株式会社ベーシック、AI駆動開発を基盤とする「run Suite構想」を始動

株式会社ベーシック

株式会社ベーシック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：秋山勝、以下「当社」）は、AI駆動開発を基盤に、フロントオフィス領域（問い合わせ対応・CS業務など）の効率化・省力化を支援する新たなプロダクト群「run Suite構想」を始動したことをお知らせします。

当社は、「事業の成長を人の数で解決しない」をパーパスに掲げ、SaaS・ワークフロー・AIを組み合わせたソリューションを展開しています。

今回発表する run Suite構想は、これまでの当社のプロダクト開発経験と、AI駆動開発による生産性向上を掛け合わせることで、高品質・低価格・短期導入を両立したプロダクト群を継続的に展開していく取り組みです。

AIの進化によってソフトウェア開発の前提が大きく変わる中、当社はその変化を脅威として捉えるのではなく、制作コスト低減や開発スピード向上の恩恵を顧客価値として還元することこそが、これからのSaaSのあるべき姿だと考えています。

■ run Suite構想が目指す価値

run Suite構想の根底には、「高品質でありながら、手の届きやすい価格で使えること」という考え方があります。加えて当社は、ユーザーがAIを使いたいのは「AIで何かを作ること」そのものが目的ではなく、解決したい業務課題があるからこそ、その手段としてAIを選ぶものだと考えています。

だからこそ当社が追求するのは、AIを前面に押し出すこと自体ではなく、お金・工数・運用負荷・安心安全まで含めたトータルのコストパフォーマンスを高めることです。顧客にとっては、複雑な構築や内製の負担を抱えることなく、必要な課題が解決されることにこそ本質的な価値があると捉えています。

当社はこれまで、非エンジニアでも扱いやすいUI/UX、必要十分な機能設計、現場フィードバックを踏まえた改善を積み重ねてきました。こうしたプロダクトを作ってきた経験に、AI駆動開発による開発効率の向上を掛け合わせることで、顧客にとっては自前で作るよりも費用対効果が高く、安心して導入できる選択肢を提供してまいります。上場企業としての開示体制と品質基準の下で、継続的にプロダクトを磨き込みながら市場に届けていきます。

■ 今後の展開

run Suite構想の第1弾として、企業内ナレッジをAIで活用するRAG型AIサービス askrun のβ版を近日中にリリースする予定です。askrunは、企業ナレッジや専門データと連携し、問い合わせ対応や業務意思決定を支援するAIサービスとして位置づけております。

また、現在利用中の高価格帯ツールや、自前運用によるサポート体制にコスト負担や運用負荷を感じている企業からのご相談も受け付けており、既に多数のお問い合わせをいただいております。

当社は今後も、確立された市場カテゴリに対して、後発ならではの視点で既存サービスの使いにくさや価格負担を見直し、高品質・低価格・安心を備えたプロダクトをスピーディーに展開し、フロントオフィス領域における効率化・省力化を支援してまいります。

■ 代表取締役社長 秋山 勝 コメント

ベーシックはこれまで、顧客の業務課題に向き合いながら、誰でも使いこなせるプロダクトを作り続けてきました。

AIの進化によって、ソフトウェア開発のスピードもコスト構造も大きく変わりつつあります。私たちはその変化を、単なる脅威ではなく、より高品質で、より手の届きやすいプロダクトをお客様に届ける機会だと捉えています。

run Suite構想は、当社のプロダクト開発経験とAI駆動開発を掛け合わせ、フロントオフィス領域の効率化・省力化を支える新たなSaaS群を継続的に展開していく取り組みです。今後も、安心・安全・確実に使えるプロダクトを通じて、お客様の事業成長に貢献してまいります

■ 株式会社ベーシックについて

株式会社ベーシックは、「事業の成長を人の数で解決しない」をパーパスに掲げる『AIワークフローカンパニー』です。「workrun」「ferret One」「formrun」のプロダクトを中心に、企業の業務プロセスを再設計し、人とAIが協働する新しい働き方を支援しています。

・workrun(https://b-work.run/home?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260413_000000662)：業務プロセス全体の設計・自動化を支援するワークフローツール

・ferret One(https://ferret-one.com/)：サイトを起点にマーケティング業務を統合するBtoBマーケティングツール

・formrun(https://form.run/home?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260413_000000662)：フォームを起点に、問い合わせや営業対応などの業務を管理運営するフォーム作成ツール

・AIBOW(https://b-aibow.com/home?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260413_000000662)：業界・業種問わず対応可能なAIエージェントプラットフォームツール

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：ワークフロー事業・顧客接点DX事業

URL：https://basicinc.jp/