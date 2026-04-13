おトクにGOする！『GOエコノミー』が春のお出かけをサポート！　「相乗りしたら0円キャンペーン」を期間限定で実施

GO株式会社

GO株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：中島 宏)が展開するNo.1※1タクシーアプリ『GO』(https://go.goinc.jp/)の相乗りサービス『GOエコノミー』は、春のお出かけや新生活を応援する「相乗りしたら0円キャンペーン」を2026年4月13日(月)から5月31日(日)の期間限定で実施します。期間中『GOエコノミー』で予約し、他のお客様との相乗りが成立した場合、その車両に乗車している全員の乗車料金が0円になります。キャンペーンを通じて『GOエコノミー』という、必ず座れる新しい移動体験をより多くのお客様に提供してまいります。

｜都内15区で展開中の『GOエコノミー』を、もっとおトクに使えるキャンペーン

『GOエコノミー』は2024年12月より開始した『GO』アプリの相乗りサービスです。通常のタクシーの最大約半額※2でご乗車いただくことができます。主に都心部への通勤や休日のお出かけなど様々なシーンでご利用いただいており、月間乗車人数は3倍※3に成長しています。2026年4月1日(水)からはサービスのアップデートを行い、都内15区・約6,500箇所の乗降スポットにて展開しています。お出かけや新生活など移動が増える春の時期に、さらに便利になった『GOエコノミー』を知っていただくべく、「相乗りしたら0円キャンペーン」を実施します。この機会にぜひ『GOエコノミー』で新しい移動体験をお試しください。

※1 Sensor Tower調べ - タクシー配車関連アプリにおける、日本国内ダウンロード数（App Store/Google Play合算値） - 調査期間：2020年10月1日~2026年3月31日

※2 通常のタクシー運賃・迎車料等の約50~90％の価格(事前確定運賃計算方法に基づく / 1席分)

※3 2025年10月と2026年2月の月間乗車数比較

｜「相乗りしたら0円キャンペーン」概要

- 名称 ： 相乗りしたら0円キャンペーン https://go.goinc.jp/economy/campaign/otokuni-go- 実施期間 ： 2026年4月13日(月)～2026年5月31日(日)- 内容 ：実施期間中『GOエコノミー』で予約し、他のお客様との相乗りが成立した場合、 その車両に乗車している全員の乗車料金が0円になります。キャンペーン対象となるご乗車の場合、決済画面で乗車料金が0円となるクーポンが自動付与・適用されます。本キャンペーン適用はいちユーザーにつき最大5回までとなります。- 条件 ：『GOエコノミー』で相乗りした場合、その車両に乗車している全員の乗車料金が0円になります。同じ車両で一部の区間でも他のお客様と同乗した場合を、相乗りとします。一回の予約でお子様の膝のせや、2席手配を行っただけでは相乗り成立とはなりません。- シェア方法 ：乗車手配後に予約情報のシェア機能を使い、ご家族やご友人と相乗りすることが可能です。ただし同一ユーザーとの相乗り成立によるキャンペーン適用は1回までとなります。シェアされたURLから手配する場合は、同じ出発スポット・到着スポットで1席(1名)の手配となります。車両の定員を超える場合、シェアされたURLから手配できないことがあります。- 注意事項 ：予約状況によって相乗りが発生しない場合があり、その場合は『GOエコノミー』の通常料金が発生します。相乗りが成立しない、かつ『GOエコノミー』車両が手配できず、タクシー車両での運行となった場合は『GOエコノミー』の通常料金が発生します。シェア機能を利用した際や、同じ運行にシェア機能をご利用のお客様がいた際、『GOエコノミー』車両が手配できず、タクシー車両での運行となった場合は、乗車料金を0円とし、キャンペーン一回分としてカウントします。

｜『GOエコノミー』概要

- サービス名 ： GOエコノミー https://go.goinc.jp/economy- 運行エリア ： 東京15区 ※一部地域を除く。ご乗車いただける最大距離は上限があります。東京都千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区- 運行時間 ： 全日7:00頃～25:00頃- ご利用方法 ： 『GO』アプリの“エコノミー”タブで乗降スポットから乗降地と希望日時を選択の上、乗車手配を行います。- ご乗車金額 ： 通常のタクシーの運賃・迎車料等の約50-90％の価格(事前確定運賃計算方法に基づく/ 1席分)でご乗車が可能です。2席目は1席目よりも安い料金設定となります。予約時に確定する利用料金を「GO Pay」にてお支払いください。- 注意事項 ：本サービスは他のお客様と同一車両に相乗りいただくサービスです。ご乗車の際は他のお客様へのご配慮をお願いいたします。車内での通話、撮影、飲食はご遠慮ください。手荷物の持ち込みは、膝の上における程度の手荷物1つまでとなります。出発予定時刻になり次第、待たずに出発します。ご乗車できなかった場合でも、キャンセル料(利用料金全額)が発生します。最新のアプリにアップデートをお願いします。その他詳細はこちら(https://support.go.goinc.jp/hc/ja/articles/40408067208217-GO%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%8E%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95)

｜タクシーアプリ『GO』概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/353_1_7333167f36a468d2a2ae1d631353191d.jpg?v=202604131151 ]

※車両確定後のキャンセルはおやめください。なお車両到着後はすみやかなご乗車にご協力をお願いいたします。

｜参考：移動で人を幸せに。 GO株式会社について

GO株式会社は、「移動で人を幸せに。」をミッションに掲げ、モビリティ領域を軸とする多様な事業・サービスを展開しています。協働パートナーの皆さまとの共創力と、テクノロジーを最大限に活用する開発体制のもと、時代に合わせた「移動」のアップデートを通じて、日本の社会課題の解決を目指します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/353_2_21bf047115f215e934c0ee18c9c7e92d.jpg?v=202604131151 ]

※Appleは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

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※記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。(出願中含む)

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