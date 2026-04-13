エムニ、自動更新型特許データベースを導入「AI特許ロケット」の機能拡充と知財業務におけるAI活用支援を強化

株式会社エムニ

株式会社エムニ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：下野祐太、以下「エムニ」）は、Lighthouse IP（本社：Schiphol-Rijk, The Netherlands、CEO：Willem Geert Lagemaat、以下「Lighthouse IP」）が提供する特許データベースを導入し、同データベースを活用した「AI特許ロケット」の機能開発および、知財調査・特許分析に関する受託支援の強化を本格化しました。

これにより、知財・研究開発・経営企画・商品開発など幅広い部門における特許情報の活用を促進し、知財戦略の高度化や新たな技術テーマの探索を支援してまいります。

■ 今回の取り組みについて

今回導入したLighthouse IPの特許データは、全文データで83の国・機関、書誌データで170の国・機関、最新の法的ステータスデータで125の国・機関をカバーしており、高い網羅性を備えております。さらに、各国のデータが統一された形式で提供されるため、国や地域をまたいだ特許情報の活用を容易に行える点も特徴です。

エムニでは、これらの特許データを「AI特許ロケット」のデータ基盤として活用し、分析機能の強化や新機能の開発を進めてまいります。あわせて、検索式生成支援、FTO調査、先行技術調査など、知財調査・特許分析に関する受託支援にも一層注力し、企業の知財活用を幅広く支援します。

■ 株式会社エムニ コメント

「特許情報を実務で活用していくためには、必要なデータを継続的かつスムーズに扱える基盤が重要です。これまでも特許情報を活用した支援に取り組んできましたが、案件ごとにデータの準備が必要となる場面もあり、調査・分析や機能開発を進めるうえで改善の余地がありました。今回、Lighthouse IP様の特許データを活用できるようになったことで、より網羅的で整備された特許情報をもとに、知財調査や特許分析をこれまで以上に効率的に進められる体制を強化できたと考えています。今後は、このデータベースをプロダクト開発と受託支援の両面で活用し、企業の技術探索や知財戦略の高度化に貢献してまいります。」

株式会社エムニ 代表取締役CEO

下野祐太

■ Lighthouse IP コメント

「Lighthouse IPは、エムニとの新たなパートナーシップに大きな期待を寄せています。Lighthouse IPが有する世界最大規模かつ充実した特許・商標・意匠データと、エムニの高度なAIソリューション開発力が組み合わさることで、知的財産分野にこれまでにない価値を提供できると考えています。こうした協業を通じて、当社の包括的な特許データが『AI特許ロケット』を支え、その価値向上に貢献できることを嬉しく思うとともに、今後の展開を大変楽しみにしています。」

Lighthouse IP 日本代表

アリエン・ヴァン・ブロックランド

■ AI特許ロケットについて

「AI特許ロケット」は、数百～数千件に及ぶ特許文献の全文をAIが精査・分析し、知財調査や技術探索を支援するエムニのサービスです。

これまで多大な時間とコストを要していた特許情報を起点とする調査プロセスにおいて、仮説構築・検証の元になる示唆を圧倒的なスピードと低コストで提供し、知財業務のハイサイクル化を実現します。

AI特許ロケットの詳細を見る :https://www.emuniinc.jp/service/ai-patent

■ AI活用・DX推進に関するご相談

エムニでは、知財調査・特許分析支援をはじめ、生成AI活用、業務効率化、データ活用基盤の整備など、企業ごとの課題や体制に応じてオーダーメイドでAI活用・DX推進をご支援しています。

知財業務や研究開発業務におけるAI活用はもちろん、そのほかの業務改善についても、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ :https://www.emuniinc.jp/contact

■ 株式会社エムニについて

株式会社エムニは、「AIで働く環境を幸せに、世界にワクワクを」をミッションに掲げ、製造業を中心に各企業に最適化されたオーダーメイドAIの開発および導入支援に取り組んでいます。

会社名：株式会社エムニ

代表取締役CEO：下野祐太

本社 / 東京オフィス：〒101-0031 東京都千代田区東神田1丁目11-5 石田ビル東神田3階

京都オフィス：〒606-8307 京都市左京区吉田上阿達町17番地 地域経済牽引拠点1階

事業内容：製造業特化型オーダーメイドAIの開発

企業理念：AIで働く環境を幸せに、世界にワクワクを

URL：https://www.emuniinc.jp/

■ Lighthouse IPについて

Lighthouse IPは、世界最大規模の特許・商標・意匠データコレクションを提供するプロバイダーです。独自のデータ収集基盤により、対象国・機関数の広さに加え、過去分を含む豊富なデータを備えています。

会社名：Lighthouse IP

CEO：Willem Geert Lagemaat

本社：Magnus Plaza, Tupolevlaan 81, 1119 PA Schiphol-Rijk, The Netherlands

URL：https://www.lighthouseip.com/ja/

お問い合わせ先：avanblokland@lighthouseip.com

【本件に関するお問合せ】

株式会社エムニ

広報担当：岩崎

Email：hideaki.iwasaki@emuniinc.jp