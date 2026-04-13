【ホテル日航立川 東京】文部科学省が推進するキャリア教育の副読本「小学生のためのお仕事ノート」に協賛

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテル日航立川 東京（東京都立川市／総支配人 伊藤寿章）は、株式会社 中広が発行する「小学生のためのお仕事ノート 立川市・武蔵村山市・東大和市・瑞穂町」2026年度版の制作へ協賛いたしました。本誌は文部科学省が推進するキャリア教育における副読本として、小学生向けに地域企業の仕事内容が紹介されており、ホテル日航立川 東京における仕事内容や地域に向けた取り組みが、2ページにわたり分かりやすく解説されています。

ホテル日航立川 東京 掲載ページ：https://x.gd/HkncJ(https://x.gd/HkncJ)

「小学生のためのお仕事ノート」は、令和2年度（2020年度）より文部科学省が推進するキャリア教育の副読本として、株式会社 中広が地域別に企画・発行している冊子です。地域企業の仕事内容や働く人の声を分かりやすく紹介することで、子どもたちが身近にある仕事について学び、将来を描く手助けとなることが期待されています。

このたび、ホテル日航立川 東京が位置する立川市と、武蔵村山市・東大和市・瑞穂町の4地区を対象としたお仕事ノートが発行され、地域企業の一つとしてホテル日航立川 東京も登場します。誌面では、当ホテルにおける仕事内容のほか、ホテル内の施設や働くスタッフのやりがいなどが、写真を用いて紹介されています。

この教材を通し、児童、生徒の皆さんの将来の夢や目標の選択肢が広がり、各校におけるキャリア教育の更なる充実の一助となることを願っております。

■「小学生のためのお仕事ノート 立川市・武蔵村山市・東大和市・瑞穂町」媒体概要

仕様：B5版 オールカラー

発行部数：6,000部

配布対象：立川市・武蔵村山市・東大和市・瑞穂町内の公立小学校 3年生・4年生

発行：株式会社 中広

ホテル日航立川 東京について

東京都多摩地区最大のターミナル駅であるJR立川駅から徒歩7分に位置するホテル。シックで落ち着いた雰囲気の客室100室のほか、朝食からディナーまで利用いただけるオールデイダイニングや、多様なシーンに対応可能な大小7つの宴会場、柔らかな自然光が降り注ぐチャペルがございます。天然木や自然の石の温かみを活かした上質であたたかみのある空間が皆様をお迎えいたします。



〒190-0022 東京都立川市錦町１丁目１２-１

TEL：042-521-1111（代表）

アクセス：JR 立川駅南口から徒歩7分／多摩モノレール 立川南駅から徒歩8分

公式サイト：https://hotelnikko-tachikawatokyo.jp