【母の日ギフトにぴったりな特典付き】ランチとしても楽しめるスペシャルメインディッシュ付き母の日アフタヌーンティー | 沖縄・ラグナガーデンホテル

明海グループ株式会社

沖縄県宜野湾市のラグナガーデンホテル(株式会社 ラグナガーデンホテル)は、母の日に向けた特別企画として、カーネーションプレゼントとピアノ生演奏を楽しめる「母の日限定アフタヌーンティー」を、2026年5月9日（土）・10日（日）の2日間限定で開催致します。

本プランでは、華やかなスイーツに加え、充実したセイボリーとローストビーフと楽しむ生パスタをご用意。ラウンジに響くピアノの音色とともに、日頃の感謝を伝える優雅なひとときをお届けいたします。

ランチとしても楽しめる、贅沢なアフタヌーンティー

母の日アフタヌーンティーは、一般的な“スイーツ中心”のスタイルとは一線を画し、メインディッシュやセイボリーを充実させた「コース仕立て」の内容が特徴です。牛ロースのローストビーフを乗せた生パスタのカチョエペペをはじめ、華やかな前菜、多彩なスイーツまで、五感で楽しむラインナップをご用意。アフタヌーンティーとしてはもちろん、満足感のあるランチとしてもお楽しみ頂けます。

メニューラインナップ

黒糖フレンチトーストホテルオリジナル黒糖フレンチトースト

黒糖フレンチトーストは「レストラン パセオガーデン」の大人気メニュー。卵液と黒糖に一晩漬け込んだパセオガーデン特製のバゲットをバターを使用し、香ばしく焼き上げた一品。

ペストリーペストリー

母の日にちなんだ愛らしいハートのマカロンやギフトボックスをモチーフにしたチーズケーキなど、そのままギフトのような可愛らしさです。

・フレーズのシュー・ア・ラ・クレーム

・ルージュ・フランボワーズムース

・ママへ贈るリトルハートマカロン

・ギフトボックスチーズケーキ

スコーンスコーン

香り高く上品な味わいが特徴の4種のデザート

季節のフルーツやシャンパーニュジュレをあわせた軽やかなプレート。

・ムース・ショコラ・フレーズ

・彩りフルーツのフラワーガーデンタルト

・ナッツ香るホワイトチョコのシリアルバー

・桜パンナコッタとシャンパーニュジュレ

スペシャルメインディッシュ & スペシャルセイボリー

母の日限定の特別な特典も

- カチョエペペ パルミジャーノとブラックペッパーの生パスタ 牛ロースのタリアータ添え- スモークサーモンと香味野菜のフラワーロール- フォアグラムースとブリオッシュプルマンのカナッペ- 人参のムースリンヌ 賑わい野菜とロゼワインのベールカチョエペペ パルミジャーノとブラックペッパーの生パスタ・リングイネ 牛ロースのタリアータ添えとセイボリー3種カーネーション＆生ピアノ演奏で彩る、心に残る母の日

本プランでは、アフタヌーンティーをご利用のお客様お一人様につきカーネーションを1輪プレゼント。さらに、ラウンジでは各回30分間のピアノ生演奏を実施し、優雅なティータイムを演出いたします。大切なお母様へ「ありがとう」の気持ちを伝える特別なひとときを、ホテルならではの非日常空間でお過ごしください。ご家族でのご利用はもちろん、母の日のギフトとしてもおすすめです。

カーネーション1輪プレゼント*1母の日限定ピアノパフォーマンス

*1 カーネーションプレゼントは母の日アフタヌーンティーをご注文の方限定特典となります。

母の日限定中華ランチセットのご紹介

飲茶のワゴンサービスで飲茶4種が食べ放題のスペシャル中華ランチセット

「中国料理 壺中天」ではスペシャル中華ランチセットを母の日限定でご用意いたします。

当日は店内で「広東焼売・小籠包・海老餃子・腸粉」の4種の飲茶をワゴンでお客様の元へ直接お届けする「飲茶ワゴンサービス」を開催致します。その他にも、フカヒレを使用した「中華風茶碗蒸し」や梅香る「梅と紋甲イカの炒飯」等、グランドメニューには無い、母の日だけのスペシャルメニューを全7種のラインナップでご用意致します。

概要・ご予約

ラグナガーデンホテルとは

- 場所：ラグナガーデンホテル 13F 中国料理 壺中天- 日時：2026年5月9日(土)・5月10日(日) 11:30~14:30(L.O.14:00)- 金額：お一人様 \3,500 (税込)中華9点盛りプレートワゴンサービスの4種の飲茶母の日アフタヌーンティーのご予約はコチラ :https://www.tablecheck.com/ja/shops/laguna-garden-lounge/reserve[表: https://prtimes.jp/data/corp/165726/table/194_1_dce84675161eb278fe2b4ed4fdfd83b7.jpg?v=202604130251 ]

那覇市街や北谷へのアクセスに優れ、トロピカルビーチや沖縄コンベンションセンターにも近い、シティ&リゾートホテルです。開放感にあふれたラウンジやサンセットや夜景が美しいバー、県内最大級の屋内・屋外プール、和・洋・中・網焼の４つのレストランを擁し、オーシャンビューの客室からは東シナ海を一望。那覇空港から約30分で南国リゾート気分を満喫できます。

【住所】〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1

【HP】https://www.laguna-garden.jp/

【TEL】098-897-2121

【ご宿泊のお問合せ】0570-051-510