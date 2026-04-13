三重県初！北海道公式アンテナショップ「北海道どさんこプラザ」が近鉄百貨店四日市店にオープン！

株式会社近鉄百貨店

近鉄百貨店 四日市店は、中期経営計画（2025～2028年度）において、地域のお客様の暮らしをより豊かに彩る「価値提供型」店舗への進化を目指しています。その一環として、2026年春、三重県内初登場となる北海道公式アンテナショップ「北海道どさんこプラザ」を4月25日(土)にオープンいたします。

本ショップは近鉄百貨店と一般社団法人北海道貿易物産振興会が共同で運営し、北海道の海産物や乳製品、農産物、地元で愛される定番の銘菓や最新のトレンドスイーツまで北海道の豊かな食文化をお届けします。

■ 北海道知事 鈴木 直道氏からのメッセージ

北海道のアンテナショップ「北海道どさんこプラザ」が、三重県内で初めて、近鉄百貨店四日市店にオープンします。

北海道の豊かな自然の中で育まれた食材を使い、生産者が丹精込めて仕上げた逸品を、定番から最新のおすすめまで豊富に取り揃えています。

北海道が皆さんの身近にやって来ましたので、ぜひ、お立ち寄りください。

【店舗概要】

オープン日:2026年4月25日(土)

名 称:北海道どさんこプラザ四日市店

場 所:近鉄百貨店四日市店 2階グリーンパティオ

営業時間:10:00~19:00

面 積:約60m2

取 扱 品:菓子、農畜水産加工品、乳製品、飲料などの道内各地の銘産品

を中心に約 600品目

人気の北海道グルメが集結！

オープンを記念して、入手困難な人気スイーツの限定販売や、北海道の素材を活かした定番グルメを展開します。



1. 【オープン記念】限定販売

※画像はイメージです。【4月25日（土）数量限定販売】お１人さま１点限り

北見市〈清月〉赤いサイロ ５個入り

【限定数50】

1,188円

※画像はイメージです。【限定販売】

千歳市〈カルビー千歳工場〉じゃがポックル

18ｇ×10袋 1,212円

2. ぜひ味わいたい！どさんこプラザ定番商品

（一例）

西興部村〈ミルクデザイン〉牧場ミルクソフト

１個 450円

※画像はイメージです。

滝川市〈マツオ〉松尾ジンギスカン(味付け特上ラム)

350ｇ 1,489円

3. シマエナガグッズも登場

（一例）



ぬいぐるみ

2,200円（Mサイズ） 8,250円（LLサイズ）など



※このほか、各種サイズ・関連グッズを取り揃えております。

※画像はイメージです。

※表示価格には消費税が含まれています。