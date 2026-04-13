色彩が目覚め、躍動が走り出す。ハイダー・アッカーマンが描く、春夏の新境地。「SNOW GOOSE BY CANADA GOOSE」最新カプセルコレクション発売。

プロテクションを躍動的で表現豊かなものへ再定義

株式会社カナダグースジャパンSNOW GOOSE SPRING / SUMMER 2026 CAPSULE

季節が移ろうエネルギーから着想を得た「SNOW GOOSE BY CANADA GOOSE」の最新コレクションは、プロテクションの概念を「躍動的かつ表現豊かなもの」へと再定義します。

2026年春夏コレクションが探求するのは、コントラストと光、そして躍動する人体を通した色彩の表現。アルエル・ケロール、サリウ・ディアニュ、ニャワース・チュオル、チュバス・ンゴックの4人を起用し、ティム・エルカイムが撮影したキャンペーンは、衣服が光やポージング、そしてその瞬間の佇まいにどう共鳴するかを鮮やかに捉えました。身体を覆い隠すのではなく、その美しさを引き立てるウェアは、まるで「第二の肌」のように、纏う人のアクティブなエネルギーを増幅させます。

ハイダー・アッカーマン｜クリエイティブ・ディレクター

モデル：アルエル・ケロールモデル：サリウ・ディアニュモデル：ニャワース・チュオルモデル：チュバス・ンゴック

「これは、プロテクションと自由の間に流れる静かな対話です。今シーズンは、素材だけでなく、感覚そのものに軽やかさを宿しました。動きは本能的で自然でありながら、エネルギーに満ちています。色彩は穏やかな緊張感を湛え、動きに合わせて変化し、反射し、鮮やかに息づきます。機能的でありながら表現力に満ちた、隠すことのない、自信に満ちた存在感を作り上げました。」

パフォーマンスと色彩が形づくるデザイン

コレクション全体を通して、軽量なカラーブロックのウィンドブレーカーやリフレクター仕様のキルテッドジャケット、そしてタイトなジャージー素材が、パフォーマンスの向上に留まらず、シルエットとリズムを鮮やかに形作ります。自然現象から着想を得たブライトピンク、ダークアンバー、アズライトブルー、ブライトコーラルの色彩は、鋭いコントラストと精密なディテールを通じてその存在を主張。移り変わる気候を想定した設計が、身体を制限することなく保護し、周囲の環境との完璧な調和をもたらします。

コレクションハイライト

Celestia Jacket / Celestia Jacket Reflective

クラシックなダイヤモンドキルティングが目を引く、羽のように軽やかなオーバーシャツ。撥水性に優れた上質なシルクブレンド素材とインサレーションが、快適な着用感を維持します。前立てやポケット、袖口に配した隠しメタルスナップボタンが、ミニマルで洗練された美しさを際立たせます。

Celestia Jacket（カラー：Canary）Celestia Jacket Reflective（カラー：Orchid Reflective）

光沢を纏った質感とともに、暗所での視認性を高めたリフレクティブモデルも展開。インサレーション入りのキルティングシェルが、高い耐久性を発揮します。都会的な表情が、あらゆるシーンにおけるアクティブな動きに寄り添います。

Vector Vest

リフレクティブディテールと洗練されたラインが、アウトドアシーンにモダンな表情を演出。全体に配したリフレクティブステッチが視認性を高め、スタイルを際立たせます。軽量なリップストップ素材とインサレーションを組み合わせ、軽やかな着心地を実現。スリムなポケットが、ミニマルなシルエットを完成させます。

Vector Vest（カラー：Blush Pink）Vector Vest（カラー：Blush Pink）Dawn Crew Relaxed / Dawn Crew Relaxed - Colour Block

密に編み上げたヘビーウェイトのオーガニックコットンテリーが、滑らかな質感とリラックスしたシルエットを描き出します。全体に配したツインステッチが、繰り返しの着用にも耐えうる高い強度を維持。タイムレスな一着に仕上げています。

Dawn Crew Relaxed（カラー：Cool Mint）Dawn Crew Relaxed - Colour Block（カラー：Optic White/Light Pink）

コントラストの効いたカラーブロックモデルは、リフレクティブラインを配したモダンな設計。ゆとりのあるフィット感が、都会的なアクティブシーンに自由な動きをもたらします。

Reya Tank Top / Ceres Top

しなやかな肌触りとスリムなシルエットが際立つ「レヤ タンクトップ」。オーガニックコットンジャージーが、程よい厚みと美しいフォルムを描き出します。全体に配したツインステッチが、繰り返しの着用に耐えうる高い強度を維持。ヒップ丈のカットが、自由なレイヤリングを叶えます。

Reya Tank Top（カラー：Bright Coral）Ceres Top（カラー：Blush Pink）

快適な着心地と洗練された佇まいを併せ持つ「セレス トップ」。ヘビーウェイトのオーガニックコットンテリーが、豊かな風合いと柔らかな肌触りを描き出します。ゆとりのあるアームホールが、リラックスしたシルエットと自由な動きを演出します。

Rove Short / Flux Short Reflective

ゆったりとしたシルエットが一日中快適な着心地をキープする「ローブ ショーツ」。ヘビーウェイトのオーガニックコットンテリー素材が、優れた通気性と柔らかな肌触りをもたらします。

Rove Short（カラー：Azurite Blue）Flux Short Reflective（カラー：Orchid Reflective）

全体に配したリフレクティブ仕上げが、暗所でも確かな存在感を放つ「フラックス ショーツ リフレクティブ」。軽やかな着心地に加え、伸縮性のあるウエストバンドとサイドスリットが、自由な動きをサポートします。

Apex Leggings / Apex Short Legging

ストレッチの効いたジャージーニットが「第二の肌」のような心地よいフィット感を実現。ソリッドなブラックに加え、エネルギッシュなブライトピンクが大胆な彩りを添えます。身体を美しく引き立てるシルエットと機能性が、洗練されたスポーツリュクスを体現します。

発売情報

Apex Legging（カラー：Black）Apex Short Legging（カラー：Bright Pink）

2026年春夏「SNOW GOOSE BY CANADA GOOSE」コレクションは、4月24日(金)より銀座店(https://maps.app.goo.gl/E9aRC99qaRMV9paq9)にて先行発売、4月25日(土)より公式オンラインストア(https://www.canadagoose.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_260413)にて発売します。

※4月24日(金)は、銀座店の営業時間を16:00までとさせていただきます。

※店舗により取り扱いアイテムが異なります。

カナダグース銀座店 スペシャルコンテンツ

最新コレクションのローンチを祝し、4月24日(金)から5月31日(日)までの期間、銀座店ではこれまでの歩みと最新作が交差する空間を演出します。 また、4月25日(土)・26日(日)の2日間、公式Instagram（@canadagoose.jp）(https://www.instagram.com/canadagoose.jp?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)をフォローいただいたお客様へ、オリジナルアイスクリームをご用意しています。最新コレクションとともに特別なひとときをお過ごしください。

※アイスクリームは数量に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

カナダグースについて

カナダグースは、人々の探求心を後押しし、デザイン・機能性・スタイルの限界に挑戦するブランドです。カナダの伝統に着想を得て、高性能なアウターウェアやアパレル、フットウェア、アクセサリーを展開。卓越したクラフトマンシップを追求しつつ、一人ひとりの個性を尊重しています。強靭さと先駆的な精神に根ざし、あらゆる環境で探検者たちが活躍できるよう後押しするとともに、探検者たちが挑む自然環境の保護にも努めます。詳細はカナダグース公式サイト(https://www.canadagoose.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_260413)をご覧ください。

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