大切な方に、至福の瞬間と心ときめく香りを。花々が彩る母の日の限定ギフトが登場

株式会社 SABON Japan

ナチュラルコスメブランドSABON（サボン）は、母の日に最適な、自然の喜びにあふれる限定のギフトを、SABON公式オンラインストア等にて、2026年4月23日（木）より数量限定で発売いたします。

母の日にSABONのギフトを

家族を想い、全力で毎日を送る女性たちに感謝を込めて

自然の恵みと至福の香り、肌へのやさしさを贅沢に詰め込んだSABONのギフトを。

女性の日々の忙しさには終わりがありません。

キャリア、プライベート、子育て、家事・・・時間に追われ、バランスをとるのが難しい時代。

うっとりとする心地よいテクスチャーや華やかに広がる香り、

美しくつやめく肌と自分をケアする喜びを贈ることで、大切なお母さまを笑顔にしたい。

子育て中のママ、働くママも、日々を見守るママも。

SABONのギフトセレクションなら贈る人も贈られる人も

きっと幸せいっぱいになれる、特別な母の日を彩ります。

オンライン限定キット

SABONを代表する人気のボディアアイテムに、彩り豊かな「フラワーブーケ」を組み合わせた限定キットがオンラインストにて登場いたします。

日頃の感謝の気持ちを贈る特別なギフトを大切な方へ。

【公式オンラインストア限定】

SABON「アレンジメントフラワーキット スペシャル デリケート・ジャスミン」11,000円（税込）

製品 アレンジメントフラワーキット スペシャル デリケート・ジャスミン

価格 11,000円（税込）

内容 ハイドレイティングシャワーオイル 500mL、ボディスクラブ 320g、フラワーブーケ、ハートスプーン、ギフトボックス

※2026年4月16日（木）より公式オンラインストアにて予約開始

【公式オンラインストア・楽天・LINEギフト限定】

SABON「アレンジメントフラワーキット グリーン・ローズ」6,930円（税込）SABON「アレンジメントフラワーキット デリケート・ジャスミン」6,930円（税込）

製品 アレンジメントフラワーキット

価格 11,000円（税込）

内容 ハイドレイティングシャワーオイル 300mL、ボディスクラブ 60g、フラワーブーケ、ギフトボックス

香り 全2種（デリケート・ジャスミン、グリーン・ローズ）

※2026年4月16日（木）より公式オンラインストアにて予約開始

【LINEギフト限定】

ギフトボックス(LINEギフト 限定デザイン)SABON「アレンジメントフラワーキットミニ」4,290円（税込）

製品 アレンジメントフラワーキット ミニ

価格 4,290円（税込）

内容 ハイドレイティングシャワーオイル 100mL、フラワーブーケ、ギフトボックス(限定デザイン)

香り 全2種（デリケート・ジャスミン、グリーン・ローズ）

SABONは『ギフト』を愛と感謝の象徴と考え、贈る相手に届ける深い想いを大切に、贈る方に合わせたギフト選びをお手伝いしています。

店舗でもSABON公式オンラインストアでも、贈る相手や目的、ご予算に合わせてお客様にぴったりのギフトをご提案いたします。

公式オンラインストアでは相手の住所がわからなくても気軽にギフトを贈れるeGiftサービスもご利用いただけます。

いつもお世話になっている方へ感謝の気持ちを伝えるギフトや、大切な方の誕生日や記念日に贈る、とっておきのサプライズに。

「SABON Gift」

https://www.sabon.co.jp/Gift/

「SABON eGift」

https://www.sabon.co.jp/Gift/egift

SABON公式オンラインストア

https://www.sabon.co.jp/

お問い合わせ先

SABON Japan

0120-380-688