop」を中心としたオンラインショップ事業を展開。 インテリア用品から、キッチン、ファッション、ベビーキッズアイテムまで、OEM商品の開発を強化しています。

高まるネットショッピング需要、競合サイトの増加などの環境の中で、今の暮らしに寄り添う商品開発を進め、さらなる顧客獲得を目指していきます。